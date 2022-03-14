France 3: французские предприятия останавливают работу из-за скачка цен на сырьё

Многие французские предприятия вынуждены отправлять сотрудников в режим неполной занятости и останавливать производство из-за резкого роста цен на сырьё, сообщает France 3. Так, фабрика по производству керамики не в состоянии больше оплачивать счета за газ, а строительная компания — закупать изделия из стали, передаёт телеканал. Такое положение стало следствием событий на Украине и может продлиться до полугода, отмечается в репортаже.

Эти рабочие собираются убрать свою спецовку в шкаф. Причина — переход на неполную занятость. На их предприятии по производству керамики печи работают на полную мощность целыми днями. После резкого роста цен на газ счета выросли в десять раз. Продолжать работу невозможно.

РАБОЧИЙ: Конечно, мы надеемся, что отпуск будет максимально коротким.

ФИЛИП ЖЕНЕ, сотрудник компании Jurassienne de Céramique Française: Не хочется, чтобы это длилось слишком долго. Потому что нужна зарплата, которая кончается к концу месяца.

Работа прекратилась для порядка 50 сотрудников, и это может длиться до полугода. Та же ситуация на другом заводе неподалёку от города Клермонт-Ферран. Здесь тоже собираются перевести часть сотрудников на неполную занятость через несколько дней. В данном случае причиной стал взлёт цен на сталь.

МИКАЭЛЬ БОЙЕ, директор компании CMF Structures: Для нас это катастрофа. Мы работаем на стройках, и у нас закупочная стоимость балок выше, чем их цена по смете. Это был большой удар по нашим финансам, поэтому сегодня мы больше не можем закупать и будем переходить на неполную занятость.

Это заявление вызвало беспокойство у работников.

ЖОРДАН РОДЬЕ, оператор по закупкам: Нужно платить, а потом нужно знать, что мы продолжим существовать, что мы сможем оплачивать все свои издержки, всё, что нам нужно.

Но не все предприятия смогут прибегнуть к частичной занятости. По словам этого адвоката, только наиболее пострадавшие будут иметь на это право.

НИКОЛЯ МАНКРЕ, адвокат в сфере трудового права: Если предприятие не столкнётся либо со снижением оборота, либо с трудностями, которые снизят его оборот на 30—40 процентов, ему сложно прибегнуть к частичной занятости. Начиная с цифр этого порядка можно предположить, что администрация рассмотрит это заявление.

По словам правительства, каждая ситуация будет рассматриваться как отдельный случай. На следующей неделе власти должны представить план по сопротивлению удару, чтобы помочь этим предприятиям в связи с последствиями военной спецоперации на Украине.

Дата выхода в эфир 11 марта 2022 года.