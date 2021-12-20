WP: «в следующий раз переворот может состояться» — отставные генералы призвали Пентагон встречать выборы 2024 года во всеоружии

По мере нарастания разногласий в обществе и политических кругах США, эти тревожные тенденции всё чаще затрагивают и армию, пишут трое отставных американских генералов в статье для The Washington Post. Авторы предупреждают, что в худшем случае после следующих президентских выборов беспорядки среди военных могут перерасти в гражданскую войну, поэтому готовиться к этому и выявлять потенциальных мятежников и их пропаганду нужно уже сейчас.

По мере приближения первой годовщины штурма Капитолия 6 января, все бывшие высокопоставленные сотрудники американских оборонных ведомств с тревогой размышляют о предстоящих президентских выборах 2024 года, пишут в своей статье для The Washington Post отставной генерал-майор Сухопутных войск США Пол Итон, отставной генерал-майор Антонио Тагуба и отставной бригадный генерал Стивен Андерсон.

«Если вкратце: нас до костей пробирает от мысли, что в следующий раз переворот может состояться», — признают авторы.

По словам генералов, одна из сильных сторон американской армии заключается в том, насколько она разнообразна: там служат люди из совершенно разных слоёв населения, с разными жизненными историями и взглядами. Однако, учитывая нарастающие разногласия в обществе и политических кругах, велики шансы, что без должного контроля и среди военных могут начаться беспорядки. Признаки уже налицо.

Как напоминают авторы, в штурме Капитолия приняло участие внушительное число ветеранов и действующих военнослужащих — это не может не вызывать тревогу. Более чем у каждого десятого человека, кому были предъявлены обвинения в связи с нападением, есть опыт военной службы. Кроме того, группа из 124 бывших военных должностных лиц под названием Flag Officers 4 America опубликовала письмо, в котором повторила ложные утверждения экс-президента Дональда Трампа о фальсификации выборов.

Недавно — и это вызывает ещё большую обеспокоенность — командующий Национальной гвардией Оклахомы бригадный генерал Томас Манcино отказался исполнять приказ президента Джо Байдена, предписывающий всем бойцам Нацгвардии пройти вакцинацию от коронавируса. Манcино заявил, что на данный момент оклахомское подразделение не мобилизовано на федеральном уровне и поэтому его главнокомандующий — республиканский губернатор штата, а не президент.

По мнению авторов статьи, перспектива подрыва порядка подчинения в армии на основе политических убеждений особенно страшна, если случится «ещё одно восстание». Нельзя отвергать вероятность, что какие-то формирования, несогласные с официальной линией, могут объединиться между собой, чтобы поддержать «настоящего» главнокомандующего.

«Представьте ситуацию с конкурирующими главнокомандующими: только что переизбранный Байден отдаёт свои приказы против Трампа (или кого-то ему подобного), который отдаёт приказы как глава некоего теневого правительства. Или ещё хуже того — представьте, как политики на уровне штата и целой страны незаконно делают президентом проигравшего кандидата», — рассуждают отставные генералы.

Все военнослужащие приносят присягу и клянутся защищать Конституцию США. Но в случае, когда с результатами выборов не все согласны, некоторые могут начать следовать приказам одержавшего победу кандидата, другие — проигравшего. В такой ситуации вооружения могут попасть в руки мятежников и раскол в армии может повлечь за собой гражданскую войну, полагают Итон, Тагуба и Андерсон.

Если так произойдёт, вся страна может оказаться под угрозой, ведь враги Америки могут воспользоваться случаем и напасть на неё или её союзников. Как полагают авторы, армия не была готова к тому, что последовало после выборов 2020 года. Кристофер Миллер, исполняющий обязанности министра обороны в администрации Трампа, заявил, что намеренно не стал обеспечивать военную защиту Капитолию до 6 января. По данным журналистов, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли с трудом смог защитить цепь командования, отвечающую за ядерные вооружения, от незаконных приказов. «Очевидно, что всю нашу армию застали врасплох», — настаивают отставные генералы.

Авторы призывают готовиться к худшему сценарию. Во-первых, конечно, следует сделать всё возможное, чтобы избежать ещё одного восстания. На сегодня ни один из политических лидеров, которые настроили людей на штурм Капитолия, так и не был призван к ответу. Поэтому конгрессу и всем, кто отвечает за соблюдение закона, пора действовать более решительно.

Но армия не может ждать, пока чиновники сделают свою работу. Пентагону необходимо изучить позицию всех военнослужащих и гражданских сотрудников оборонных ведомств по Конституции и целостности избирательного процесса. Также необходимо пересмотреть потенциальную реакцию на случай незаконных приказов и убедиться в нерушимости командной вертикали — каждый сотрудник Министерства обороны должен чётко знать, кому он подчиняется. При худшем развитии событий ни один военнослужащий не должен говорить, что не понимает, чьи приказы исполнять.

Помимо этого, во всех формированиях должна вестись более интенсивная разведывательная работа, целью которой станет выявление и выдворение потенциальных мятежников и борьба с распространением пропаганды и дезинформации, нацеленной на подрыв цепи подчинения.

На взгляд авторов статьи, Пентагону следует проводить учения по потенциальному восстанию или перевороту, чтобы понять свои уязвимые места, а затем придумать, как стать сильнее, и проинформировать об этом как подчинённых, так и ведомства, с которыми он сотрудничает.

«Армии и законодателям был дарован прошлый опыт, чтобы предотвратить новое восстание в 2024 году, — но у них это получится, только если они уже сейчас начнут принимать решительные меры», — заключают отставные генералы.