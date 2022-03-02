Times: принципиальная позиция BP по поводу продажи доли в «Роснефти» влетит ей в копеечку

Решение руководства BP о выходе из «Роснефти» в связи с началом российской спецоперации на Украине почти наверняка обернётся для компании серьёзными убытками, пишет The Times. Хотя покупатель, заинтересованный в таких активах, найдётся даже сейчас, продавать их придётся с огромной скидкой.

Главный вопрос о принятом компанией BP решении продать свою долю в российской «Роснефти» заключается не в том, стоит ли это делать, а в том, как этого добиться, пишет The Times. Как подчёркивается в материале издания, в пятницу один из крупных акционеров компании на условиях анонимности сообщал, что, по его мнению, альтернативы выходу из «Роснефти» у BP просто нет. «Но если скажут: «Ладно, продаём акции», кому их продавать? — отметил вместе с тем собеседник газеты. — Чёткого понимания о том, кто это точно купит, и раньше не было, а уж теперь и подавно».

Тот факт, что BP объявила о своём решении, не имея при этом планов по поводу того, как претворить его в жизнь, увеличивает вероятность того, что компании в итоге придётся просто «махнуть рукой» на свой пакет общей стоимостью $14 млрд — тем паче, что Россия может «просто-напросто их экспроприировать», полагает обозреватель The Times.

Один из источников издания «с опытом работы в России» в беседе с журналистом ещё до того, как стало известно о шаге BP, отмечал, что договориться о безболезненном выходе из «Роснефти» компании удастся лишь в том случае, если она сможет получить «благословение» Игоря Сечина — главы российского гиганта и «правой руки президента Путина». «Та тонкая грань, с которой придётся справиться Бернарду (Луни, гендиректору BP. — ИноТВ), — это отношения с Сечиным: они имеют принципиальное значение. Любые антироссийские шаги, любое действие, которое будет выглядеть негативным, может спровоцировать уже другие действия. Не исключено, что они просто конфискуют активы», — цитирует источник автор материала.

И тем не менее, в своём официальном заявлении вчера вечером глава BP «отбросил всякую осторожность» и в сущности «показал палец и Сечину, и Путину», резко осудив действия России на Украине и подчеркнув, что спецоперация Москвы в этой стране обернётся трагическими последствиями для всего региона, напоминает обозреватель The Times. А поскольку Россия на минувших выходных пригрозила в рамках ответа на санкции Запада начать конфискацию активов иностранных компаний, у Москвы «вполне может возникнуть соблазн забрать долю BP себе, также прикарманив дивиденды, предназначавшиеся для британской компании», предупреждает журналист.

Если же BP всё-таки удастся сохранять долю достаточно долго, чтобы попытаться её как-то «утилизировать», то, как полагают британские эксперты, компания, скорее всего, продаст её стратегическому инвестору — вероятнее всего, из Китая или с Ближнего Востока, говорится в материале The Times. «Единственный реальный вариант — это Китай», — рассказал изданию источник-акционер, отметив, что продажа в данный момент точно будет экстренной, а следовательно, компании придётся сделать большую скидку. Кроме того, речь будет идти скорее не о наличном расчёте, а об обмене активами, убеждён источник. «Китай пытается сейчас через обмен уйти из Мексиканского залива, так что есть такой вариант, — уточнил он. — А ещё Китай, скорее всего, попытается уйти из Северного моря».

Ещё одним способом избавиться от доли в «Роснефти» для BP может стать передача акций новому юрлицу, которое было бы максимально удалено от компании, а затем добиться его допуска к торгам, но ценность такого юрлица вряд ли будет большой, заявил собеседник The Times.

Как пишет британское издание, совет директоров BP вряд ли будет питать иллюзии по поводу того, что им удастся продать акции «Роснефти» по справедливой цене, однако если бы она сохранила долю, то получила бы в итоге статус «изгоя», который стал бы мешать ей вести дела в других регионах мира. Об этом заявил и сам Луни, который отмечал, что выход «будет не только правильным, но и в долгосрочной перспективе выгодным для интересов BP решением», приводит газета его слова.