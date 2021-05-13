NBC: трубопровод Colonial Pipeline оправился после кибератаки, но паника на заправках не стихает

Трубопровод Colonial Pipeline снова заработал после отключения вследствие кибератаки, однако паника и ажиотаж на американских заправках продолжаются, сообщает NBC. Как передаёт телеканал, в нескольких штатах абсолютное большинство АЗС остались без топлива, и восстановить цепь поставок удастся не сразу. Тем временем жители страны готовы в прямом смысле драться за бензин, а водители большегрузов предупреждают о возможных задержках коммерческих поставок из-за кризиса.

Сегодня вечером трубопровод Colonial Pipeline снова подключился к сети. Однако страх всё ещё разжигает истерию на автозаправочных станциях. Перебои с топливом в крупных городах превращают поиски бензина в игру-угадайку, а в некоторых случаях приводят к насилию.

СОТРУДНИЦА АЗС: Другим работникам приходилось разнимать драки. Некоторые посетители били по оборудованию.

В городе Пенсакола во Флориде 73 процента АЗС остались без топлива. В городах Роли и Шарлотт в Северной Каролине таких по меньшей мере 70 процентов. А в муниципалитете Атланты — 65 процентов.

Дефицит бензина затрагивает всех водителей, включая водителей коммерческих грузовых автомобилей. Операторы этой фуры сообщили мне, что должны получить бензин немедленно. В противном случае поставки будут задержаны.

ТОМАС ЛЛАМАС, корреспондент NBC NEWS: Насколько всё плохо?

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА: Всё плохо.

Власти Северной Каролины, Вирджинии, Джорджии и Флориды объявили режим чрезвычайного положения, призвав население сохранять благоразумие.

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Послушайте, если вам нужен бензин, покупайте его. Но не нужно сейчас запасать его впрок. Это только ухудшит положение.

Средняя цена галлона бензина в стране составляет три доллара — высочайший показатель за семь лет.

МУЖЧИНА: Я видел, как люди наполняют канистры по 50 галлонов. Неужели вам, правда, столько нужно? Для нас этот бензин — то, чем мы зарабатываем на жизнь.

Представители правительства, а также эксперты по вопросам нефти и газа утверждают, что проблема сейчас не в недостатке топлива, а в том, как доставить его на заправки.

ПАТРИК ДЕ ХААН, руководитель службы анализа рынка нефтепродуктов компании Gasbuddy: Отправить грузовики было бы отличным решением. Очевидно, что сейчас шланг серьёзно пережат, и это нужно исправить.

Этот водитель грузовика зарабатывает перевозкой топлива.

ТОМАС ЛЛАМАС: И вы не можете удовлетворить этот спрос?

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА: Вот именно. Мы оказались между молотом и наковальней. Сегодня, как только мы появляемся на заправке, нас чтут как героев.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC News: Итак, Томас, нам сообщают, что трубопровод снова работает, но на устранение того, что у вас за спиной, понадобится время.

ТОМАС ЛЛАМАС: Да, Лестер, совершенно верно. Эти длинные очереди в городе Шарлотт пока никуда не денутся. Всё из-за того, что, хотя, по словам компании Colonial, трубопровод снова действует, на восстановление цепи поставок продукта уйдёт несколько дней.

Дата выхода в эфир 13 мая 2021 года.