Le Figaro: металлурги Франции требуют принять меры против дешёвой стали из Китая, Турции и России

03:00
Протестующие перекрыли автомагистраль на востоке Манхэттена
Протестующие в Нью-Йорке на время перекрыли автомагистраль FDR на востоке Манхэттена, сообщает РИА Новости.
03:00
Число заболевших коронавирусом в Канаде достигло 90 190
За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Канаде выросло на 772, общее число заболевших достигло 90 190.
03:00
Трамп заявил о намерении отложить саммит G7 и пригласить на него Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, одна из которых — Россия.
03:00
Мэр Лос-Анджелеса ввёл комендантский час
Мэр Лос-Анджелеса Эрик Грасетти ввёл комендантский час в связи с беспорядками, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске
По факту падения грузового лифта с людьми в одном из торговых центров Благовещенска начата проверка, есть пострадавшие.
03:00
Военные вертолёты прибыли в Миннеаполис
В небе над Миннеаполисом, где после смерти афроамериканца Джоджа Флойда начались беспорядки, появились военные вертолёты.
03:00
Трамп: будущее космической отрасли за частными компаниями
Президент США Дональд Трамп заявил, что запуск корабля Crew Dragon свидетельствует о том, что будущее космической отрасли за частными компаниями.
03:00
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн
Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн, количество летальных исходов достигло 367 627.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
03:00
Трамп прокомментировал запуск ракеты SpaceX
Президент США Дональд Трамп назвал запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX «триумфальным возвращением к звёздам».
03:00
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Лондона в Петербург
Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Лондона с россиянами на борту прибыл в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.
03:00
В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Герой России Сергей Крикалёв заявил, что запуск корабля Crew Dragon знаменует новый этап в мировой космической программе.
03:00
В АПЛ не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
Футболисты и сотрудники Английской премьер-лиги (АПЛ) прошли новый раунд тестирования на COVID-19.
03:00
Ковтун: больше всего в мире хотел бы посмотреть на работу Тутберидзе
Четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном фигурном катании Максим Ковтун признался, что хотел бы пройти стажировку у Этери Тутберидзе
03:00
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
Минеев пожелал выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову
Российский боец ММА Владимир Минеев пожелал здоровья Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
03:00
Ковтун считает, что после карантина многие фигуристы завершат карьеру
Четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном фигурном катании Максим Ковтун выразил мнение, что длинная пауза в сезоне, вызванная пандемией коронавируса, может вынудить многих спортсменов завершить карьеру.
03:00
В Денвере ввели комендантский час из-за беспорядков
В американском городе Денвер ввели комендантский час в связи с беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом сообщил мэр города Майкл Хэнкок.
03:00
Флик установил рекорд «Баварии» по количеству побед на старте карьеры в клубе
Победа над «Фортуной» (5:0) стала для главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика 22-й в первых 25 матчах во всех турнирах во главе клуба.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
03:00
Минеев нокаутировал Пронина на турнире Leon Warriors
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев одержал победу над своим соотечественником Артуром Прониным на турнире Leon Warriors, который проходил в Белоруссии.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
С начала эпидемии в мире выявлено более 5,8 млн случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
03:00
Футболист «Шальке» вышел на поле с повязкой в честь погибшего в Миннеаполисе афроамериканца
Американский футболист «Шальке» Уэстон Маккенни на матче 29-го тура Бундеслиги против «Вердера» (0:1) надел повязку в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде.
03:00
Около 300 человек вылетели из Лондона в Москву и Петербург
Около 300 человек вылетели из Лондона в Москву и Санкт-Петербург вывозным рейсом «Аэрофлота». Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Великобритании Кирилл Соколов-Щербачёв.
03:00
Российский боец Вязигин вызвал на бой Харитонова
Российский боец смешанных единоборств Антон Вязигин вызвал на бой 39-летнего Сергея Харитонова.
03:00
В Москве скончались 69 человек с коронавирусом
В Москве скончались ещё 69 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
03:00
В МВД сообщили о задержании осквернивших Вечный огонь в Подмосковье мужчин
Двое мужчин, которые 28 мая осквернили Вечный огонь в подмосковном городе Одинцово, задержаны. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД России Татьяна Петрова.
03:00
Мэр Лондона признался, что болеет за «Ливерпуль»
Мэр Лондона Садик Хан признался в своей симпатии к лидеру нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), «Ливерпулю».
03:00
Боец Кунченко опроверг свой уход из UFC
Бывший чемпион M-1 российский боец полусреднего веса Алексей Кунченко опроверг информацию о том, что он покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).
03:00
Ракета Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала с космодрома в США
Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
03:00
В НБА планируют завершить сезон в октябре
Чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/2020 может завершиться в октябре.
03:00
В Турции за сутки выявили 983 случая инфицирования коронавирусом
В Турции за сутки выявили 983 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.
03:00
«Бавария» обновила рекорд результативности в Бундеслиге
Мюнхенский клуб забил наибольшее количество голов в истории Бундеслиги по итогам 29 туров.
03:00
«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче 29-го тура Бундеслиги
В рамках 29-го тура чемпионата Германии среди команд Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Фортуной» из Дюссельдорфа.
03:00
Минздрав одобрил первый препарат против коронавируса в России
Первый в России медицинский препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 под названием «Авифавир» получил одобрение Министерства здравоохранения.
03:00
Накамура обыграл Карлсена и встретится с Дубовым в финале онлайн-турнира по шахматам
Американский шахматист Хикару Накамура одержал победу над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в полуфинале онлайн-турнира по рапиду Lindores Abbey Rapid Challenge.
03:00
Трамп не исключил переноса запуска Crew Dragon на 3 июня
Президент США Дональд Трамп не исключил, что запуск американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту могут перенести на среду, 3 июня.
03:00
Мбаппе потребовал правосудия для убитого афроамериканца Флойда
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отреагировал на смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
03:00
Канделаки прокомментировала решение о введении графика прогулок в Москве
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала RT решение о введении графика прогулок в Москве в связи с поэтапным снятием ограничений, введённых ранее из-за коронавируса.
03:00
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
В Минобороны России сообщили, что в течение последних недель число выздоровевших после коронавируса военных превышает количество регистрируемых новых случаев заболевания COVID-19.
03:00
В городе Сунжа в Ингушетии отменили режим КТО
Режим контртеррористической операции отменён в городе Сунжа в Ингушетии после нейтрализации двух бандитов. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
03:00
Максименко заявил, что игроки «Спартака» не боятся тренироваться из-за коронавируса
Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, как проходят тренировки команды во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
03:00
Вирусолог оценил постепенное снятие ограничений в Москве
Вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал постепенное снятие ранее введённых из-за коронавируса ограничений в Москве.
03:00
В Великобритании разрешили проведение спортивных соревнований с 1 июня
Министр Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ, спорта и культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что проведение спортивных соревнований в стране будет разрешено с 1 июня.
03:00
Полиция нашла потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростков
Полиция нашла двух несовершеннолетних подростков, которые накануне потушили Вечный огонь в городе Нижний Тагил Свердловской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
03:00
Куртуа считает, что карантин поспособствовал развитию киберспорта
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа признался, что на карантине по большей части коротал время за видеоиграми.
03:00
В ходе КТО в Ингушетии нейтрализованы два бандита
В Ингушетии в ходе контртеррористической операции в Сунже нейтрализованы два бандита. Их личности установлены.
03:00
Осака отреагировала на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Флойда
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака опубликовала пост из Миннеаполиса, где в настоящий момент проходят протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией.
03:00
В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень погодной опасности до вечера воскресенья, 31 мая.
03:00
Гэтжи заявил о желании «заткнуть» Макгрегора
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Джастин Гэтжи сообщил о желании провести бой с бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором.