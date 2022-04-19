NYT: украинские войска обстреляли деревню запрещёнными кассетными боеприпасами
Это случилось в начале марта: отстрелянная боеголовка от кассетной ракеты упала рядом с домом Юрия Дорошенко на востоке Украины после того, как смертоносный снаряд усеял его деревню своими фрагментами, пишет The New York Times.
«Шёл обстрел, и вот этим они попали по улице», — отметил Дорошенко.
Кассетные боеприпасы запрещены на международном уровне, и различные правозащитные группы осуждают их применение, в том числе и сторонами украинского конфликта.
Однако элемент кассетной ракеты, который упал рядом с домом Дорошенко, выпустили вовсе не российские войска. Исходя из улик, с которыми удалось ознакомиться The New York Times во время посещения этого района боевых действий, весьма вероятно, что эта ракета принадлежала украинским войскам, которые пытались отбросить российские силы.
В результате конкретно этого удара по деревне Гусаровка никто не погиб, однако по меньшей мере два человека были убиты в ходе обстрела украинских сил, которые били по российским войскам.
В ходе конфликта, которому скоро исполнится восемь недель, обе стороны активно пользуются артиллерией и ракетами для нанесения ударов по противнику. Однако решение украинцев обстрелять свою собственную деревню кассетными боеприпасами, которые способны случайно убить гражданских, подчёркивает их стратегическую цель: вернуть себе свою страну, любой ценой.
Кассетные боеприпасы — это класс вооружений, включающий в себя ракеты, бомбы, а также миномётные и артиллерийские снаряды, — разрываются в воздухе и бьют по площадям бомбами меньшего размера. Это оружие представляет высокую опасность для гражданских до тех пор, пока неразорвавшиеся боеприпасы не обнаружат и надлежащим образом не утилизируют эксперты.
Согласно Конвенции по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу в 2010 году, использование этого вида вооружений запрещено, так как никак нельзя помешать тому, чтобы в ходе его применения не пострадали гражданские лица. При этом гуманитарные организации отмечают, что не менее 20% этих противопехотных боеприпасов не детонируют при ударе, и они могут взорваться позже, если их подобрать.
Конвенцию подписало более 100 стран, однако в их число не входят США, Украина и Россия.
«Появление доказательств, указывающих на то, что Украина, возможно, использовала кассетные боеприпасы в текущем конфликте, неудивительно, но определённо внушает тревогу, — заявила директор отдела вооружений Human Rights Watch Мэри Уорхэм. — Кассетные боеприпасы неприемлемы; это оружие, которое убивает и калечит мирных жителей по всей Украине».
Российские войска заняли Гусаровку в начале марта, заняв здания на окраинах деревни и неподалёку от её центра. По словам Дорошенко, 220-миллиметровая ракета «Ураган», которая упала рядом с его домом, была выпущена либо 6, либо 7 марта. К тому моменту российские войска установили над деревней полный контроль.
Во время осмотра дома Дорошенко и прилегающих улиц репортёры The New York Times увидели большие фрагменты ракеты, которая отстрелила кассетные элементы. По словам местных жителей, ракета упала рядом с импровизированным штабом российских войск, что, скорее всего, говорит о том, куда именно целили украинцы.
Обстрел Гусаровки, по всей видимости, стал первым случаем применения кассетных боеприпасов украинской стороной с момента ввода российских войск 24 февраля. При этом в 2015 году украинские войска уже использовали это оружие в ходе первых месяцев вооружённого противостояния в Донбассе, напоминает The New York Times.
Ссылки по теме
-
FAZ: «поставишь оружие, пожнёшь войну» — тысячи немцев вышли на пасхальные марши за мир
-
SZ: деньги вместо танков — канцлера ФРГ раскритиковали за финансовую помощь Украине
-
WSJ: США увеличат передачу разведданных Киеву по Донбассу и Крыму
-
Guardian: США спонсируют модернизацию британских военных бункеров под новые ядерные бомбы