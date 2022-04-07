American Conservative: для США Украина не стоит риска ядерной войны с Россией

Сегодня американцев пытаются убедить, что Украина — не только жертва жестокой «российской агрессии», но и отважный и благородный оплот свободы и демократии, однако это невероятно обманчивый образ, уверен старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по вопросам обороны и внешней политики Тед Карпентер. Как пишет он в материале для The American Conservative, в лучшем случае Украина — коррумпированное, квазидемократическое образование с тревожной репрессивной политикой, поэтому сохранение независимости и территориальной целостности этой страны не стоит того, чтобы США рисковали войной с ядерной державой Россией.

Заявления официальных лиц США и других западных стран, а также растиражированные репортажи в прессе создали невероятно обманчивый образ Украины, уверен старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по вопросам обороны и внешней политики Тед Карпентер. Как пишет он в статье для The American Conservative, сегодня идёт согласованная кампания, чтобы выставить страну не только жертвой жестокой «российской агрессии», но и отважным и благородным оплотом свободы и демократии, однако всё это далеко от истины.

Как пишет эксперт, американцев пытаются убедить, что Украина — своего рода восточноевропейская Дания. Апологеты этой легенды утверждают, что продолжающийся конфликт — не просто ссора России и Украины из-за желания Киева вступить в НАТО и территориальных претензий Москвы, а часть глобальной борьбы между демократией и авторитаризмом, а президент Украины Владимир Зеленский — ни много ни мало достойный наследник Уинстона Черчилля.

Так, президент Байден в своей речи 26 марта заговорил о «битве между демократией и автократией, между свободой и репрессиями, между порядком, основанным на правилах, и порядком, подчиняющимся грубой силе». Джон Блейк с CNN буквально сравнил борьбу Украины с американской войной за независимость, а Джон Бриджленд, директор Совета по внутренней политике Белого дома при Джордже Буше — младшем, в своей статье в USA Today восхищался лично Зеленским и украинской верности демократии.

«Весь мир видит храбрость украинского президента Владимира Зеленского и всего украинского народа, который готов умереть, отстаивая демократию и свободу», — написал он и продолжил: «Украинцы пойдут на любые жертвы, лишь бы отстоять свою демократию и любимую родину».

Как уверен Карпентер, мысль, будто Украина настолько привлекательный образец демократии в Восточной Европе, что само её существование приводит Путина в ужас, — утешительный миф для американских политиков и экспертов, но не более того. Страна далека от демократически-капиталистической модели и едва ли послужит магнитом непреодолимой силы для страждущих. Реальность же гораздо темнее и тревожнее: Украина уже давно числится одной из самых коррумпированных стран международной системы.

Кроме того, по части защиты демократии и гражданских свобод на Украине ситуация немногим лучше, чем в борьбе с коррупцией. В отчёте Freedom House за 2022 год Украина оказалась в категории «частично свободная» с 61 баллом из 100 возможных. Рядом с ней расположились такие «бастионы либеральной демократии», как Филиппины, Сербия, Венгрия и Сингапур.

Также, пишет автор статьи, не стоит забывать о примерах украинского авторитаризма. Всего через несколько месяцев после событий 2014 года на Майдане были предприняты первые попытки заглушить внутреннюю критику, которые с годами лишь усилились. Украинские чиновники преследуют политических диссидентов, насаждают цензуру и не допускают иностранных журналистов, которые считаются критиками украинского правительства. Стоит помнить и о том, что батальоны националистов стали неотъемлемой частью военного и силового аппарата при президенте Порошенко и сохранили эту роль при Зеленском. Кроме того, нынешний украинский президент в феврале 2021 года закрыл ряд независимых СМИ, а после начала российской спецоперации объявил вне закона 11 оппозиционных партий. И такие меры, пишет Карпентер, едва ли приемлемы при демократии, даже в военное время.

Как заключает автор материала, сочувствие украинцам, которые в результате конфликта испытывают страшные страдания, вполне уместно, однако не стоит создавать ложного представления об украинской политической системе, поскольку эта страна — не символ свободы и либеральной демократии, а конфликт не является экзистенциальной борьбой между демократией и авторитаризмом.

«В лучшем случае Украина — коррумпированное, квазидемократическое образование с тревожной репрессивной политикой. На фоне этой отрезвляющей реальности призывы к американцам «встать на сторону Украины» неуместны. Сохранение независимости и территориальной целостности этой страны, безусловно, не стоит того, чтобы США рисковали войной с ядерной державой Россией», — подводит итог автор The American Conservative.