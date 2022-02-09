Asahi Shimbun: украинский вопрос мешает планам Токио по Южным Курилам

Обострение украинского вопроса омрачает надежды Токио на скорое возобновление переговоров с Россией по подписанию мира и Южным Курилам, пишет Asahi Shimbun. Из-за Украины премьер-министр Японии Фумио Кисида, пообещавший продолжать курс своего предшественника Синдзо Абэ, оказался в трудной позиции между Москвой, с которой он хочет договориться, и Вашингтоном, который он пообещал поддерживать.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал упорно продолжать переговоры с Россией по «северным территориям» — Южным Курилам, на возвращении которых настаивает Токио. Однако, как отмечает Asahi Shimbun, Москву сейчас, похоже, заботят другие вопросы.

Как заявил Кисида на ежегодном Общенациональном митинге за возвращение «северных территорий» 7 февраля, он продолжит курс бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который намеревался добиться передачи двух из четырёх островов к северу от Хоккайдо, захваченных советскими войсками в конце Второй мировой войны. Однако обострившийся украинский вопрос не только омрачает надежды Японии на возобновление переговоров по Южным Курилам, но и ставит Токио в сложное положение между Москвой и Вашингтоном, подчёркивает издание.

Как напоминает газета, в ходе онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом в январе Кисида заверил, что Япония будет сотрудничать с Америкой и другими партнёрами в случае ухудшения кризиса на Украине, в том числе «российского вторжения». Как прокомментировал высокопоставленный сотрудник японского МИД, нападение Москвы на Украину может повлечь за собой совместные ответные меры со стороны стран G7, такие как введение экономических санкций.

Однако 2 февраля на пресс-конференции в Клубе иностранных корреспондентов в Токио посол России в Японии Михаил Галузин подчеркнул, что заявления японских властей по ситуации с Украиной противоречат «духу добрососедских отношений» между двумя странами. Также источник, близкий к администрации Кисиды, выразил обеспокоенность, что в случае введения санкций в отношении Москвы «в Японию прекратит поступать природный газ из России, а цены на нефть вырастут».

Во время своего выступления на Общенациональном митинге 7 февраля Кисида объявил: «В рамках политики урегулирования территориального вопроса и подписания мирного договора, а также основываясь на различных соглашениях, заключённых к этому моменту, включая соглашение, заключённое на японско-российском саммите в Сингапуре в 2018 году, я продолжу взаимодействие, которое осуществлялось между лидерами Японии и России с 2018 года».

По данным Asahi Shimbun, на саммите в Сингапуре занимавший на тот момент пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин договорились ускорить переговоры по мирному соглашению на основе совместной декларации 1956 года, по которой Советский Союз обещал передать Японии два острова Шикотан и Хабомаи после заключения мира. Соглашение 2018 года рассматривалось как сдвиг в курсе японских властей, которые вместо возвращения всех четырёх островов сосредоточились на двух.

В своём выступлении 7 февраля Кисида вновь повторил заявления, сделанные им в ходе телефонной беседы с Путиным в октябре прошлого года, а также после этого в январе: премьер-министр намерен продолжать курс Абэ. Один из бывших японских министров негативно оценил действия Кисиды: «Поскольку соглашение 2018 года между Абэ и Путиным было серьёзным дипломатическим промахом, со стороны Кисиды неправильно не давать объяснений, почему он просто решил продолжить этот курс».