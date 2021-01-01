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Le Monde: хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft

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В Microsoft заявили, что во время массированной кибератаки SolarWinds хакеры получили доступ к исходному коду компании через учётную запись одного из сотрудников. Впрочем, там уверяют, что никаких изменений они внести не могли, сама система и данные пользователей в безопасности, пишет Le Monde.
Le Monde: хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft
Reuters

 

В Microsoft признали, что пираты, которые взломали американское правительство и бизнес через программу SolarWinds, на самом деле внедрились в компанию глубже, чем там изначально предполагали.  Так, они получили доступ к исходному коду, взломав аккаунт одного из сотрудников, пишет Le Monde.
 
«Мы обнаружили необычную активность некоторых внутренних учётных записей и после проверки выяснили, что одна учётная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях», — заявили в корпорации. Впрочем, там заверили, что хакеры могли просматривать этот код, но не изменять его. После расследования Microsoft убедилась, что никаких изменений внесено не было.
 
В компании заверили, что ни её сервисы, ни данные клиентов не были в опасности, но там придерживаются принципов прозрачности, поэтому решили сообщить о происшествии. Сама атака началась ещё в марте, но в декабре о ней сообщили в американских правительственных органах, обвинив в её организации Россию, пишет Le Monde.

 

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