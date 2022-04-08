«Тайвань — неотъемлемая часть Китая»: Пекин предостерёг США от санкций по «украинскому образцу»

США и Тайвань вступили в сговор, а отдельные лица даже ставят знак равенства между тайваньским и украинским вопросами, между которыми существует принципиальная разница, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Как передаёт Xinhua, китайский дипломат добавил, что это является попыткой играть с огнём, в которой играющие неизбежно подожгут самих себя.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сегодня заявил, что США и Тайвань вступили в сговор и что отдельные лица даже ставят знак равенства между тайваньским и украинским вопросами, между которыми существует принципиальная разница. Это попытка сбить с толку общественное мнение и ловить рыбу в мутной воде. Такая попытка является игрой с огнём, в которой играющие неизбежно подожгут самих себя.

На регулярном брифинге для прессы один из журналистов задал вопрос: «6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если материковая часть Китая «вторгнется» на Тайвань, то у США есть возможность и решимость принять санкционные меры, аналогичные тем, что были приняты против России, развернувшей военную операцию на Украине. В тот же день первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман отметила, что Китаю следует извлечь уроки из скоординированного ответа Запада на российско-украинский конфликт и что любые попытки завладеть Тайванем при помощи военной силы неприемлемы. Как китайская сторона может это прокомментировать?»

Чжао Лицзянь подчеркнул, что в мире существует только один Китай и Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории. Тайваньский вопрос — это вопрос, оставшийся нерешённым после окончания гражданской войны в Китае. Выбор способа разрешения данного вопроса является внутренним делом Китая, и ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в него.

Как указал представитель МИД КНР, решимость и воля китайского народа в защите суверенитета и территориальной целостности страны являются непоколебимыми.

«Мы стремимся со всей искренностью приложить максимум усилий для достижения перспективы мирного воссоединения, однако при этом оставляем за собой право на принятие всех необходимых мер в отношении вмешательства иностранных сил и в отношении крайне малого числа сепаратистов, выступающих за «независимость Тайваня», и их сепаратистской деятельности», — сказал китайский дипломат.

Чжао Лицзянь также отметил, что в настоящий момент наблюдается новый виток обострения ситуации в Тайваньском проливе. Основная причина этого обострения заключается в том, что администрация Тайваня вновь пытается заручиться поддержкой США для достижения «независимости», а отдельные представители Соединённых Штатов сознательно используют Тайвань для сдерживания Китая.

«США и Тайвань вступили в сговор, и отдельные лица даже ставят знак равенства между тайваньским и украинским вопросами, между которыми существует принципиальная разница. Это попытка сбить с толку общественное мнение и ловить рыбу в мутной воде. Такая попытка является игрой с огнём, в которой играющие неизбежно подожгут самих себя», — подчеркнул Чжао Лицзянь.