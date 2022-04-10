WSJ: опасаясь конфликта с США, Китай ускоренно наращивает ядерный арсенал

Китай ускоренными темпами наращивает свой ядерный арсенал, так как Пекин начал иначе оценивать угрозу, исходящую со стороны США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, близкие к китайскому руководству. Как отмечает газета, причиной для этого стал как опыт украинского конфликта и относительная слабость китайского сдерживания, так и опасения вооружённой конфронтации с возможным применением ядерного оружия из-за Тайваня.

Китай ускоренными темпами начал наращивать свой ядерный арсенал, учитывая, что он по-другому стал оценивать угрозу со стороны США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, которые в курсе образа мышления китайского руководства.

Вместе с тем усилия Китая на этом направлении стартовали задолго до ввода российских войск на Украину, однако, по словам источников газеты, нежелание США непосредственно вмешиваться в конфликт, судя по всему, склонило Пекин к тому, чтобы уделить большее внимание разработке ядерных вооружений, которые должны послужить сдерживающим фактором. Более того, китайское руководство видит в усиленном ядерном арсенале инструмент, способный удержать США от прямого вмешательства в потенциальный конфликт из-за Тайваня.

Об этой тенденции свидетельствуют данные спутниковых снимков. На них, в частности, прослеживается активизация строительства более чем на сотне объектов на западе Китая, которые, судя по всему, представляют собой ракетные шахты, предназначенные для ракет с ядерными боеголовками, способными достичь США.

На данный момент американские чиновники не вполне понимают, что именно подтолкнуло Китай к активизации деятельности на этом направлении. Независимые аналитики по вопросам распространения ядерного оружия также отмечают, что не имеют полного представления о мотивах Пекина, так как обмен мнениями между китайскими чиновниками и аналитиками на этот счёт в последние несколько лет почти прекратился.

По словам близких к китайскому руководству лиц, акцент Китая на ядерном оружии также обусловлен опасениями, что Вашингтон может попытаться свергнуть коммунистическое правительство этой страны, принимая во внимание то, что при администрациях Трампа и Байдена политика США в отношении Пекина приобрела более выраженный ястребиный оттенок.

Американские военные и аналитики также беспокоятся, что деятельность Китая на ядерном направлении может говорить о том, что Пекин хочет иметь возможность нанести внезапный ядерный удар. Вместе с тем источники The Wall Street Journal, близкие к китайским правительственным кругам, утверждают, что наносить ядерный удар первым Китай не собирается.

Поднебесная, в частности, планирует поддерживать арсенал на уровне, необходимом для защиты собственных интересов в сфере безопасности. По словам источников газеты, китайские военные считают своё ядерное оружие устаревшим и неспособным обеспечить достаточное сдерживание США.

«Отставание Китая по ядерном потенциалу может привести только к усилению давления США на Пекин», — отметил один источник.

Более того, нервная реакция международных кругов на заявление президента России Владимира Путина о приведении ядерных сил в боеготовность на фоне украинского конфликта показала китайским чиновникам истинную стратегическую ценность ядерного оружия. То же самое можно сказать и о решении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году в обмен на гарантии безопасности со стороны США и России.

«В прошлом Украина утратила своё ядерное сдерживание, и именно поэтому она оказалась в нынешней ситуации», — объяснил один китайский военный в отставке.

Вместе с тем, по данным источников издания, Пекин не стал никак менять свою ядерную политику из-за событий на Украине.

Как отмечает The Wall Street Journal, его источники в курсе взглядов Пекина на ядерную политику благодаря своей работе с различными ведомствами, которые специализируются на вопросах безопасности. При этом никто из них не принимает непосредственного участия в разработке ядерной доктрины. Эти люди также не исключили, что будущие события могут изменить подход Пекина, отметив, что свою роль здесь могут сыграть и другие факторы. Их наблюдения, однако, несколько проясняют ход мыслей китайского руководства, что довольно полезно, учитывая, что рост напряжённости между США и Китаем из-за ядерного оружия может отбросить мир назад в холодную войну.