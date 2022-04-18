Insider: кризиса могло не случиться — сенатор Маккарти обвинил Байдена в нерасторопном вооружении Украины

По мнению сенатора Кевина Маккарти, который является лидером республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США, администрация Байдена должна была начать вооружать Украину значительно раньше. Маккарти заявил в телеинтервью, что, если бы американское оружие было доставлено на Украину без промедления, это могло бы удержать Москву от начала спецоперации и «спасти тысячи жизней», сообщает Insider.
Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил в воскресенье, что администрация президента Джо Байдена слишком медленно снабжает Украну оружием. По мнению конгрессмена, если бы Киев получил американское вооружение пораньше, это могло бы удержать Москву от начала спецоперации и помогло бы украинцам лучше обороняться, пишет Insider.
«Украина жаждала возможности защитить себя», — подчеркнул лидер Республиканской партии США в эфире воскресного телешоу. Он также отметил, что хотя Вашингтон не планирует направлять на Украину свои войска, администрации Байдена следовало бы проявлять больше внимания к вопросам поставок оружия за границу.
«Если бы мы перебросили оружие на Украину раньше, чтобы они могли себя защитить, это спасло бы тысячи жизней», — заявил конгрессмен, предположив также, что подобный шаг мог бы удержать российского лидера Владимира Путина от решения начать спецоперацию. «Украина не просит американских мужчин и женщин сражаться. Всё, что они просят, — это оружие для самозащиты», — подчеркнул американский политик.
С момента обострения конфликта администрация Байдена активно поддерживала украинского президента Владимира Зеленского и уже оказала Киеву помощь на общую сумму около $3 млрд, напоминает Insider. В том числе США отправили на Украину более 1400 зенитных систем Stinger, более 5000 противотанковых систем Javelin и дополнительно 7000 противотанковых систем, сообщается в статье.
Кроме того, администрация Байдена передала Украине более 50 млн единиц боеприпасов и ракетных систем с лазерным наведением, а также стрелкового оружия и противоминомётных радиолокационных систем, пишет Insider. Однако Маккарти упрекнул Белый дом в том, что он при этом не разрешил передать Польше истребители МиГ-29, говорится в статье.
В прошлом месяце Пентагон отклонил предложение Польши о переброске истребителей МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, напоминает Insider. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби тогда заявил, что это предложение «вызывает серьёзную озабоченность у всего альянса НАТО».
По мнению Маккарти, таким образом американское правительство упустило возможность оказать Киеву дополнительную помощь. Он подчеркнул, что президент Байден напрасно отказал Украине и Польше в обеспечении истребителями МиГ-29, поскольку негативные последствия таких «неправильных действий» неизбежно проявятся в будущем, сообщается в статье.
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