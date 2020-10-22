Bloomberg: Россия потеряла надежды на восстановление отношений с Западом
Россия готовится к росту напряжённости в отношениях с Западом на фоне обострения конфронтации вокруг отравления блогера Алексея Навального, кризиса в Белоруссии и очередных обвинений во вмешательстве в президентские выборы в США, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, на фоне обвинений в свой адрес со стороны США и ЕС Кремль решил отказаться от попыток смягчить обстановку и от надежд восстановить отношения с Западом. Так, возможность прекращения диалога допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Так, по словам источников агентства, высокопоставленные российские чиновники больше не видят причин отступать перед давлением в надежде, что США и Евросоюз наконец признают «законные интересы России как глобальной державы».
Ссылки по теме
-
Japan Times: проблемы на мировой арене способны обернуться удачным шансом для Путина
-
Le Figaro: эксперты объясняют обострение конфликта в Нагорном Карабахе «войной интересов»
-
Polskie Radio: без России не обойтись — польский эксперт рассказала о проблемах Запада на «белорусском фронте»
-
Le Figaro: дело Навального отравляет все попытки Макрона сблизиться с Россией