WSJ: проводить или отменить — Япония подсчитывает ущерб на случай отмены Олимпиады

Япония уже пострадала от введения на Олимпиаде дополнительных мер, связанных с распространением пандемии, пишет Wall Street Journal. Однако японцы по-прежнему высказываются за отмену мероприятия. В таком случае экономический ущерб будет гораздо больше, но всё же он не сравнится с потерями, если после Олимпиады начнётся новая волна пандемии.

В Токио на Олимпиаду приехала первая группа иностранных спортсменов — команда по софтболу из Австралии. Как пишет Wall Street Journal, это осложнит положение премьер-министра Японии, которого по-прежнему призывают отменить Олимпиаду из опасений новой волны пандемии.

Австралийские спортсмены проведут ближайшие недели до 23 июля в изоляции в своём отеле, выходить из него они будут только на тренировки, а с местными общаться только по видеосвязи.

При этом, судя по опросам общественного мнения, 62% японцев выступают против того, чтобы проводить сейчас Олимпиаду. В частности, они опасаются распространения новых вариантов Covid-19, включая индийский. Против Олимпиады в пандемию выступают и жители некоторых других стран, включая Южную Корею. Они опасаются, что спортсмены привезут вирус с собой на родину.

Но премьер-министр Японии настаивает, что будут приняты все необходимые меры, чтобы спортсмены и официальные делегации оставались в «защитном пузыре». Япония уже потеряла больше $1 млрд из-за того, что запретила приезжать на Олимпиаду иностранным болельщикам и ограничила число иностранных чиновников. Если же Олимпиаду совсем отменить, ущерб превысит $16,5 млрд, по некоторым подсчётам.

В Японии случаев Covid-19 сравнительно меньше, чем в США и Западной Европе, но весной был всплеск, и правительству пришлось вернуть чрезвычайное положение. Благодаря этому, ситуацию удалось исправить, и дополнительные меры планируют снять 20 июня.

Япония уже потратила на Олимпиаду $10 млрд, из них $3 млрд — на восемь новых площадок. Около $1 млрд ушло на дополнительные меры предосторожности в связи с пандемией. При этом ожидалось, что иностранные туристы принесут японской экономике почти $2 млрд. Плюс, организаторы рассчитывали на долгосрочный эффект: туристы, которые откроют для себя Японию, будут приезжать туда и дальше. Но сейчас, если туристы и будут, то только японские. Смогут ли они дать положительный эффект для японской экономики — об этом специалисты спорят.

Возможно, зрителей на соревнования пустят, но сократят их количество вдвое, такой формат уже показал себя с лучшей стороны на японских соревнованиях по бейсболу и футболу. Если же всё отменить, то Япония потеряет доходы от продажи билетов. К тому же, будет утрачен стимул для экономики, а также пострадает имидж страны, на которую во время Игр смотрели бы сотни миллионов телезрителей.

Впрочем, МОК забирает 73% доходов от Олимпиады с помощью продажи телевизионных прав, и только у него есть право отменять Игры. А там заявили, что этого не случится.

Как отметил официальный представитель японского правительства, прибытие австралийской команды способствует тому, чтобы люди обрели уверенность и предвкушение грандиозного события, которое вот-вот состоится.



В любом случае, ущерб от отмены Олимпиады составит лишь 0,5% от ежегодного ВВП Японии. А если из-за всплеска пандемии придётся снова закрыть многие отрасли экономики, будет гораздо хуже, пишет Wall Street Journal.