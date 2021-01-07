Американский сенатор о штурме Капитолия: мы выглядим как страна третьего мира

Комментируя действия сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме, сенатор-республиканец Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что подобные события для США неприемлемы и такого не должно происходить. «Мы походим на страну третьего мира», — посетовал политик.
ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Весь день я задавался вопросом, во что республиканцы в сенате превратили всё это. Люди пришли к вам на работу… И я говорю не о вас лично. Меня презирает огромное количество людей, и я говорю себе: «У них есть веские основания меня презирать. Возможно, мне следует общаться немного иначе». Это заставляет… это должно заставлять человека, которого презирают, взглянуть на самого себя хотя бы с некоторой самокритикой.
И мне интересно, возникают ли у сенаторов-республиканцев такие мысли: «Я ненавижу вандализм, ненавижу насилие. С другой стороны, многие из моих избирателей по-настоящему презирают меня. Может, мне следует изменить моё поведение». Как вы думаете, кто-нибудь рассуждает таким образом?
МАРКО РУБИО, сенатор-республиканец от штата Флорида: Я убеждён, что должны произойти две вещи: мы должны официально заявить, что подобное неприемлемо. Такого не должно происходить.
ТАКЕР КАРЛСОН: Абсолютно с вами согласен.
МАРКО РУБИО: Мы походим на страну третьего мира.
ТАКЕР КАРЛСОН:Да.
МАРКО РУБИО: Да, мы выглядим как страна третьего мира. Вы можете увидеть подобное в другом государстве. Теперь второсортные диктаторы поучают нас и потешаются над нами в Twitter и в сети. Такого происходить не должно.
Второй пункт, который я бы отметил, — в некоторый момент все должны абстрагироваться и осознать, что это назревало и развивалось уже в течение некоторого времени.
ТАКЕР КАРЛСОН:Верно.
МАРКО РУБИО: И у этого явления всеобъемлющий охват. Существуют реальные факторы, которые способствуют не только утрате доверия к Америке, но и некоторые… Тут вы верно подметили, я услышал лишь последнюю часть, но вы абсолютно правы. Нет такой вещи как страна, когда половина из нас очень счастлива, а другая половина очень несчастна.
ТАКЕР КАРЛСОН:Именно так.
МАРКО РУБИО: Это работать не может. Никто из нас никуда не придёт. Поэтому нам нужно найти способ для сосуществования. Это всегда было вызовом для Америки — страны, которая покрывает этот огромный континент и отличается своим многообразием. И тут кроется суть нашей системы, суть правопорядка. Она позволяет нам урегулировать эти споры без насилия, посредством жарких дебатов.
ТАКЕР КАРЛСОН:Мы все вместе участвуем в этом, хотим мы этого или нет. Многие из нас не хотят. Но это от нас не зависит. Поэтому с этим согласен. Был рад вас видеть.
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