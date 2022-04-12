Welt: западная военная помощь Украине только укрепляет Путина в мысли, что он сражается с США

18:11
Космонавт Борисенко поздравил жителей Удмуртии с Днём космонавтики
Лётчик-космонавт Андрей Борисенко поздравил жителей Удмуртии с Днём космонавтики.
18:10
Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз отдельных видов продовольствия
Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз из страны отдельных видов продовольственных товаров из-за повышенного спроса. Об этом сообщили в пресс-службе Совета министров.
18:09
Агент Новосельцева: Иван расторгнет контракт с «Арсеналом»
Александр Клюев, агент защитника тульского «Арсенала» Ивана Новосельцева, высказался о будущем своего клиента.
18:08
Чичерова рассказала, что ей хотелось бы спросить у тренера Ласицкене
Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова призналась, какие вопросы у неё есть к тренеру Геннадию Габриляну, который работает с чемпионкой Токио Марией Ласицкене.
18:02
Чичерова назвала бальзамом на душу свою победу над Ласицкене на зимнем ЧР
Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова высказалась о своей победе над чемпионкой Игр в Токио Марией Ласицкене на зимнем национальном первенстве.
18:02
Metaratings: Брынзак покинул пост президента ФБУ из-за помощи россиянкам
Стало известно, почему президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак не станет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.
17:56
В ЦБ сообщили о снижении реального курса рубля на 21,6% с начала года
Реальный эффективный курс рубля в марте 2022 года снизился на 17,5% по сравнению с февралём и на 21,6% с начала года.
17:56
Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана
Президент России Владимир Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием на пост премьер-министра Пакистана и выразил надежду на развитие сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
17:52
Компании технополиса «Москва» заменят иностранных поставщиков товаров для космической отрасли
Более 15 компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» производят высокотехнологичную продукцию для космической отрасли, которая сможет заменить импортные детали.
17:51
В Москве 200 млн рублей выделили на тестирование инновационной продукции
В Москве открылся приём заявок на гранты для проведения пилотных тестирований инновационных решений.
17:51
Риелтор Апрелев назвал условия снижения цен на недвижимость в Москве
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, при каких обстоятельствах цены на столичную недвижимость начнут снижаться.
17:51
Псаки: Байден проинформирован о стрельбе в метро Нью-Йорка
Президента США Джо Байдена оповестили о произошедшей в метро Нью-Йорка стрельбе, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
17:33
Bild: Зеленский отказался принять президента ФРГ Штайнмайера из-за его «связей с Россией»
Украинский лидер Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ «из-за его тесных связей с Россией».
17:26
Медведев назвал недопустимой деятельность США по созданию биолабораторий на Украине
Деятельность США по созданию биологических лабораторий на Украине является недопустимой. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
17:26
Медведев не стал комментировать трансферные слухи вокруг «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался отвечать на вопрос, кто из футболистов на трансферном рынке входит в сферу интересов клуба.
17:25
В Подмосковье газифицировано ещё пять населённых пунктов
В Московской области завершена газификация ещё пяти населённых пунктов, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго региона.
17:25
Аналитик Гривач прокомментировал ситуацию ситуацию с СПГ в России на фоне санкций
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию с СПГ в России в условиях санкций.
17:23
В Госдуме прокомментировали возможность продления программы льготной ипотеки в 2022 году
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что программу льготной ипотеки летом 2022 года могут продлить, сохранив ставку 12%.
17:22
Лукашенко высказался о санкциях со стороны стран Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона говорит санкциям Запада «до свидания».
17:14
Школьники Подмосковья начали акцию по сбору гумпомощи для Донбасса
Учащиеся школ Московской области подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР и военнослужащих.
17:12
Суд в Москве приговорил редакторов DOXA к исправительным работам
Мировой судья приговорила редакторов студенческого издания DOXA к исправительным работам сроком на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции.
17:09
Адвокат: суд в Москве арестовал журналиста Кара-Мурзу на 15 суток за неповиновение полиции
Хамовнический суд Москвы назначил журналисту Владимиру Кара-Мурзе — младшему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции.
17:07
Автомобильный клуб Италии отозвал лицензию у картингиста Северюхина
Автомобильный клуб Италии лишил российского гонщика Артёма Северюхина спортивной лицензии в связи с его поведением во время награждения на этапе чемпионата Европы по картингу в Португалии.
17:01
В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности
В пресс-службе Управления ФСБ России по Хабаровскому краю сообщили, что гражданин одной из среднеазиатских республик стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности.
17:00
Путин заявил о возвращении переговорного процесса в тупик из-за действий Украины
Представители России и Украины вышли на определённый уровень договорённостей на переговорах в Стамбуле, но ситуация вернулась в тупиковое положение из-за действий киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
17:00
Директор Фонда энергетического развития Пикин прокомментировал ситуацию с российской нефтью
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с российской нефтью.
16:58
Путин: мир стал более сложным, чем во времена холодной войны
Сегодняшний мир стал более сложным, чем во времена холодной войны, заявил президент России Владимир Путин.
16:57
Музыкальный критик Соседов прокомментировал отъезд из России ряда артистов
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал отъезд из России ряда артистов.
16:52
На 61-м году жизни скончался олимпийский чемпион по хоккею Яшин
Бывший нападающий «Динамо» и олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин ушёл из жизни в возрасте 60 лет.
16:48
CNN: пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка
Пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию города.
16:47
Путин заявил об изменении переговорной позиции Киева
Президент России Владимир Путин сообщил, что ему доложили о новом изменении в переговорной позиции Украины.
16:45
Действие истекающих водительских удостоверений продлили в России на три года
Действие водительских удостоверений, которые истекают в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, автоматически продлено на три года. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
16:44
Путин пообещал Лукашенко присвоить звание полковника
Президент России Владимир Путин пообещал присвоить своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника.
16:42
Экономист Тюрина прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России
Экономист Елена Тюрина прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.
16:35
Чичерова рассказала, чем уникальна Ласицкене
Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова выразила мнение, что чемпионка Игр в Токио Мария Ласицкене может побить её национальный рекорд.
16:34
Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком.
16:33
МИД России: нынешняя дипломатия ЕС идёт вразрез с интересами жителей Европы
Нынешняя дипломатия Евросоюза (ЕС) идёт вразрез с интересами жителей стран Европы, стремящихся к миру и стабильности. Соответствующая информация приводится на сайте российского МИД.
16:31
Путин назвал надевающих военную форму с нашивками СС украинцев подонками
Президент России Владимир Путин назвал подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС «Галичина».
16:30
Чичерова призналась, что будет рада, если кто-то из россиянок побьёт её рекорд
Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова рассказала, что испытывает, когда кто-то пытается побить её рекорд России.
16:28
«Нижний Новгород» готов провести переговоры по Юлдошеву со «Спартаком»
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал слух об интересе «Спартака» к защитнику команды Ибрахимхалилу Юлдошеву.
16:27
В Красном Кресте рассказали о передаче жителям Донецка гумпомощи
Международный комитет Красного Креста (МККК) передал жителям Донецка строительные материалы, продукты и гигиенические наборы.
16:24
Бывший тренер «Ливерпуля» предложил дать Украине прямую путёвку на ЧМ-2026
Бывший тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш посоветовал дать сборной Украины прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года во избежание затягивания процесса квалификации к ЧМ-2022.
16:19
Путин прокомментировал сроки завершения спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин прокомментировал сроки завершения спецоперации на Украине.
16:18
В ДНР заявили об эвакуации 212 человек из Мариуполя в Безыменное
В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 212 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.
16:18
Путин: российские военные в Донбассе защищают интересы России
Находящиеся в Донбассе российские военнослужащие защищают интересы России, заявил президент Владимир Путин.
16:12
Путин заявил, что спецоперация на Украине идёт по плану
Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине идёт по плану.
16:12
Правительство выделит ещё 3,5 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка
Правительство России выделит порядка 3,5 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка за поездки по России до 15 апреля. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
16:09
Лукашенко обсудил с Путиным оборону обеих стран
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах обсудили оборону обеих стран.
16:05
Авербух объявил, что «Ледниковый период» в этом году не выйдет в эфир
Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что новый сезон проекта в этом году пока не планируется.
16:02
Кабмин России утвердил новые меры поддержки экономики в условиях санкций
Правительство России утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости экономики страны на фоне внешнего давления. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.