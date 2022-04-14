Премьер Саксонии: поставлять на Украину танки и самолёты — значит пересечь черту

По мнению премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, Германия не должна поставлять тяжёлые вооружения на Украину, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. «Мы бы перешли черту, если бы поставляли танки или самолёты», — предостерегает политик. В беседе с журналистами он также подчеркнул, что с тревогой наблюдает за тем, как сейчас рушатся стабильные основы внешней политики и политики безопасности Германии.
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер высказался категорически против поставок тяжёлых вооружений на Украину, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.
«Мы бы перешли черту, если бы поставляли танки или самолёты или даже установили бесполётную зону. Эту линию необходимо соблюдать», — заявил Кречмер в интервью газете Rheinische Post в четверг. Германия делает очень многое, но она не должна стать участником войны, подчеркнул саксонский премьер. Нельзя допустить, чтобы страна была втянута в войну.
«Я с большой тревогой вижу, что в настоящее время стабильные направляющие немецкой внешней политики и политики безопасности очень быстро разрушаются. До сих пор Германия отказывалась поставлять оружие в регионы военных действий по уважительной причине», — подчеркнул Кречмер. По его мнению, Европа должна вместе с США усилить давление, «чтобы дать дипломатии шанс закончить конфликт за столом переговоров».
В среду Совет стран ЕС объявил, что выделит ещё €500 млн на поставку оружия и оборудования для украинской армии, напоминает немецкая газета. Таким образом, объём выделенных Киеву средств составит €1,5 млрд.
Вопрос о том, как ещё больше поддержать Украину, на данный момент также является одной из главных тем, обсуждаемых в правительственной «светофорной» коалиции в Берлине. Страна требует, к примеру, поставки боевых танков, артиллерийских орудий и систем противовоздушной обороны. Наряду с другими политиками к быстрой поставке вооружений на Украину призвал вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Бывший арбитр Алексей Николаев поделился мнением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранить полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангву на два матча и оштрафовать его на 250 тыс. рублей за оскорбления судьи Владислава Безбородова.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Забайкальского края, организовавшего контрабандную поставку более 36 кг золота в КНР.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что российский экологический оператор проведёт масштабные субботники в регионах России. Планируется порядка 40 уборок на природных территориях, берегах рек, водоёмов и лесопарковых городских территориях.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что спрос на российскую бытовую технику внутри страны вырос благодаря повышению качества отечественной продукции, а также из-за подорожания импортных товаров на фоне санкций.
Предприниматель, учредитель IT-компании dgtl.market, эксперт по информационным технологиям Илья Назаров прокомментировал блокировку компанией Monotype доступа для российских пользователей к шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.
Академик РАН Игорь Бычков, директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН и Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН, рассказал, как изменение уровня воды в озере Байкал и сбросы Иркутской ГЭС отражаются на состоянии экосистемы озера.
Российским властям и нефтегазовым компаниям нужно работать на перспективу и запланировать расширение экспортной инфраструктуры для поставок нефти и газа в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не собираются возвращать российским бизнесменам их активы, которые были арестованы в связи с введёнными антироссийскими санкциями.
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон, которая выступила против переизбрания главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Агент полузащитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу дисквалификации клиента.
Администрация Джо Байдена в последующие дни сосредоточится на том, чтобы Россия и другие страны не могли обойти антироссийские санкции Запада, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях по итогам матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом».
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
У президента США Джо Байдена нет планов в ближайшее время разговаривать с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.