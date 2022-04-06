Fox News: обвинения в адрес Путина не спасают рейтинг Байдена

Попытки Белого дома объяснить рекордную инфляцию и подскочившие цены на топливо действиями Кремля провалились: даже либеральные СМИ признают, что американские избиратели в это не верят, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, неуважение к Джо Байдену демонстрируют даже его вице-президент Камала Харрис и экс-президент США Барак Обама.

Сейчас Джо Байден — самый непопулярный человек практически в любом помещении, куда бы он ни зашёл. Если сомневаетесь, взгляните на эти кадры. Вот что сегодня можно было наблюдать в Белом доме. Посмотрите внимательно. Ничего подобного вы никогда не видели.



Это президент Соединённых Штатов. В своём собственном доме. Его избегают. С ним никто не хочет разговаривать. Итак, Байден побрёл куда-то с отсутствующим выражением лица, в то время как толпа собралась вокруг бывшего президента, Барака Обамы, явно глубоко признательного за внимание.



Дальше — хуже. Смотреть на это уже гораздо больнее: вот Байден пытается присоединиться к разговору, активно завязавшемуся вокруг Обамы. Все участники этого разговора, включая Камалу Харрис, вроде бы работающую на Байдена, полностью Байдена проигнорировали. Байден отчаянно пытается привлечь внимание Обамы. Кладёт руку ему на плечо. И даже называет его Бараком, как будто они друзья. Но Обама им пренебрегает. Он ведёт себя так, будто Байдена там вообще нет. Спросите себя, видели ли вы в жизни более печальное зрелище.



Ох… Прекратите, это ужасно. Это правда, что Джо Байден никогда не нравился Бараку Обаме. Восемь лет, что они проработали вместе, Обама не переставал высмеивать его как старого белого человека. Он делал всё возможное, чтобы держать Байдена на периферии. Вот откуда у него появился роковой счёт на Украине. Но даже такой надменный человек, как Барак Обама, может притворяться, если это нужно. И в этом суть видеозаписи, которую мы вам только что показали: Обаме больше не нужно притворяться. Он может рассказать миру, причём самым недвусмысленным образом, что он вообще не уважает Джо Байдена. Потому что на данный момент Джо Байдена не уважает никто. Против Байдена обернулись даже самые верные его сторонники в журналистском корпусе. Взгляните!



ABC NEWS: Для президента Байдена перспективы довольно мрачные: боевые действия за границей, беспокойство на родине, самая высокая инфляция за 40 лет.



NBC: Заоблачная инфляция съедает повышение зарплат. В то время как почасовой заработок на 5,6 процента больше, чем год назад, почти каждый пятый работник заявляет, что деньги заканчиваются раньше, чем приходит следующий чек.



ABC NEWS: Мы имеем исторический уровень инфляции, рекордные цены на бензин. Американцы это чувствуют.



CNN: Падение рейтинга Байдена среди молодых избирателей выражается в двузначных числах… А ведь молодёжь была большой частью его коалиции в 2020 году.



ABC NEWS: Тревожность избирателей вызвана не только ростом цен и российской военной операцией на Украине. Число насильственных преступлений в городах Америки остаётся стабильно высоким. И проблема на границе усугубляется.



CNN: Рейтинг одобрения президента Байдена всё ещё не достиг дна. Весь год он медленно шёл на снижение.



Секундочку! Поправка. Экстренная новость. Похоже, что инфляция-то настоящая! Она не мимолётна, она действительно делает нас беднее. Преступность и беспорядок в городах тоже настоящие. И знаете что? Похоже, что совершенно бессмысленная война с Россией не так популярна, как мы думали. Вы не предатель, если не хотите её.



Внезапно они стали всё это признавать. На протяжении месяцев Байден твердил нам, что во всём плохом, что вы замечаете вокруг, виноват, конечно же, Владимир Путин. И СМИ ему вторили. Но теперь почему-то вдруг перестали.



Готовы вновь испытать шок? Посмотрите, как кучка либеральных подхалимов разбивает любимые аргументы Белого дома.



ДЖОНАТАН ЛЕМАЙР, начальник бюро Politico при Белом доме: Каждый раз, когда речь заходит о ценах на бензин, демократы и президент Байден говорят, что это «путинское повышение цен». Конечно же, они пытаются обвинить в скачке цен российского президента и ввод войск на Украину. Но, конечно же, как показывают опросы, многие будут винить президента (Байдена. — ИноТВ).



ABC NEWS: Байден назвал это «путинским повышением цен», но большинство американцев не верят.



ABC NEWS: До промежуточных выборов остаётся всего несколько месяцев, инфляция рекордно высокая, и президент сейчас возлагает вину непосредственно на Владимира Путина, называя это «путинским ростом цен». Но республиканцы и критики президента не замедлили указать на то, что цены на бензин поднимались ещё до того, как Россия начала эту военную операцию.



CNN: Белый дом пытается делать и то, и другое: обвиняет Путина, обвиняет нефтяные и газовые компании. Но американцы просто не согласны.

Что?! Теперь они нам это говорят? У вас ещё не кружится голова?

Дата выхода в эфир 05 апреля 2022 года.