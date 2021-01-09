ARD: после штурма Капитолия немецкая политика «забаррикадируется»

Немецкие политики ставят события в Вашингтоне в один ряд с протестами ультраправых в Германии, передаёт ARD. Как утверждают эксперты, сторонников Трампа и участников движения «Querdenker» объединяют ненависть к демократии, политикам и СМИ, а также пристрастие к теориям заговора, что является знаком слабости «фасада» западных демократий. Теперь многие выступают за запрет на проведение демонстраций в правительственных районах Берлина, что, считают эксперты, позволит лишь отгородиться от проблемы, но не решить её.

Если даже старейшая демократия в мире не защищена от нападений на свои «две камеры сердца» — Палату представителей и Сенат, то как могут европейцы чувствовать себя в безопасности? Этим вопросом в настоящее время задаются и в Берлине, сообщает ARD.

«Мы видим снимки Капитолия, но не забываем те кадры, на которых противники демократии занимали ступеньки нашего Рейхстага». Не только федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но и министр иностранных дел Хайко Маас и председатель Бундестага Вольфганг Шойбле провели параллель между штурмом Капитолия и событиями 29 августа 2020 года, когда крайне правые в ходе демонстрации движения «Querdenker» («Мыслящие нестандартно». — ИноТВ) в Берлине размахивали военными флагами Веймарской Республики на ступенях бундестага, передаёт ARD.

Хоть и не в бундестаге, но всё же у входа в сердце немецкой демократии. «Это вполне сопоставимо, потому что политические убеждения схожие, — заявил Михаэль Люманн, занимающийся исследованиями правового экстремизма в Гёттингенском университете, в интервью ARD. — Ненависть и гнев в отношении СМИ, политиков, демократии — то, что объединяет этих людей. Кроме того, фундаментом являются и конспирологические идеологии».

Итак, что необходимо сделать, чтобы защитить ставшие уязвимыми демократии и их оплоты —например, бундестаг? «Кадры из США наглядно показали нам, насколько слабым является фасад западных демократий, — отмечает заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль. Он подчеркнул, что парламентские процессы — не бессмысленное изобретение юристов, а существенный фактор для функционирования демократии: «Поэтому мы становимся очень сильными и решительными — фракции выступают единым фронтом, когда АдГ устраивает в Бундестаге Германии цирк». Тем самым он напомнил, как политики АдГ засылали в парламент правых медиа-активистов, которые преследовали и оскорбляли депутатов.

Теперь председатель бундестага Вольфганг Шойбле проконтролирует, чтобы из штурма Капитолия были сделаны выводы для защиты здания Рейхстага в будущем. Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр также предостерегает о тенденциях к радикализации в Германии: «И это показывает нам, что запрет на проведение демонстраций на территории вблизи нашего парламента был бы вполне оправдан».

После переезда бундестага из Бонна в Берлин такой запрет перестал существовать, пишет ARD. Теперь речь идёт об «умиротворённых районах», где в принципе демонстрации возможны — до тех пор, пока они не мешают работе парламента.

Политолог Михаэль Люманн предупреждает о том, что немецкая политика из-за событий в США теперь «забаррикадируется»: «Хороший знак, что демократия так открыта и так близка гражданам. С введением запрета на демонстрации в определённых районах проблематичное мышление и угрожающие демократии экстремистские сети будут просто оставлены за дверью». Важнее, считает эксперт, активно противостоять крайне правым силам — как в США, так и в Германии.

И правые экстремисты на ступенях рейхстага, и сторонники Трампа в Капитолии, во всяком случае, заполучили фотографии, которые они могут предъявить в качестве трофея в социальных сетях, где каждый день «пузыри фильтров» внушали им, что от государства необходимо защищаться, и таким образом стали врагами демократии, резюмирует ARD.