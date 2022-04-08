NYT: перевод российских ядерных сил в особый режим службы не является поводом для беспокойства

Несмотря на то что Владимир Путин отдал приказ о переводе российских сил стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства, американские эксперты так и не обнаружили поводов для беспокойства. Как пишет The New York Times, в поисках следов активности российских ракет, подлодок, бомбардировщиков и ядерных шахт были сделаны тысячи спутниковых снимков, по результатам исследования которых специалисты пришли к выводу, что Москва не готовится к ядерной атаке.

Ядерный арсенал России является крупнейшим в мире, что создаёт значительные сложности для тщательной оценки его состояния. В конце февраля Владимир Путин отдал приказ о переводе российских сил стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства. Как пишет The New York Times, американские средства наблюдения также перешли в режим повышенной готовности: в поисках следов активности российских ракет, подлодок, бомбардировщиков и ядерных шахт были сделаны тысячи спутниковых снимков, однако, по словам аналитиков, никаких поводов для беспокойства обнаружено так и не было.

Как отмечает издание, частные фирмы отслеживали действия стратегических ядерных сил России задолго до начала украинского кризиса, наблюдая за тем, как проходят технические работы, ежедневные тренировки и учения. По словам экспертов, наблюдение за ходом стандартного распорядка дня российских вооружённых сил помогает определить, когда именно начинается подготовка к боевым действиям.

«Отслеживая такие вещи, можно легко определить, что является нормой, — поделился Марк Ловенталь, экс-помощник директора ЦРУ по анализу. — А когда происходят какие-либо отклонения, то это становится поводом для беспокойства».

Ложная тревога прозвучала вскоре после объявления Владимира Путина. Twitter-аккаунт The Lookout сообщил, что две российские ядерные подводные лодки покинули пункт базирования, а лондонский таблоид Daily Express подхватил это сообщение. Однако новость получила лишь незначительное внимание, так как опытные эксперты сразу заявили, что отплытие подлодок связано с плановыми учениями.

Но Джеффри Льюис и Майкл Дуитсман, эксперты из Мидлберийского института международных исследований, продолжают следить за российским подводным флотом, так как его передвижение может стать надёжным признаком роста ядерной готовности. Обычно в патруль выходит примерно половина российского подводного флота, вооружённая межконтинентальными баллистическими ракетами, в то время как вторая остаётся на обслуживании. Если же причалы полностью пустеют, то это можно рассматривать как повод для беспокойства.

Чтобы оценить текущую ситуацию, Джеффри Льюис увеличил изображение пункта базирования российского северного флота Гаджиево, находящегося на севере России. На снимках Google Earth можно увидеть дюжину массивных пирсов, выступающих из скалистых фьордов. Команда экспертов из Мидлберийского института изучила увеличенные снимки, сделанные 7 марта спутником Planet Labs. На них отчётливо видны четыре российские подлодки, причалившие к двум пирсам базы. Дуитсман заявил, что на различных снимках базы видно, что все подлодки находятся в порту, что позволяет сделать вывод, что они не готовятся к ядерной атаке.

«Учитывая особый режим боевого дежурства, я бы предположил, что несколько подводных лодок сейчас находятся в море», — добавил он.

Эксперты также изучили спутниковые изображения сибирской военной базы, на которых видно, что подвижные мобильные комплексы базирования межконтинентальных баллистических ракет перемещаются по проселочным дорогам, реализуя оборонительную тактику. Дуитсман сообщил, что снимки, сделанные одним из спутников Capella Space 30 марта, не демонстрируют признаков какой-либо необычной активности вооружённых сил России.

Наконец, на нижней Волге команда экспертов из Мидлберийского института осмотрела военный городок Саратов-63, который является местом хранения ядерного оружия для межконтинентальных баллистических ракет и базой российских ВКС. Неподалеку от него находится и база стратегических бомбардировщиков. На снимках, сделанных 6 марта, виден заснеженный ландшафт и, по словам Дуитсмана, нет признаков повышенной боевой готовности.

Как заключает издание, аналитики и эксперты заявляют, что перевод сил ядерного сдерживания в боевую готовность был скорее не приказом готовить оружие, а сигналом о том, что боевые действия возможны. Джеффри Льюис заявил, что суть распоряжения Путина заключается в отправке дополнительного военного персонала на боевые посты, ответственные за передачу дальнейших приказов и сообщений войскам. Это является частью обычного плана повышения боевой готовности сил ядерного сдерживания России, ведь чтобы содержать инфраструктуру в боевом режиме, необходимо больше людей.

«Поэтому мы ничего и не видим. Просто в бункерах стало больше людей», — говорит эксперт.