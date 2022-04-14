Премьер Саксонии: поставлять на Украину танки и самолёты — значит пересечь черту

По мнению премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, Германия не должна поставлять тяжёлые вооружения на Украину, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. «Мы бы перешли черту, если бы поставляли танки или самолёты», — предостерегает политик. В беседе с журналистами он также подчеркнул, что с тревогой наблюдает за тем, как сейчас рушатся стабильные основы внешней политики и политики безопасности Германии.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер высказался категорически против поставок тяжёлых вооружений на Украину, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

«Мы бы перешли черту, если бы поставляли танки или самолёты или даже установили бесполётную зону. Эту линию необходимо соблюдать», — заявил Кречмер в интервью газете Rheinische Post в четверг. Германия делает очень многое, но она не должна стать участником войны, подчеркнул саксонский премьер. Нельзя допустить, чтобы страна была втянута в войну.

«Я с большой тревогой вижу, что в настоящее время стабильные направляющие немецкой внешней политики и политики безопасности очень быстро разрушаются. До сих пор Германия отказывалась поставлять оружие в регионы военных действий по уважительной причине», — подчеркнул Кречмер. По его мнению, Европа должна вместе с США усилить давление, «чтобы дать дипломатии шанс закончить конфликт за столом переговоров».

В среду Совет стран ЕС объявил, что выделит ещё €500 млн на поставку оружия и оборудования для украинской армии, напоминает немецкая газета. Таким образом, объём выделенных Киеву средств составит €1,5 млрд.

Вопрос о том, как ещё больше поддержать Украину, на данный момент также является одной из главных тем, обсуждаемых в правительственной «светофорной» коалиции в Берлине. Страна требует, к примеру, поставки боевых танков, артиллерийских орудий и систем противовоздушной обороны. Наряду с другими политиками к быстрой поставке вооружений на Украину призвал вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает Süddeutsche Zeitung.