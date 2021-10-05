Le Figaro: общественный гнев вынуждает японскую принцессу покинуть родину после свадьбы с простолюдином

Японский императорский дом официально объявил о скорой свадьбе принцессы Мако с её возлюбленным — японцем незнатного происхождения Кеи Комуро, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета, девушка и её жених в течение многих лет подвергались травле в японских СМИ, которым пришлась не по вкусу семья будущего мужа принцессы. Нет сомнений, что преследуемая журналистами чета вскоре после свадьбы покинет Японию, пишет издание.

Много ли сообщений о свадьбе упоминают о психологической травме невесты, задаётся вопросом Le Figaro, комментируя «странное объявление» императорского дома Японии о браке принцессы Мако и её жениха Кеи Комуро, который будет заключён 26 октября. В заявлении уточнялось, что «счастливая избранница» страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) из-за «неистовства» СМИ в адрес влюблённых. Это объявление, по крайней мере, на время, положило конец саге, длившейся с 2017 года, когда стало известно об их отношениях, пишет газета.

Главная героиня этого «сериала с неожиданными поворотами сюжета» — принцесса Мако, старшая дочь брата императора Нарухито принца Акишино. С самого раннего детства находившаяся в объективе японских папарацци Мако нашла «родственную душу» в простолюдине Кеи Комуро, с которым познакомилась в юридическом университете. Как сообщает газета, принцесса должна была выйти замуж в 2018 году, и свадьба воспринималась общественностью вполне благожелательно, пока страна не познакомилась с семьёй её возлюбленного — в частности, с его матерью. С момента объявления о помолвке таинственный партнёр начал публично требовать от матери жениха уплаты долга в размере десятков тысяч евро. Это «публичное полоскание грязного белья» и постоянное мелькание семьи Комуро в СМИ вызвали её неприятие со стороны общественного мнения. Как отмечает газета, особую символичность проблеме придаёт тот факт, что отец Мако является следующим в очереди наследования престола после своего брата и стоит впереди собственного сына — последнего наследника самой длинной императорской династии в мире.

Вопреки общественному мнению, Мако, «поддерживаемая своими родителями так же, как верёвка поддерживает повешенного», в течение последних трёх лет упорствовала в своём выборе, подчёркивает газета.

Вдали от шумихи в прессе Кеи, со своей стороны, все эти годы изучал право и начал юридическую карьеру в нью-йоркской юридической фирме. В понедельник он вернулся в Токио, чтобы снова встретиться с возлюбленной, которую не видел три года, и подготовиться к свадьбе. Как передаёт газета, по случаю его возвращения на родину скандальная пресса оказала ему приём, «достойный величайших преступников», — 170 журналистов собрались в аэропорту Токио, чтобы встретить его. Не найдя повода для упрёков, ведущие таблоиды страны опубликовали фото молодого человека крупным планом с подписью: «У него хвост, как у лошади».

Нет сомнений, что преследуемая этой «сворой» чета покинет Японию вскоре после свадьбы, пишет издание. Для императорской династии это будет своего рода дворцовый переворот: впервые один из её членов уезжает жить за границу, «подальше от стрел своих соотечественников». Выйдя замуж за простолюдина, Мако отказывается от принадлежности к императорскому кругу, от титулов и преимуществ этой принадлежности. Принцесса также отказывается от вознаграждения в размере 137 млн иен (€1 млн), который она должна была получить, чтобы «сохранить достоинство» после выхода из императорской семьи.

Тем не менее объявление о психологической травме Мако ничуть не тронуло папарацци, которые безжалостно преследуют её, отмечает издание. На взгляд газеты, преследование будущей четы Комуро местными СМИ свидетельствует о двойственности японцев, которые столь же стремительно влюбились в молодую пару, как и загорелись желанием «сжечь» её, когда она перестала соответствовать их пожеланиям в отношении императорской семьи. «Она (императорская семья. — ИноТВ) должна быть образцовой, идеальной, иначе от неё не будет никакого прока. Скандалы типа Леди Ди здесь недопустимы», — поясняет жрналист Кадзуо Окубо, вот уже 28 лет служащий в императорском пуле ежедневной газеты Mainichi.

«Общественность жалуется, что Мако должна подчиниться её воле, поскольку императорская семья финансируется налогоплательщиками. Правда? Исходя из этого, государственные служащие должны жениться только на женщинах, одобренных общественностью», — усмехается университетский преподаватель Йохей Мори в колонке на страницах газеты Asahi. «Это преследование происходит из-за неопределённости, в которой находится Япония. Будущее императорской семьи не гарантировано, и наше международное положение ухудшается. В такой момент люди цепляются за традиции, уставы, идентичность нации», — отмечает он. «Определённо, ни одна маленькая девочка не сможет мечтать о том, чтобы стать японской принцессой», — заключает газета.