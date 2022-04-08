«Тайвань — неотъемлемая часть Китая»: Пекин предостерёг США от санкций по «украинскому образцу»
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сегодня заявил, что США и Тайвань вступили в сговор и что отдельные лица даже ставят знак равенства между тайваньским и украинским вопросами, между которыми существует принципиальная разница. Это попытка сбить с толку общественное мнение и ловить рыбу в мутной воде. Такая попытка является игрой с огнём, в которой играющие неизбежно подожгут самих себя.
На регулярном брифинге для прессы один из журналистов задал вопрос: «6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если материковая часть Китая «вторгнется» на Тайвань, то у США есть возможность и решимость принять санкционные меры, аналогичные тем, что были приняты против России, развернувшей военную операцию на Украине. В тот же день первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман отметила, что Китаю следует извлечь уроки из скоординированного ответа Запада на российско-украинский конфликт и что любые попытки завладеть Тайванем при помощи военной силы неприемлемы. Как китайская сторона может это прокомментировать?»
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