Welt: авторитарное государство в центре ЕС — Польша продолжает играть по своим правилам

На парламентских выборах в Польше с большим отрывом победила правительственная партия «Право и справедливость», которую не пугают разногласия с Брюсселем, пишет немецкая газета Die Welt. Партия уже провела ряд радикальных реформ и продолжает брать под свой контроль государственные институты и СМИ, а это значит, что в центре ЕС появилась «авторитарная или почти авторитарная» страна, которая хочет играть по собственным правилам, считает варшавский корреспондент издания.

Польская правительственная партия «Право и справедливость» с большим отрывом победила на выборах, сообщает немецкая газета Die Welt.

Говорят, польский пессимист знает, что дело плохо, но польский оптимист знает, что всё будет ещё хуже, отмечает автор статьи Филипп Фритц. По имеющимся данным, национально-консервативная правительственная партия одержала однозначную победу на парламентских выборах в Польше. Она набрала 43,6% голосов и осталась крупнейшей силой в сейме, где она получит более половины мест.

В итоге партия «Право и справедливость» даже улучшила свой результат по сравнению с выборами 2015 года и может править одна, не создавая коалицию. Ничего удивительного в этом нет, считает немецкий журналист. Победу правительственной партии и её влиятельному председателю Ярославу Качиньскому предсказывали уже давно.

«Право и справедливость» месяцами вела «высокопрофессиональную и агрессивную предвыборную кампанию». Она начала «гнусную кампанию по запугиванию сексуальных меньшинств» и тем самым мобилизовала своих избирателей, подчёркивает Фритц. Кроме того, некоторые предвыборные обещания партия исполнила ещё до начала голосования — как, например, щедрое расширение программы пособий на ребёнка «500+», — благодаря чему ей удалось привлечь новые группы избирателей.

Вопрос в том, что будет с Польшей дальше, пишет немецкая газета. Четыре года назад «Право и справедливость» начала свою радикальную программу реформ. Она превратила общественно-правовое телевидение в аппарат пропаганды и ограничила независимость работы судей проведением реформы в сфере юстиции. Всё это было сделано очень быстро, так что ни польская оппозиция, ни Еврокомиссия не успели что-либо предпринять — процесс в отношении Польши из-за переорганизации системы правосудия был инициирован в 2017 году.

Угроза лишить Польшу права голоса, очевидно, не подействовала, потому что представители партии ещё до выборов начали говорить о том, что после переизбрания намерены провести ещё более масштабную реформу системы правосудия.

По мнению автора статьи, поддержка такой политики со стороны избирателей должна воодушевить «Право и справедливость» на продолжение перестройки государства и взятие его институтов под свой контроль. Уже ходят слухи о новом законе о СМИ, за счёт которого под контроль партии должны перейти и частные СМИ в стране. При этом до сих пор партия всегда выполняла свои обещания, подчёркивает Филипп Фритц.

Если оппозицией всё больше пренебрегают, правовые принципы отменяются, против меньшинств ведётся травля, а критиков партии, как уже было после победы на выборах в 2015 году, снова называют «врагами нации» или «поляками худшего сорта», то ЕС в данном случае имеет дело с «авторитарным или почти авторитарным государством не просто у своего порога, как с Турцией, но и в его центре», настаивает немецкий журналист.

Польша — не маленькая страна, она насчитывает около 40 млн жителей. Её экономический рост сейчас затмевает всё происходящее на континенте, а на восточном фланге НАТО Польша выступает в качестве важного столпа европейской безопасности, отмечает Die Welt. «Польше нельзя уходить с орбиты западного сообщества ценностей — однако многое указывает на это», — предостерегает журналист.

До сих пор конфликты с Брюсселем не пугали «Право и справедливость», и избиратели сделали свой выбор — не в последнюю очередь благодаря хорошей экономической ситуации и щедрым социальным программам. Качиньский снова получил шанс реорганизовать государственные структуры.

Оппозиционные силы в стране, а также европейские партнёры Польши должны готовиться к тому, что им придётся иметь дело со сложившейся ситуацией даже дольше, чем с брекситом. Потому что польское правительство хочет остаться в Европе — однако играть по своим собственным правилам, подчёркивает корреспондент Die Welt в Варшаве.