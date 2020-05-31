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Le Figaro: металлурги Франции требуют принять меры против дешёвой стали из Китая, Турции и России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Представители французской металлургической сферы жалуются, что в кризис, когда экономика замерла и спрос на сталь упал, им пришлось снизить производство. Но при этом Европа стала закупать больше стали извне, в Турции, Китае и России, из-за чего цены просели. Они предлагают пересчитать квоты на импорт в Европу из других стран и ввести дополнительный углеродный налог, пишет Le Figaro.
Le Figaro: металлурги Франции требуют принять меры против дешёвой стали из Китая, Турции и России
Reuters
Европейские компании, которые занимаются производством стали, обеспокоены тем, что в нынешние кризисные времена Европа импортирует более дешёвую сталь из Китая, Турции и России, пишет Le Figaro. Поэтому они призывают Брюссель пересмотреть стратегию и обеспечить меры по защите внутренних производителей.
 
Европейская экономика замедлилась, спрос на сталь упал из-за санитарных мер. Два главных потребителя стали во Франции — автомобильная отрасль и строительство — не работали два месяца. Металлургам пришлось приспосабливаться к ситуации и снижать производство.  В итоге это вылилось и в рост безработицы.
 
Но даже несмотря на сокращение производства французским металлургам не удаётся заработать денег, поскольку в основном в этой сфере издержки фиксированные. К тому же Европа закупает сталь извне. Так, по словам представителя сталелитейной сферы, только в апреле импорт стали из Китая, Турции и России вырос вдвое. Это сказалось на ценах, которые упали на 10% за несколько дней.
 
Поэтому французские производители настаивают на том, что необходимо пересмотреть квоты на импорт для каждой неевропейской страны в сторону уменьшения, чтобы снизить давление на цены. Кроме того, там предлагают ввести углеродный налог на продукцию из-за рубежа, мотивируя это тем, что у французских компаний есть планы по модернизации производства, чтобы снизить выбросы углекислого газа на 30%, а для этого им нужна менее конкурентная среда.
 

И, по их словам, в Брюсселе в курсе проблемы, но необходимо набрать большинство голосов стран, чтобы ввести новые меры. При этом страны Северной Европы подобные планы не поддерживают, пишет Le Figaro. 

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Le Figaro Франция Европа
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