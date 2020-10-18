Milenio: президент Мексики о задержании в США бывшего министра обороны — несомненно, это было мафиозное правительство

04:57
Помпео оценил заявления о «причастности» россиян к киберпреступлениям
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал предъявление американским Минюстом обвинений шести россиянам в якобы причастности к хакерским атакам.
04:39
Биллингсли проинформировал страны НАТО о статусе переговоров с Россией
Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проинформировал представителей стран-членов НАТО о статусе переговоров с российской стороной.
04:21
В Мексике число случаев коронавируса превысило 854 тысячи
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 3699 и достигло 854 926.
04:03
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 41 регионе
Роспотребнадзор сообщил о превышении в 41 российском регионе эпидемических порогов по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
03:45
Число случаев заболевания коронавирусом в Канаде превысило 200 тысяч
В Канаде за сутки выявили 2423 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 возросло до 201 437.
03:28
Эксперты сообщили о двукратном увеличении числа компьютеров в России
Число компьютеров в России за последние 10 лет увеличилось в два раза. Об этом сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
03:10
В Аргентине число случаев заболевания коронавирусом превысило 1 млн
В Аргентине за сутки выявили 12 982 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 1 002 662.
02:53
На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода
Космонавты на Международной космической станции (МКС) восстановили работу российской системы получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом сообщил космонавт Сергей Рыжиков.
02:35
Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 965 тысяч
В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 6311 и достигло 965 883.
02:18
Эксперты оценили вероятность заболевания коронавирусом в самолёте
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила о низкой вероятности инфицирования коронавирусной инфекции COVID-19 на борту самолёта.
02:00
Экс-главе волгоградского СУ СК предъявили обвинение в окончательной редакции
Бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил его адвокат Владимир Семенцов.
01:43
В Греции за сутки выявили 438 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
01:25
На МКС восстановили работу туалета в российском сегменте
В российском сегменте Международной космической станции (МКС) восстановлена работа туалета. Об этом сообщил космонавт Анатолий Иванишин.
01:08
В Бразилии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса
В Бразилии за сутки выявили 15 383 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 5 250 727.
00:51
Болтон рассказал о мнении Трампа о Макроне
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что американский лидер Дональд Трамп невысокого мнения о президенте Франции Эммануэле Макроне.
00:32
Transfermarkt назвал Малкома самым дорогим футболистом РПЛ
Портал Transfermarkt составил список самых дорогих игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:30
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Аляски
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у побережья американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США.
00:26
Жулин рассказал о травме фигуристки Синициной
Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, рассказал о проблемах с коленом у Синициной.
00:17
Источник: стоимость футболистов «Спартака» преодолела отметку в €100 млн
Общая стоимость игроков московского футбольного клуба «Спартак» превысила отметку в €100 млн, согласно данным портала Transfermarkt.
00:13
Число случаев коронавируса в Турции превысило 349 тысяч
В Турции за сутки выявили 1958 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
00:01
Глава КДК РФС высказался о нарушении Грулёва на Карпове в матче ЦСКА — «Динамо»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал эпизод между нападающим «Динамо» Вячеславом Грулёвым и защитником ЦСКА Вадимом Карповым в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:56
На МКС произошло задымление пылесоса и сломался туалет
В российском сегменте Международной космической станции (МКС) отказали туалет и система получения кислорода, а также произошло задымление пылесоса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на переговоры экипажа с Землёй.
23:52
СМИ: Десять представителей «Оренбурга» заболели коронавирусом
В футбольном клубе «Оренбург» произошла вспышка коронавирусной инфекции.
23:48
Новак рассказал об уровне выполнения Россией сделки ОПЕК+
Глава российского Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об уровне выполнения Россией сделки ОПЕК+.
23:44
Нурмагомедов рассказал о самом невероятном событии в жизни
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о самом невероятном событии в жизни.
23:37
Футболист «Брюгге»: мы приехали в Санкт-Петербург за победой над «Зенитом»
Полузащитник бельгийского «Брюгге» Ханс Ванакен поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».
23:35
В Госдуме оценили идею ввести вычет по НДФЛ для занимающихся спортом
Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов прокомментировал RT идею ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом.
23:23
Ещё 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Ещё 49 пациентов с коронавирусом скончались за последние сутки в Москве, общее число умерших в столице достигло 6058.
23:23
В АПЛ выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
В Английской премьер-лиге (АПЛ) сообщили о восьми новых случаях заболевания коронавирусом среди игроков и сотрудников футбольных клубов после очередного этапа тестирования.
23:05
Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров в городе в 2021 году до 13 496 рублей. Соответствующий документ размещён пресс-службой столичного правительства.
23:05
Нурмагомедов: не нравится, когда меня называют лидером мнений
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что у него никогда не было цели стать лидером мнений.
22:56
Футболист «Сочи» Заболотный рассказал о психологических проблемах, которые он пережил
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал, как пережил психологические проблемы.
22:55
Президент Литвы поддержал координационный совет белорусской оппозиции
Координационный совет белорусской оппозиции является важным органом для поддержания диалога с властями Белоруссии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Литвы Гитанаса Науседы по итогам переговоров с председателем Национального совета Швейцарии Изабель Море.
22:46
В Нижегородской области рассказали о ходе уборки урожая
В Нижегородской области рассказали о ходе работ по уборке урожая.
22:41
Заслуженный учитель России оценил дистанционную форму обучения
Заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург оценил дистанционную форму обучения.
22:38
Эксперт оценила ситуацию с дистанционным обучением
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель английского языка Марина Балуева оценила ситуацию с дистанционным обучением.
22:38
В Ярославской области из-за COVID-19 увеличат каникулы в школах
Осенние каникулы в школах Ярославской области увеличат с одной до двух недель из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.
22:36
Нурмагомедов: победа над Макгрегором — самая дорогая в моей карьере
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал победу над ирландцем Конором Макгрегором самой важной в своей карьере.
22:35
В Госдуме прокомментировали ситуацию с кальянными
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал ситуацию с кальянными.
22:33
В Москве начала работу выставка «Российская промышленная неделя»
В Москве состоялось открытие выставки «Российская промышленная неделя».
22:32
Эксперты оценили динамику цен на автомобили в России за шесть лет
Эксперты аналитического агентства «Автостат» оценили динамику цен на новые автомобили в России за шесть лет.
22:32
Власти Петербурга рассказали, как отличить волонтёров от мошенников
Власти Санкт-Петербурга рассказали, как отличить волонтёров от мошенников.
22:23
Для занимающихся физкультурой и спортом могут ввести вычет по НДФЛ
Для граждан, занимающихся физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ. Соответствующая инициатива, как сообщается на сайте российского кабмина, была рассмотрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
22:21
СКА разгромил «Витязь» в матче КХЛ
Петербургский СКА одержал крупную победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:12
«Салават Юлаев» нанёс «Сочи» пятое поражение подряд в КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:11
Во Франции за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 13 243 — до 910 277.
22:02
Нурмагомедов заявил, что пока не думает о завершении карьеры
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу мнения, согласно которому он завершит карьеру после того, как одержит 30-ю победу.
22:02
Вирусолог прокомментировал сообщения о новой для Норвегии разновидности COVID-19
Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщение о том, что норвежские медики обнаружили в городе Тронхейм на севере страны новую для королевства разновидность коронавируса.
22:00
Учитель прокомментировал предложение ввести стандарт дистанционного урока
Заслуженный учитель России кандидат психологических наук Александр Снегуров прокомментировал инициативу Института прогрессивного образования ввести в России стандарт проведения дистанционного урока.
21:58
В ОКБ прокомментировали ситуацию с ипотекой в России
Генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович прокомментировал ситуацию с ипотекой в России.