Washington Times Оригинал

Washington Times: непривитым бойцам Нацгвардии США не будут платить жалование

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Отказавшимся от вакцинации бойцам Нацгвардии США не будут платить зарплату, пишет The Washington Times, ссылаясь на внутреннее постановление Пентагона. В Минобороны США подчеркнули, что вакцинация является основой здоровья и готовности войск.
Washington Times: непривитым бойцам Нацгвардии США не будут платить жалование
Reuters

Бойцы Национальной гвардии США, отказавшиеся сделать вакцину от коронавируса, не будут получать зарплату и будут отстранены от тренировок и ведения службы, пишет The Washington Times, ссылаясь на внутреннее постановление главы Минобороны США Ллойда Остина.

«Вакцинация крайне важна для здоровья и готовности войск», — отметил Остин. В его постановлении говорится о том, что «никакие финансовые средства Минобороны США не могут быть выделены в качестве платежей за службу бойцам Национальной гвардии, не соблюдающим предписания Минобороны США по вакцинации». Кроме того, там отмечается, что непривитые бойцы не допускаются до тренировок, учений и несения службы.
 
Как отмечает издание, постановление появилось на следующий день после того, как Остин отклонил просьбу губернатора Оклахомы Кевина Ститта, заключавшуюся в освобождении бойцов Нацгвардии Оклахомы от обязательной вакцинации. По словам Ститта, обязательная вакцинация нарушает личные свободы многих граждан штата.
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Washington Times США Северная Америка
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