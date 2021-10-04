CNN: нового премьера многие японцы считают «скучным бюрократом»

Новым премьер-министром Японии стал Фумио Кисида, которому теперь предстоит разбираться со множеством стоящих перед его страной вызовов, в том числе с растущими угрозами со стороны Китая и Северной Кореи, передаёт CNN. Между тем, как отмечается в материале, новый глава японского правительства не пользуется особой поддержкой у жителей страны, поскольку за ним закрепился образ скучного бюрократа.

Добро пожаловать обратно на нашу программу. У Японии — новый премьер-министр. Таков итог завершившегося недавно специального заседания парламента. Фумио Кисида берёт в свои руки бразды правления третьей экономикой мира на фоне пандемии коронавируса, а также региональных вызовов, таких как Северная Корея.



64-летний Кисида на прошлой неделе вышел победителем из ожесточённой борьбы за пост лидера (Либерально-демократической. — ИноТВ) партии.



С нами на прямой связи из Токио Селина Ван. Селина, рада вас видеть. Теперь перед новым премьер-министром стоит множество вызовов. Как, согласно ожиданиям, он будет руководить страной в условиях пандемии и довольно серьёзных экономических проблем?



СЕЛИНА ВАН, корреспондент CNN: Предвыборная кампания Кисиды была сосредоточена на сокращении разрыва в уровне доходов и на выделении миллиардов с целью стимулирования японской экономики, которая серьёзно пострадала от пандемии.



Один из беспокоящих его внутриполитических вопросов — это сохранение низкого числа новых случаев заражения коронавирусом. Япония столкнулась с несколькими волнами COVID-19, и лишь недавно они начали выходить из затянувшегося чрезвычайного положения и потихоньку снимать ограничения.



Что касается внешней политики, вы уже упомянули о растущих рисках со стороны Северной Кореи и Китая. Ожидается, что он (Кисида. — ИноТВ), как и его предшественники, поддержит укрепление союза между Японией и США и будет работать с союзниками над тем, чтобы его страна служила оплотом против Китая.



Я пообщалась с местным бизнес-сообществом: они намерены пристально следить за тем, как он будет искать баланс между глубокими экономическими связями с Китаем и растущими военными амбициями Пекина. Я поговорила с главой корпорации Suntory, который был экономическим советником уходящего премьер-министра Ёсихидэ Суги. Вот что он сказал о Кисиде.



ТАКЭСИ НИИНАМИ, глава корпорации Suntory: Существует такое множество сложных вопросов. И он не самый сильный лидер в правящей Либерально-демократической партии. Поэтому у меня вызывает серьёзное беспокойство эта система с премьерской чехардой.



СЕЛИНА ВАН: Сейчас, Розмари, остаётся один важный вопрос: как долго Кисида будет руководить страной. Ведь до премьерства Синдзо Абэ, который дольше всех в истории Японии занимал этот пост, в стране за шесть лет сменилось шесть премьер-министров. И, Розмари, Кисида не был популярной кандидатурой на пост премьера.



Народ — многие его представители — считают его скучным бюрократом, и он изо всех сил пытался избавиться от этого образа. И тут возникает один серьёзный вопрос: собирается ли он в дальнейшем заручиться этой поддержкой (поддержкой народа. — ИноТВ) или же он сохранит не особо блестящую поддержку со стороны общественности. Розмари.



Мы, разумеется, будем следить за этой ситуацией. И я знаю, вы тоже. С нами на прямой связи из Токио была Селина Ван.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 04 октября 2021 года.