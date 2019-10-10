СТРАНА: левые радикалы в Одессе протестовали против ввода турецких войск в Сирию

Украинская полиция задержала в Одессе леворадикальных активистов, которые возле генконсульства Турции протестовали против ввода войск и ударов по позициям курдов в Сирии. Как пишет «СТРАНА», впоследствии полиция отпустила двух задержанных, а третьего — несовершеннолетнего — из отделения забрали родители.
В Одессе полиция задержала двух активистов, которые возле генконсульства Турции протестовали против ввода войск и ударов по позициям курдов в Сирии. Как пишет «СТРАНА», активистов задержали, когда они развернули плакаты с призывом остановить военную операцию Турции.
Кроме того, отмечает издание, правоохранители задержали товарища этих активистов, который пришёл в отделение полиции узнать, в чём дело.
«Их обвиняют в нарушении порядка проведения мирных собраний, которого не существует ни в одном нормативно-правовом акте Украины», — считают в радикальной организации «Нигилист».
Впоследствии полиция отпустила двух задержанных, а третьего — несовершеннолетнего — из отделения забрали родители.
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