Самая серьёзная опасность, которую представляет для США продолжающийся конфликт на Украине, — это возможность того, что Вашингтон втянут в войну с Россией, пишет в своей статье для The American Conservative Дуг Бэндоу, бывший помощник президента Рональда Рейгана. Он напоминает нынешним властям Соединённых Штатов, что их главной обязанностью остаётся защита американского народа.

Предотвращение войны — в интересах Америки, пишет в своей статье для The American Conservative Дуг Бэндоу, бывший помощник президента США Рональда Рейгана.



«Оставьте ястребам из Республиканской партии использовать российско-украинский конфликт для зарабатывания политических очков. Потратив два десятилетия на то, чтобы продвигать НАТО на восток и организовывать смены режима на пороге у Москвы, эти уставные члены Вашингтонской партии войны, вмешиваясь в продолжающийся конфликт в интересах Киева, рискуют распространить его и на НАТО», — говорится в статье.



Конгрессмен Майк Тёрнер, высокопоставленный республиканец в комитете палаты представителей по разведке, пожаловался на то, что, хотя представители администрации Байдена «публично заявляли о своих обязательствах предоставить Украине приборы и оружие для самозащиты, они делали это очень медленно».



«За это украинцы, конечно же, заплатили своими жизнями», — добавил политик.



По мнению автора статьи, конфликт на Украине ужасен. Однако гуманитарные пристрастия Тёрнера весьма избирательны. В войне Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов с Йеменом, проводимой при прямой поддержке Америки, погибли уже, как утверждает Бэндоу, «более 400 тысяч мирных жителей». Причём йеменцев продолжают убивать каждый день. Конгресс мог бы эффективно положить конец худшим аспектам этого конфликта, просто прекратив американскую военную поддержку Эр-Рияда и Абу-Даби.



«Почему Тёрнер молчит?» — задаётся вопросом автор.



Более того, Тёрнер забывает, что у него самый фундаментальный долг перед американцами, а не перед украинцами. Последние имеют право определять свою судьбу без иностранного вмешательства. И Вашингтон обязан воздерживаться от военного вмешательства в интересах украинцев при отсутствии угроз американской безопасности, указывается в статье.



«Самая серьёзная опасность, которую представляет для США продолжающийся конфликт на Украине, — это возможность того, что нас втянут в войну с Россией», — подчёркивает автор.



Москве не победить Америку в войне с применением обычных вооружений. Однако российская доктрина предусматривает более раннее применение ядерного оружия в ответ на превосходство США в обычных вооружениях. Таким образом сложилась ситуация, которая противоположна балансу сил в Европе во времена холодной войны.



Украина значит для Москвы гораздо больше, чем для Вашингтона, отсюда многочисленные жалобы Владимира Путина на расширение НАТО, самые известные из которых были озвучены на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года.



Это делает требование Тёрнера о том, чтобы администрация Байдена противостояла России, «особенно ошибочным». Конгрессмен пожаловался, что президент Байден «кажется почти робким и боящимся того, что может сделать Россия, вместо того чтобы быть потрясённым тем, что делает Россия».



Он подчеркнул, что Байден «должен быть в состоянии выступить против Путина и заявить, что Соединённые Штаты обязательно будут сдерживать Россию и все угрозы, исходящие от неё».



Вашингтон должен сдерживать угрозы, направленные в адрес Америки, отмечает автор. Однако лучше избегать потенциальной войны, преднамеренной или непреднамеренной. Международные отношения часто представляют собой сложную игру «кто первый струсит». Спор между США и Россией по поводу украинского конфликта — это ядерная версия данной игры, и у Москвы есть преимущество.



Россия — более слабая держава, у которой на кон поставлено больше, и у неё есть стимул идти на более серьёзный блеф и брать на себя более серьёзные риски.



«Если бы на карту было поставлено выживание Америки, у Вашингтона могли бы быть причины ответить на ставку Путина. Но не тогда, когда ставки США настолько малы», — подчёркивает Дуг Бэндоу.



В завершение своей статьи он пишет, что действия России на Украине «непростительны», и США вместе со своими европейскими союзниками должны помочь украинцам защитить себя.



«Однако главной обязанностью Вашингтона остаётся защита американского народа. И политика США в отношении российско-украинского конфликта должна формироваться соответствующим образом», — подытоживает Бэндоу.