Guardian: США спонсируют модернизацию британских военных бункеров под новые ядерные бомбы

Вашингтон спонсирует программу модернизации хранилищ на военных базах по всей Европе, в том числе в Соединённом Королевстве, пишет The Guardian со ссылкой на оборонный бюджет США. Как предполагают эксперты, администрация Байдена планирует отправить туда усовершенствованные атомные бомбы B61 для сдерживания ядерной угрозы со стороны России.

По данным оборонного бюджета США, британские военные бункеры проходят модернизацию, чтобы после 14 лет простоя в них можно было разметить американское ядерное оружие, сообщает The Guardian.

Как рассказывает издание, в представленном администрацией Байдена оборонном бюджете на 2023 год Великобритания указана в списке стран, в которых США финансируют развитие инфраструктуры складов «специального вида оружия». В этот список также входят Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция — на их территории Вашингтон расположил предположительно 100 атомных бомб B61. В бюджетном плане сообщается о том, что НАТО «завершает 13-летнюю программу инвестиций 384 миллионов долларов в инфраструктуру» хранилищ на территории этих стран, которая позволила «усовершенствовать меры безопасности, системы связи и сами объекты».

Директор программы ядерной информации в Федерации американских учёных (FAS) Ханс Кристенсен был первым, кто обратил внимание на британский склад. По его предположениям, речь идёт об авиабазе Лейкенхит в 100 км к северо-востоку от Лондона, которая находится под контролем американцев. По данным FAS, в 1990-х годах там находилось 33 подземных склада, где хранилось 110 бомб B61. В 2008 году США вывезли оттуда бомбы B61, положив конец более чем 50-летнему использованию склада в качестве хранилища американского ядерного арсенала. Тогда мир был полон надежд на дальнейшее разоружение ядерных держав, однако теперь, отмечается в статье, эти оптимистичные планы перечеркнула военная операция России на Украине, угроза Путина применить ядерное оружие против НАТО и широкомасштабные программы модернизации ядерного оружия, которые проводят Россия и США. Американским бомбам B61 дали ещё один шанс благодаря варианту B61-12, оснащённому системой управления, — его серийное производство начнётся в мае. Кристенсен предполагает, что сейчас хранилища на базе Лейкенхит модернизируют, чтобы поместить туда в случае необходимости обновлённые бомбы.

В то же время администрация Байдена проявляет осторожность, чтобы её действия не привели к эскалации напряжённости: британская газета напоминает, что спустя пару дней после начала спецоперации Путин объявил о переводе ядерных сил в боевую готовность. Так, США отменили запланированные испытания межконтинентальных баллистических ракет. По этой же причине Кристенсен сомневается, что Вашингтон намерен увеличить ядерный потенциал в Европе: новые бомбы только заменят старые модели. В то же время, по мнению учёного, модернизация авиабазы в Лейкенхите нужна для большей гибкости в переброске ядерного вооружения по Европе. Он указывает, что США хотят повысить сдерживающий фактор в отношении России, которая улучшила потенциал своих крылатых ракет. Поэтому, считает Кристенсен, Вашингтон, возможно, старается подготовить как можно больше военных объектов, не обязательно отправляя туда ракеты, чтобы в случае необходимости иметь свободу действий.

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружением Дэрил Кимбалл высказал мнение, что модернизация британских хранилищ является «первым признаком того, что США и НАТО готовятся вступить в продолжительную и, возможно, интенсивное противостояние с путинской Россией». По его словам, администрации Байдена следует «предоставить некоторые разъяснения» по поводу военной необходимости и целей, которые она преследует, снова отправляя ядерное оружие в Соединённое Королевство, пишет The Guardian.