Washington Times: непривитым бойцам Нацгвардии США не будут платить жалование

02:02
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведку у российских границ вели 37 иностранных летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
01:45
Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен посетить Россию в первом квартале 2022 года по приглашению российского лидера Владимира Путина.
01:30
США и ЕС признали важность дипломатических контактов с Китаем
Соединённые Штаты и Евросоюз признали важность дипломатических контактов с Китаем, особенно там, где возможно конструктивное сотрудничество. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров США и ЕС на высоком уровне по КНР.
01:15
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле японского острова Хонсю
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на востоке японского острова Хонсю. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
01:13
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал», Роналду забил 801-й мяч в карьере
«Манчестер Юнайтед» переиграл на своём поле лондонский «Арсенал» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
01:02
США выпустили первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61
Соединённые Штаты выпустили первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61.
00:59
Серохвостов — о спринте на этапе КМ в Эстерсунде: неудавшаяся гонка
Россиянин Даниил Серохвостов прокомментировал свой результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).
00:46
Драчёв — о спринте на этапе КМ в Эстерсунде: ребята порадовали
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результат мужской сборной России в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
00:44
СК начал проверку после побега заключённого из колонии в Самарской области
Следователи начали проверку после побега заключённого из исправительной колонии в Самарской области. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
00:35
Тарпищев — о выходе России в полуфинал Кубка Дэвиса: ребята набирают кондиции
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выходе россиян в полуфинал Кубка Дэвиса.
00:26
Глава «СДС-Уголь» заявил о готовности ответить за ЧП на шахте «Листвяжная»
Генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев заявил, что готов понести любое наказание после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
00:21
«Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» в матче АПЛ
«Тоттенхэм» нанёс поражение «Брентфорду» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
00:11
Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
Роскомнадзор с 1 декабря на основании решения суда Тамбова заблокировал сайт торговой площадки Etsy, специализирующейся на продаже вещей ручной работы.
00:06
Буров завоевал золото первого этапа КМ по фристайлу
Россиянин Максим Буров завоевал золотую медаль на первом этапе Кубка мира по фристайлу в финском местечке Рука.
23:57
В Сан-Марино заявили о подписании с Россией соглашения об отмене виз
Госсекретариат по иностранным делам Сан-Марино сообщил о подписании соглашения с Россией соглашения об отмене виз между двумя странами.
23:49
На форуме «Мы вместе» наградили лауреатов конкурса на лучший волонтёрский центр среди вузов
На форуме «Мы вместе» наградили лауреатов всероссийского конкурса на лучший волонтёрский центр среди образовательных организаций высшего образования.
23:48
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале декабря
Синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале декабря.
23:47
Загитова объяснила, почему её видео в купальнике исчезло из TikTok
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова прокомментировала исчезновение видео её танца в купальнике из популярной социальной сети.
23:45
Путин ударил кулаком по столу в ходе обсуждения условий работы шахтёров
Президент России Владимир Путин ударил кулаком по столу в ходе обсуждения условий работы шахтёров на совещании по угольной отрасли.
23:45
Полиция: инцидент с вооружённым человеком у штаб-квартиры ООН не связан с терроризмом
В полиции сообщили, что инцидент с вооружённым мужчиной у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не был связан с терроризмом.
23:36
Метеоролог Куткевич спрогнозировал продолжение снегопадов в Петербурге
Метеоролог Юрий Куткевич спрогнозировал продолжение снегопадов в Санкт-Петербурге.
23:36
На форуме «Арктика: настоящее и будущее» обсудили вопросы ликвидации экологического ущерба
На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге прошла рабочая сессия, участники которой обсудили вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба в регионе.
23:32
ЦСКА переиграл «Локомотив» в матче КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
23:29
Пуск «Союза» с Куру отложен из-за неготовности французской станции телеметрии
«Роскосмос» сообщил, что пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесён на сутки из-за неготовности французской корабельной станции приёма телеметрической информации.
23:22
Диетолог Арзамасцев рассказал о полезных напитках в зимний период
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о полезных напитках в зимний период.
23:22
В Казани начался финал конкурса «Цифровой прорыв»
В Казани начался финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». За призы борется 251 команда.
23:22
Эксперт рассказал о ситуации с поддельными рыбными консервами
Управляющий партнёр агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк прокомментировал ситуацию с поддельными консервами из сайры.
23:20
Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане до 20 м/с
В управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.
23:18
Спасатели подняли из шахты «Листвяжная» в Кузбассе тела ещё шести погибших
Сотрудники военизированных горноспасательных частей подняли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области тела ещё шести погибших. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
23:12
Дабл-дабл Шведа помог ЦСКА победить «Панатинаикос» в Евролиге
Московский ЦСКА нанёс разгромное поражение греческому «Панатинаикосу» в матче 13-го тура баскетбольной Евролиги.
23:11
Лавров назвал угрозу Нуланд ввести новые санкции тупиковым путём
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о готовности ввести новые антироссийские санкции, назвал это тупиковым путём.
23:09
В РСТ рассказали о ситуации с ценами на новогодние туры
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о ситуации с ценами на новогодние туры.
23:09
Биолог Баранова рассказала об особенности омикрон-штамма коронавируса
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» об особенности омикрон-штамма коронавируса.
22:59
Медведев: победил Микаэля Имера за счёт его ошибок
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Микаэлем Имером из Швеции во втором матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису.
22:54
Лебедев возмутился предложением переделать монумент «Родина-мать» в Киеве
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» возмутился петицией одного из граждан Украины с предложением переделать в Киеве монумент «Родина-мать» в архистратига Михаила, изображённого на гербе украинской столицы.
22:54
В Адыгее рассказали о программе расселения из аварийного жилья
В Адыгее рассказали о региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
22:52
В Германии прошли торжественные проводы Меркель с поста канцлера
В Германии прошла торжественная церемония проводов и. о. канцлера Ангелы Меркель с поста главы правительства. Церемония «Вечерняя заря» была организована бундесвером и транслировалась немецкими телеканалами.
22:43
Медведев — о полуфинале Кубка Дэвиса: есть время отдохнуть перед важным матчем
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Микаэлем Имером из Швеции во втором матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису.
22:35
Лебедев заявил, что его «выбесил» поход блогеров в «красные зоны» в больницах
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его «выбесил» поход блогеров в «красные зоны» в больницах, где лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
22:34
Заключённый сбежал из исправительной колонии в Самарской области
Заключённый сбежал из исправительной колонии в Самарской области.
22:27
В Свердловской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
В Свердловской области прокомментировали ход вакцинации от коронавируса.
22:25
Врач Болибок рассказал об особенностях покупки ёлки для аллергиков
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал об особенностях покупки ёлки для аллергиков.
22:24
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Тюменской области заболеваемость COVID-19 среди взрослого населения снизилась почти на 9%, заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на заседании областного оперативного штаба.
22:21
Медведев обыграл Имера и вывел Россию в 1/2 финала Кубка Дэвиса
Россиянин Даниил Медведев переиграл во втором матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису Микаэля Имера из Швеции.
22:20
В Подмосковье выделят 1,7 млрд рублей на новые меры поддержки медиков в 2022 году
В Московской области выделят 1,7 млрд рублей на реализацию новых мер поддержки медиков в 2022 году.
22:15
Лебедев осудил банкет экс-мэра Прокопьевска в день трагедии на «Листвяжной»
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» осудил празднование назначения экс-мэра Прокопьевска в день трагедии на шахте «Листвяжная».
22:09
Фанаты «Зенита» поддержат протест болельщиков ЦСКА во время матча с «Ростовом»
Болельщики «Зенита» из Санкт-Петербурга в знак протеста покинут стадион во время матча 17-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
22:07
Байден объявил новый план борьбы с COVID-19
Президент США Джо Байден представил новый план борьбы с распространением коронавируса в стране в зимний период. При этом план не включает возможность объявления локдауна.
21:53
Касперская выступила против цифровизации образования
Президент компании InfoWatch Наталья Касперская в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» выступила против цифровизации образования.
21:51
В Дубае открылся фестиваль Moscow Gastronomic Week в рамках Экспо-2020
В Дубае открылся фестиваль Moscow Gastronomic Week в рамках Всемирной универсальной выставки.