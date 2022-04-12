Welt: западная военная помощь Украине только укрепляет Путина в мысли, что он сражается с США

Любые дополнительные поставки вооружения Украине со стороны Запада — это «вода на мельницу» главы Кремля Владимира Путина, считает Welt. Ведь в своих мыслях он убеждён, что де-факто сражается не с Киевом, а с Вашингтоном, который пытается вывести Украину из сферы влияния России. Граждан же соседнего государства он воспринимает как братский народ, который просто сбился с пути, рассказывает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Теперь посмотрим на вооружение. К примеру, сегодня Владимир Зеленский в очередной раз попросил Южную Корею поставить дополнительное вооружение, в том числе и тяжёлое. Мы также слышали, что Rheinmetall предлагает Украине танки Leopard 1. Какую оценку Москва даёт подобным предложениям?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Владимир Путин следит за всем этим очень внимательно. И это вооружение Западом Украины укрепляет его в мысли, что на самом деле он опосредованно сражается с США. Это важно понять. В принципе, Владимир Путин воспринимает украинцев как братский народ, который пошёл по неправильному пути. И теперь его, если так можно выразиться, нужно вернуть обратно. В том числе и с помощью тех методов, которые сейчас использует Владимир Путин.





Но в своих мыслях он де-факто сражается с США. Американцы, как считает Путин, так сказать, объединились с украинцами, подкупили коррумпированных украинских политиков и чиновников и пытаются вывести Украину из сферы влияния России. А это категорически неприемлемо. Приблизительно так смотрит на мир российский президент, поэтому любые дополнительные поставки оружия — это вода на его мельницу.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2022 года.