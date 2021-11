Independent: легендарный британский ресторан вводит в меню «веганские стейки» из-под 3D-принтера

В меню британской сети ресторанов под руководством знаменитого шеф-повара Марко Пьера Уайта вскоре появятся «веганские стейки», где вместо настоящего мяса будет использоваться котлета из 3D-принтера, напечатанная из растительных ингредиентов. По словам самого Уайта, он был просто шокирован отличным качеством продукта, когда впервые попробовал произведённый по израильской технологии альтернативный веганский стейк. Вскоре их смогут попробовать в его ресторанах и все желающие по цене обычного мяса, сообщает The Independent.

В сети британских ресторанов Marco Pierre White вскоре будут продаваться «веганские стейки», изготовленные при помощи 3D-принтера, пишет The Independent. По словам легендарного шеф-повара и основателя одноимённой сети Марко Пьера Уайта, он был приятно поражён вкусом альтернативного продукта, изготовленного по израильским технологиям компании Redefine Meat из растительных ингредиентов.



Вскоре распробовать «веганские стейки» из 3D-принтера смогут и гости ресторанов Уайта по всей Великобритании. Новый альтернативный продукт планируется продавать примерно по таким же ценам, как и продукцию из обычного мяса в стейк-хаусах и других кулинарных заведениях марки Marco Pierre White, то есть от £20 до £30, поясняется в статье.



Чтобы «напечатать» такую альтернативу мясу, израильская компания Redefine Meat использует такие ингредиенты, как соевый и гороховый белок, свёклу, нут и кокосовый жир. При помощи техники 3D-печати и программ для искусственного интеллекта по этой технологии создают аналог мышечных волокон мяса животных, из чего затем можно приготовить «сочные, но твёрдые стейки» со вкусом «настоящей говядины или баранины», сообщает The Independent.



По словам самого Уайта, когда он впервые попробовал эти продукты, то был «шокирован» их вкусом и отличным качеством. До этого момента все заменители на растительной основе значительно уступали по своим характеристикам, однако продукция по 3D-технологии Redefine Meat обладает необходимым качеством и универсальными характеристиками, что позволило включить её в меню, пояснил знаменитый шеф-повар.



Израильская компания Redefine Meat напечатала на 3D-принтере свои первые «веганские стейки» в июне 2020 года и рассчитывает уже в этом году внедрить свою продукцию в рестораны Европы, а в следующем — в европейские супермаркеты, поясняется в статье. Кроме знаменитой сети Marco Pierre White, альтернативные «веганские гамбургеры», колбасы, шашлык из баранины и говяжий фарш премиум-качества из растительных заменителей также будут поставлять в рестораны Великобритании, Германии и Нидерландов.



Как рассказал Эшар Бен-Шитрит, основатель и генеральный директор Redefine Meat, некоторые отзывы, полученные его компанией от веганов, содержали даже претензии к тому, что их альтернативный стейк, напечатанный на 3D-принтере, оказался «слишком похож на мясо».



Стейк-хаусы британской сети Marco Pierre White славятся своими прекрасными мясными блюдами, включая филе, рибай и шатобриан. В 1994 году Уайт стал самым молодым шеф-поваром, удостоенным в возрасте 32 лет трёх звезд Мишлен за свой ресторан в Лондоне. Однако пять лет спустя он решил их вернуть и отказаться от рейтинговой системы, напоминает The Independent.