СТРАНА: левые радикалы в Одессе протестовали против ввода турецких войск в Сирию

03:00 Могерини назвала беспрецедентным число принятых на Украине законов Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о беспрецедентном количестве принятых Киевом законодательных актов, сообщает Интерфакс-Украина.

03:00 Зеленский о формуле Штайнмайера: коммуникационно мы проиграли Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда неудачно выстроила коммуникацию и недостаточно донесла до украинских граждан суть формулы Штайнмайера.

03:00 Газзаев объяснил причины неудач «Спартака» на старте сезона Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев назвал причины неудачного старта московского «Спартака».

03:00 В Госдуме оценили призыв польского депутата по санкциям против России Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал призыв лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша отменить экономические санкции против России, но при этом сохранить политические.

03:00 В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил Военнослужащие Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики запустили сигнальную ракету в селе Петровское, чтобы сообщить украинской стороне о своей готовности к отводу сил.

03:00 Зеленский заявил, что без разведения сил не будет нормандской встречи Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате зависит от разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе, сообщает «СТРАНА.ua».

03:00 В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.

03:00 Эрдоган заявил о праве Турции проводить операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о праве Анкары проводить военную операцию «Родник мира» на северо-востоке Сирии ввиду Аданского соглашения, подписанного с Дамаском в 1998 году, сообщает Yeni Safak.

03:00 Два матча КМ по регби в Японии отменены из-за тайфуна На Кубке мира по регби в Японии было принято решение отменить два матча, запланированных на 12 октября, из-за приближающегося тайфуна.

03:00 Минтруд России отменит почти 1000 нормативных актов Министерство труда и социальной защиты России намерено отменить примерно 1000 из действующих 1070 нормативных актов.

03:00 Набиуллина призвала повысить ответственность за киберпреступления Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала повысить ответственность за киберпреступления в финансовой сфере.

03:00 Кечинов считает, что «Спартаку» необходимо приобрести Соболева Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что клубу необходимо приобрести нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.

03:00 Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по обмену Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу передачи украинцев из России.

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03:00 Сбербанк заявил о минимальных последствиях утечки данных клиентов Последствия утечки данных 5 тыс. клиентов Сбербанка, которая произошла на прошлой неделе, минимальные. Об этом заявил глава банка Герман Греф.

03:00 Игнатьев: натурализация в сборной России происходит не от хорошей жизни Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о составе национальной команды и натурализованных футболистах.

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03:00 Игнатьев считает, что сборная России будет себя уверенно чувствовать в матче с Шотландией Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев рассказал, может ли команда недооценить Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020.

03:00 В Родительском комитете оценили идею наказывать родителей курящих детей Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT сообщение МВД России о том, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.

03:00 В Польше призвали отменить экономические санкции против России Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш призвал отменить экономические санкции против России, но при этом сохранить политические.

03:00 Зеленский заявил, что Порошенко видит себя лидером нового «майдана» Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что может стать лидером нового «майдана». Об этом в ходе общения с журналистами заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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03:00 Боец UFC Гэтжи назвал Макгрегора трусом Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи отреагировал на новость о возможном поединке между бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и представителем США Фрэнки Эдгаром.

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03:00 Зеленский оценил возможность встречи с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».

03:00 В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.

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03:00 Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12 Предварительной причиной аварийной посадки военно-транспортного самолёта Ан-12 в Екатеринбурге стал невыход шасси. Об этом заявили в пресс-службе Центрального военного округа.

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03:00 Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.

03:00 Турецкие войска вошли в пригород сирийского Телль-Абъяда Турецкие сухопутные подразделения вошли в черту сирийского города Телль-Абъяд.

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03:00 Прокуратура Башкирии начала проверку по факту разлива стоков на заводе Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту внештатной ситуации на предприятии АО «Полиэф» в Благовещенске, в результате которой произошёл разлив сточных вод.

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03:00 СМИ: «Боруссия» интересуется футболистом «Крыльев Советов» Соболевым Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» проявляет интерес к нападающему самарских «Крыльев Советов» Александру Соболеву.

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03:00 Хачанов уступил Фоньини в третьем круге турнира ATP в Шанхае Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Фабио Фоньини в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

03:00 ФБК могли финансировать граждане европейских стран, Израиля и США Минюст России принял решение о включении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в список иностранных агентов после ознакомления с материалами, полученными от правоохранительных органов. Об этом RT сообщили источники в силовых структурах.

03:00 Более 300 журналистов аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что более 300 журналистов были аккредитованы на первую пресс-конференцию украинского лидера Владимира Зеленского.

03:00 В «Крыльях Советов» не исключили ухода Соболева из клуба Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов высказался о возможном уходе нападающего команды Александра Соболева.

03:00 Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

03:00 Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.

03:00 СМИ: «Фенербахче» намерен приобрести футболиста «Арсенала» Озила Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» хочет арендовать в зимнее трансферное окно полузащитника английского «Арсенала» Месута Озила.

03:00 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Индонезии Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Индонезии.