Французский публицист в интервью Le Figaro предрёк «конец конца истории»

Последние 40 лет мир двигался в сторону глобализации, открытия границ и быстрого развития. Сейчас же процесс пойдёт ровно в обратном направлении, считает французский публицист Франсуа Ленгле. В интервью Le Figaro он объясняет причины: уход со сцены «мирового жандарма» США, закрытие границ, союз России и Китая против Запада.

Многие говорят, глядя на нынешние события, что на смену либерализму пришло возрождение империй. Но французский публицист Франсуа Ленгле с такой трактовкой не согласен. В интервью Le Figaro он настаивает, что нынешний процесс — это движение в обратную сторону от глобализации, возвращение к национальным государствам.

В первую очередь это связано с уходом с поля хозяина игры, постепенный вывод США из международных дел, который происходит уже как минимум при трёх президентах. Именно уход США из Афганистана стал для Путина сигналом, что можно начинать спецоперацию в Донбассе. К тому же сам Байден проявил слабость, сказав, что воевать за Украину не собирается. При этом автор статьи считает, что при Трампе Россия вряд ли стала бы проводить такую операцию, ведь «чокнутый республиканец пугает больше, чем демократ».

Это конец «гиперсилы» США, заканчивается век их доминирования, даже если в ближайшее время на Украине и подпишут перемирие. Ведь именно во время Первой мировой войны США взяли на себя функции политического, военного и экономического лидера вместо Великобритании, которая была таковым после Наполеона. Эти лидерские позиции лишь укреплялись весь XX век, достигнув апогея в 1989 году при падении Берлинской стены и после почти бескровного развала коммунизма.

Последствия ухода США будут серьёзными, в том числе для экономики, потому что без «мирового жандарма» нет глобализации. Благодаря «хозяину игры» уходят геополитические риски, ведь остальные его боятся. Он обеспечивает безопасность транзакций, выпускает международную валюту, диктует правила для всего мира. В такой ситуации предприятия бурно развиваются, экспортируют, инвестируют в самые рентабельные отрасли, перемещают производства. Так и происходило с 1989 по 2022 год. Но сейчас спецоперация России, наоборот, вернула Берлинскую стену, она возвращает все геополитические риски. «Это конец конца истории».

Так что предприятия и финансы будут возвращаться на родину, в таком же симметричном темпе, который был в 1990-е, но в обратном направлении. Этот процесс уже идёт, ему способствовала пандемия. Но возвращение предприятий и переформатирование путей поставок пойдёт ещё дальше, уверен публицист. Так, он предсказывает, что TotalEnergies заставят всё-таки покинуть Россию, потому что предприятиям всё равно приходится подчиняться геополитике. По его словам, во всём мире ощущается возвращение к логике государственности, требования большего суверенитета в ответ на глобализацию.

При этом и Китай не хотел бы становиться новым «мировым жандармом». Он, наоборот, стоит сейчас на пороге самозакрытия. Для него открытость миру аномальна, в условиях пандемии он уже стал закрывать границы, выкорчёвывать себя из мировой системы технологии и финансов. А его союзнические отношения с Россией лишь ещё больше отгородят его от Запада. Некоторые немецкие предприятия уже сейчас разрывают контракты с Китаем из солидарности с Украиной. Но по сути Китай интересует лишь ближнее окружение: Тайвань, контроль над прилегающими морями — «его собственная Украина».

Проект «Новый шёлковый путь» автор статьи называет «дорогостоящей утопией», которая может подорвать основы устройства Китая. В китайском вопросе сейчас тоже получается обратное движение: Киссинджер и Никсон в 1970-е старались сблизиться с Китаем, чтобы изолировать Советский Союз. И такой ход определил следующие 40 лет жизни планеты. По словам Франсуа Ленгле, благодаря этому и пала Берлинская стена, благодаря этому установилась глобализация и Китай оказался её ключевым действующим лицом. Так что в 1979 году Китай одновременно и установил дипломатические отношения с Вашингтоном, и запустил политику «открытых дверей». Но теперь эта эпоха закончилась, будущее Китая публицист называет сумрачным, страна будет изолирована, она будет стареть, страдать от закредитовывания. «Что-то вроде диктаторской Японии».

Так что если раньше мир рассматривался как союз Китая и Америки, то теперь это союз Китая и России против Запада. И многие компании теперь опасаются, что они могут оказаться в ситуации, в которой оказался TotalEnergies в России, когда на них будут оказывать давление — если вдруг Китай начнёт спецоперацию против Тайваня или репрессии, как на площади Тяньаньмэнь. Volkswagen, Mercedes, L’Oréal, LVMH, Airbus — у всех этих компаний немалая доля бизнеса связана с Китаем.

Автор статьи предсказывает и рост инфляции. Главная причина для сдерживания цен заключалась в эти годы в том, что границы были открыты, компании могли производить продукцию в других странах, по более выгодной цене. Конкуренция в планетарном масштабе была выше, что сдерживало и оплату низкоквалифицированного труда. Сейчас же при возвращении границ конкуренция будет меньше. Плюс сказывается общее старение населения, из-за которого вырастет оплата труда. Множатся долги, но если банки поднимут ключевую ставку, случится кризис в 10 раз серьёзнее, чем был с Lehman Brothers.

Но если сейчас трудности разделяют между собой работники, государства и предприятия, то в будущем, как предвещает публицист, простым сотрудникам станет легче, в том числе потому, что при стареющем населении рабочих рук станет меньше, а значит, зарплата каждого выше. Ситуация приблизится к 1970-м годам, прибыль у предприятий станет ниже.

«Европа — большая экономическая жертва» ситуации, отмечает эксперт, поскольку она зависит от России, в частности от её источников энергии. Так что и страдать она будет больше, чем США. И самый большой шок среди европейских стран ждёт Германию. Она получала выгоды во время глобализации благодаря своим экспортным мощностям. Теперь же, когда границы закроются, она лишится этого преимущества. И на выход из-под зависимости от России уйдут годы, во время которых её предприятия могут пострадать.

Пересмотрено будет и наследие Меркель: отказ от атомной электроэнергии и длительное партнёрство с Россией. А вот для Франции, по мнению эксперта, шок будет меньше, поскольку она меньше зависит от энергоресурсов и экспорта. Но страна будет восстанавливать промышленность, что уже видно по отношению Макрона к атомной энергетике.



Публицист отмечает, что пандемия, а теперь ситуация на Украине сплотили Европу. Она успешно занималась распространением вакцины, а теперь старается наладить стратегические поставки, Германия при этом соглашается изменить свою позицию по обороне. Сам Франсуа Ленгле признаётся, что всегда считал, что Европа развалится, наткнувшись на первый риф, но нынешняя ситуация заставила его изменить мнение. Но впереди ещё долгий путь, отмечает он. И в военном плане Европе нужно срочно искать рабочие решения, а не мечтать о некой единой армии, пишет Le Figaro.