Le Figaro: ЕС запасается медикаментами на случай химических, биологических и ядерных угроз

Европейский союз объявил о создании запасов лекарств и оборудования для реагирования на непредвиденные ядерные, бактериологические и химические угрозы, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, это решение было принято на фоне растущих опасений применения ядерного, химического или бактериологического оружия в конфликте на Украине.

Европейский союз объявил о создании запасов лекарств и оборудования на сумму €540 млн для реагирования на непредвиденные ядерные, бактериологические и химические угрозы на фоне растущих опасений в связи с конфликтом на Украине, сообщает Le Figaro.

Европейская комиссия уточнила, что запас будет состоять из вакцин, оборудования и лекарств для лечения пациентов, пострадавших во время химических, биологических, радиационных и ядерных атак. Первым шагом, по словам ЕС, станет приобретение таблеток йодида калия, которые можно использовать для защиты людей от вредного воздействия радиации.

Комиссия добавила, что 3 млн таблеток йода уже были доставлены на Украину с помощью Франции и Испании. «Мы предпринимаем конкретные шаги, чтобы лучше подготовить Европу к потенциальным угрозам», с помощью «оборудования для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций», — заявил комиссар ЕС по реагированию на кризисы Янез Ленарчич.

Как напоминает издание, после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля многие наблюдатели говорили об опасности применения ядерного или химического оружия в конфликте. Боевые действия на Украине также вызвали опасения по поводу безопасности ядерных объектов, таких как Чернобыльская и Запорожская АЭС. Россия также привела свои ядерные силы в состояние боевой готовности, после того как предупредила Запад о недопустимости их военного вмешательства в конфликт с целью поддержки Украины.