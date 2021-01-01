Le Monde: хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft

00:16
Во Франции за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 19 348 и достигло 2 639 773.
23:58
Террористы совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:42
СК возбудил дело по факту гибели шести человек при пожаре в Чувашии
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек, в том числе троих детей, в доме в Чувашии. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.
23:31
СМИ: Заинтересовавший «Зенит» бразильский футболист Пепе перейдёт в «Порту»
Форвард бразильского «Гремио» Пепе Косса, которым интересуется «Зенит», скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Португалии.
23:27
Собянин назвал Москву объектом «главного удара» пандемии COVID-19 в России
Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с телеканалом «Россия 1» заявил, что Москва стала «направлением главного удара пандемии» коронавирусной инфекции COVID-19.
23:19
Поветкин заявил, что никогда не принимал допинг
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин рассказал о допинговом скандале, из-за которого в 2016 году он был лишён поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
23:11
В Молдавии за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 440 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 145 258.
23:00
С 2021 года в российских школах будет введён урок футбола
C начала 2021 года каждая общеобразовательная школа России сможет проводить уроки футбола.
22:57
Сменился глава ГИБДД Москвы
Полковник полиции Алексей Диокин стал временно исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД по Москве.
22:47
Ларионов: матч с Германией мы хотим активно начать и взять максимально высокий темп
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал о подготовке к четвертьфинальному матчу чемпионата мира с командой Германии.
22:42
Мясников рассказал об ожиданиях от вакцинации от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале рассказал об ожиданиях от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
22:29
Хоккеист молодёжной сборной России Абрамов пропустит матч МЧМ с Германией
Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил форварда молодёжной сборной России Михаила Абрамова на один матч.
22:28
Сенат США проголосовал за оборонный бюджет
Сенат США проголосовал в пятницу, 1 января, за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето американского лидера Дональда Трампа.
22:15
Бадюков: если молодёжная сборная России начнёт удаляться в матче с Германией, это может выйти нам боком
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о сопернике молодёжной сборной России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира — команде Германии.
22:12
В Удмуртии в результате ДТП погибли три человека
В Удмуртии при столкновении автомобилей Kia Rio и Toyota Land Cruiser погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
22:00
Футболист «Барселоны» Коутиньо перенесёт операцию на колене
Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо 2 января перенесёт операцию на коленном суставе.
21:57
В США число выявленных случаев коронавируса превысило 20 млн
В Соединённых Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 20 млн.
21:45
Российский саночник Пересторонин попал в больницу после падения на КМ в Германии
Российский саночник Матвей Пересторонин неудачно упал во время выполнения квалификационного заезда на этапе Кубка мира в немецком Кёнигсзе и был госпитализирован в местную больницу.
21:43
В России вступили в силу новые требования к объектам по бытовым отходам
С 1 января 2021 года в России действуют единые требования на объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения бытовых отходов.
21:31
Источник: «Реал» сократил на 10% зарплаты игрокам и не будет делать покупок зимой
Зарплаты в футбольной и баскетбольной командах «Реала» были сокращены на 10%, как и было согласовано между директорами и игроками, на фоне финансового кризиса и сокращения доходов клуба из-за коронавируса.
21:30
В Великобритании за сутки выявили более 53 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за прошедшие сутки увеличилось на 53 285.
21:17
Венгер выразил готовность вернуться в «Арсенал»
Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что был бы готов вновь возглавить команду, но не верит в то, что руководство клуба позовёт его обратно.
21:13
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с телеканалом «Россия 1» рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.
20:58
В Турции сообщили о выявлении 15 случаев нового штамма COVID-19
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что «в ходе проведённых исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек», въехавших в страну из Великобритании.
20:57
Клопп: мы должны сделать всё, чтобы АПЛ продолжилась
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с коронавирусом в Английской премьер-лиге (АПЛ).
20:43
Латвия возобновляет авиасообщение с Великобританией
Латвия возобновляет авиасообщение с Великобританией со 2 января, сообщили в Министерстве транспорта Латвии в Twitter.
20:40
СМИ: Футболист «Галатасарая» попал в больницу, празднуя Новый год
Защитник турецкого «Галатасарая» Омар Эллабделлауи попал в больницу после празднования Нового года.
20:28
В «Столото» рассказали о результатах новогоднего тиража «Русского лото»
В «Столото» рассказали, что «всего в новогоднем, 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей пришёлся на крупные призы».
20:24
Каменский: никакой недооценки сборной Германии перед матчем МЧМ быть не может
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча сборной России с командой Германии, который пройдёт в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею.
20:13
В Греции за сутки выявили 597 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 597 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
20:10
Источник: «Ювентус» рассматривает вариант с подписанием экс-футболиста сборной Италии Пелле
Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с подписанием экс-нападающего сборной Италии Грациано Пелле.
19:58
Умер экс-директор «Ростсельмаша» Юрий Песков
Экс-директор завода «Ростсельмаш» Юрий Песков скончался на 85-м году жизни.
19:54
В сборной Норвегии ответили на обвинение Вяльбе в неуважении
Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал заявление главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая назвала решение норвежцев пропустить «Тур де Ски» проявлением неуважения.
19:43
Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы
В Москве в квартире жилого многоэтажного дома произошёл пожар, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
19:41
СМИ: Почеттино прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прилетел в Париж, где должен заключить контракт с ПСЖ.
19:28
Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении к FIS и соперникам
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что рассматривает отказ сборной Норвегии выступать на многодневке «Тур де Ски» как неуважение к соперникам и Международной федерации лыжных гонок (FIS).
19:27
В Африке число выявленных случаев коронавируса достигло 2 755 510
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 2 755 510.
19:15
Третьяк: молодёжной сборной России нужно подавить немцев своей атакой и мощью
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча сборной России против Германии в четвертьфинале Молодёжного чемпионата мира — 2021.
19:10
Телеканал пояснил проблемы с изображением новогоднего обращения Путина
Телеканал «Каскад» сообщил, что проблемы с видеоизображением при трансляции новогоднего поздравления российского лидера Владимира Путина 31 декабря связаны «с техническим сбоем в оборудовании эфирной аппаратной».
19:02
Вяльбе: показалось, что в концовке спринта Большунов уже не боролся за золото
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов имел шансы на победу на первом этапе «Тур де Ски».
18:49
НХЛ назвала Василевского лучшим вратарём лиги
Российский голкипер Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» возглавил рейтинг лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
18:43
Фельдшер скорой помощи погиб при ДТП в Подмосковье
Фельдшер скорой помощи погиб в результате ДТП в городском округе Серпухов, оказывая помощь пострадавшим в предыдущей аварии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
18:36
Пятеро футболистов «Манчестер Сити» пропустят матч АПЛ с «Челси» из-за коронавируса
Пятеро футболистов «Манчестер Сити» не смогут помочь команде в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Челси» из-за положительных тестов на коронавирус.
18:29
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 219 041
В Азербайджане число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 219 041.
18:23
Зырянов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ
Бывший капитан «Зенита» Константин Зырянов считает, что только московский ЦСКА способен побороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) с петербургским клубом в сезоне-2020/21.
18:15
В Самаре начали проверку по факту гибели человека при пожаре на заводе
Следователи начали проверку по факту гибели человека при пожаре в здании недействующего подшипникового завода в Самаре, сообщило региональное управление СК России.
18:10
Источник: НХЛ планирует проведение двух матчей на озере Тахо
Национальная хоккейная лига (НХЛ) может провести два матча регулярного чемпионата — 2020/21 на озере Тахо, расположенном на границе штатов Калифорния и Невада.
17:57
Бурджанадзе заявила об обиде Грузии на Россию
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с «Коммерсантом» заявила, что «в Грузии есть обида на Россию».
17:55
Лампич потеряла второе место в спринте на «Тур де Ски» из-за дисквалификации
Словенская лыжница Анамария Лампич лишилась второго места в спринтерской гонке на первом этапе «Тур де Ски».
17:42
Матыцин отметил работу Дюкова на посту главы РФС
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о работе с регионами главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.