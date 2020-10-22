Bloomberg: Россия потеряла надежды на восстановление отношений с Западом

В России склоняются к принципиально новому подходу в отношениях с США и Евросоюзом и хотят отказаться от попыток смягчить конфронтацию с Западом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Тем не менее, как отмечает агентство, подобный подход сопряжён с рисками как для Москвы, так и для Вашингтона и его союзников.

Россия готовится к росту напряжённости в отношениях с Западом на фоне обострения конфронтации вокруг отравления блогера Алексея Навального, кризиса в Белоруссии и очередных обвинений во вмешательстве в президентские выборы в США, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, на фоне обвинений в свой адрес со стороны США и ЕС Кремль решил отказаться от попыток смягчить обстановку и от надежд восстановить отношения с Западом. Так, возможность прекращения диалога допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться», — заявил глава ведомства о «людях, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора».

Подобную риторику российского правительства Bloomberg называет признаком того, что в Москве набирает обороты настрой на конфронтацию с Западом.

За принципиально новый подход в отношениях с западными странами в сентябре высказался также российский аналитик в области внешней политики Тимофей Бордачёв. По мнению эксперта, Россия никогда не заслужит уважения Запада и должна оставить попытки сделать это. При этом, как отмечает Bloomberg, в российском правительстве сочли это «своего рода манифестом».



Так, по словам источников агентства, высокопоставленные российские чиновники больше не видят причин отступать перед давлением в надежде, что США и Евросоюз наконец признают «законные интересы России как глобальной державы».

Отношения с Западом в Москве считают «новой холодной войной». При этом Кремль полагает, что речь идёт об идеологическом противостоянии, где Россия отстаивает консервативные ценности против преимущественно либеральных западных.



Тем не менее, как отмечает Bloomberg, подобный подход сопряжён с определёнными рисками для России. В частности, речь идёт об опасениях относительно роста зависимости страны от Китая и разногласий с Турцией в вопросах, связанных с тем, что в Кремле считают своей сферой влияния.

При этом агентство указывает на то, что для Вашингтона и его союзников риск заключается в том, что Москва может перестать оглядываться на реакцию Запада на свои действия.