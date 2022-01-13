GT: неравное положение — американские войска продолжат мешать Южной Корее и Японии в борьбе с коронавирусом

США продемонстрировали слабые ответные меры и недостаточную осознанность в противостоянии пандемии и их войска за рубежом ведут себя так же, пишет Global Times. И хотя Пентагон согласился на требования Южной Кореи и Японии ограничить передвижение и деятельность сил США на территории двух стран, учитывая особое положение американских войск там, можно ожидать, что они и дальше будут препятствовать борьбе местных правительств с коронавирусом.

Как ранее сообщалось, в условиях увеличения числа новых заражений коронавирусом Минобороны США согласилось на то, чтобы американские военные не покидали свои базы в Японии и ограничили масштабы своей деятельности в Южной Корее, пишет Global Times.

Китайская газета задаётся вопросом: будут ли эти меры действенными и не дадут американским войскам, базирующимся в двух азиатских странах, мешать местным правительствам противостоять COVID-19. «Есть вероятность, что нет. Учитывая слабые меры и недостаточную осознанность, с которыми США подходят к делу ограничения распространения эпидемии коронавируса, а также неспособность Японии и Южной Кореи на сегодня изменить своё неравное положение в отношениях с Вашингтоном, американские войска, базирующиеся в Японии и Южной Корее, по-прежнему могут воспрепятствовать борьбе двух восточноазиатских стран с вирусом», — утверждает издание.

По данным СМИ, в неделю с 27 декабря по 2 января в Командовании силами США в Южной Корее, в котором насчитывается более 28,5 тыс. военных, было выявлено 682 новых заражения. В Японии же вспышка, начавшаяся на американских военных объектах в декабре 2021 года, успела захватить и местное гражданское население.

Отчасти это можно объяснить тем, что американские военные и в Южной Корее, и в Японии игнорируют местные карантинные меры. К примеру, как писала Korea Herald 30 декабря, во время мероприятия по случаю окончания года на базе Кэмп-Хамфрис в Южной Корее собравшиеся не особо соблюдали правила по соцдистанцированию и ношению масок. Часть состава Командования силами США в Японии была освобождена от тестирования на новые заражения с момента своего отъезда из США 3 сентября, и это несмотря на стремительное повсеместное распространение нового варианта «омикрон».

«Это в очередной раз проливает свет на проблему специального статуса Командований силами США в Южной Корее и Японии. Они оба непосредственно подчиняются США. Правительства Японии и Южной Кореи не имеют права вмешиваться в их деятельность, хотя войска базируются на их территории», — комментирует заместитель директора департамента азиатско-тихоокеанских исследований при Китайском институте международных исследований Чжан Тэнцзюнь.

Как обращает внимание Global Times, в такой ситуации войска США, базирующиеся в Японии и Южной Корее, нередко игнорируют местные законы, чем порой мешают жизни местных жителей. К примеру, в 2017 году американский морпех был арестован полицией в японской префектуре Окинава по подозрению в вождении в нетрезвом виде и неосторожном вождении, послужившим причиной ранений или смерти.

По мнению газеты, с точки зрения международных отношений, между всеми странами царит суверенное равенство и Япония и Южная Корея должны иметь статус, равный Америке. Но проблема заключается в том, что Токио и Сеул не осмеливаются вмешиваться в дела американских баз и их управления и обязаны периодически чем-то поступаться. Со стороны — поступаться своим правом управлять американскими силами, базирующимися на их же территории. Но если задуматься, ещё и здоровьем и даже жизнями своего народа, особенно людей, проживающих неподалёку от баз США.

Это должно напомнить правительствам Японии и Южной Кореи, что им следует более активно пытаться включаться в управление американскими базами на их же территории и призывать союзника решать проблемы.

Более того, весь мир видел, что ответные меры США на пандемию обернулись полным провалом, настаивает Global Times. Это значит, что американским войскам за рубежом необходимо вести себя более ответственно. И хотя Пентагон согласился на требования Токио и Сеула ограничить перемещения и деятельность своих войск, скорее всего, новости о том, как Командования силами США в Японии и Южной Корее мешают борьбе с коронавирусом, ещё будут появляться, заключает газета.