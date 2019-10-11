Rzeczpospolita: печальный пример курдов заставил поляков бояться предательства Америки

После того как Дональд Трамп дал зелёный свет президенту Эрдогану для военной операции на севере Сирии против курдов, стоит задуматься, а не смогут ли США так же предать и своих европейских союзников. Как пишет Rzeczpospolita, сейчас американский президент на все лады хвалит Польшу, однако и курды тоже были примером преданности в борьбе с исламским терроризмом.

США предали своего близкого союзника в борьбе с террористами на Ближнем Востоке — сирийских курдов. Как пишет Rzeczpospolita, Дональд Трамп дал зелёный свет президенту Эрдогану для военной операции на севере Сирии. Это означает не только разрешение сражаться с курдами сейчас, но и долгосрочные изменения этнического плана на их территории, поскольку турки, вероятно, расселят там много арабов — сирийских беженцев, которых они принимали у себя до сих пор.

Как пишет автор материала, на этом фоне возникает важный вопрос: может ли Трамп так же отказаться от европейского союзника? Сейчас американский президент часто хвалит Польшу, отменяет визы и приводит в пример, однако и курды тоже были примером преданности в борьбе с исламским терроризмом.

«Мы всегда будем бояться предательства Америки. Независимо от того, кто там будет президентом. Но чем больше у нас общих интересов, тем твёрже гарантии, потому что каждый лидер США, в том числе идеалист, будет их ценить. Мы можем также утешать себя чужим несчастьем: курды, в отличие от нас, не имеют своего государства, они не входят в НАТО. Кроме того, у них есть враг, который даже зачатки курдской государственности у своих границ считает смертельной угрозой», — заключает польское издание.