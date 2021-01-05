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Milenio: Мексика призывает помиловать Ассанжа и намерена предоставить ему политическое убежище

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что выступает за помилование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Milenio. Мексиканский лидер также отметил, что его страна направит британским властям просьбу о его освобождении, а также предоставит ему политическое убежище.
Президент (Мексики. — ИноТВ) Лопес Обрадор сегодня сообщил, что Мексика предложит Джулиану Ассанжу политическое убежище. Произошло это после того, как британский судья отказала Соединённым Штатам в экстрадиции Ассанжа.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Я выступаю за его помилование. И не только за это. Я собираюсь попросить министра иностранных дел выполнить соответствующие формальности для того, чтобы правительству Великобритании был направлен запрос о возможном освобождении господина Ассанжа и о том, что Мексика предлагает ему политическое убежище.

При этом право убежища и наши традиции предусматривают не только защиту, но одновременно и обязательства позаботиться о том, чтобы получатель убежища не вмешивался в политические дела ни одной из стран.

Дата выхода в эфир 05 января 2021 года.
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источник
Milenio Мексика Северная Америка
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Великобритания Джулиан Ассанж Мексика суд США экстрадиция
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