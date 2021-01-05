Milenio: Мексика призывает помиловать Ассанжа и намерена предоставить ему политическое убежище

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что выступает за помилование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Milenio. Мексиканский лидер также отметил, что его страна направит британским властям просьбу о его освобождении, а также предоставит ему политическое убежище.
Президент (Мексики. — ИноТВ) Лопес Обрадор сегодня сообщил, что Мексика предложит Джулиану Ассанжу политическое убежище. Произошло это после того, как британский судья отказала Соединённым Штатам в экстрадиции Ассанжа.
АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Я выступаю за его помилование. И не только за это. Я собираюсь попросить министра иностранных дел выполнить соответствующие формальности для того, чтобы правительству Великобритании был направлен запрос о возможном освобождении господина Ассанжа и о том, что Мексика предлагает ему политическое убежище.
При этом право убежища и наши традиции предусматривают не только защиту, но одновременно и обязательства позаботиться о том, чтобы получатель убежища не вмешивался в политические дела ни одной из стран.
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