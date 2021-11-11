Fox: подвергаются различным нападкам — «морские котики» США подали в суд на ВМС из-за обязательной вакцинации

«Морские котики» США подали в суд на Министерство обороны, так как после того, как они захотели получить отвод от вакцинации по религиозным причинам, их начали запугивать, передаёт Fox News. Как отмечает канал, на них оказываются давление, вплоть до введения запрета на путешествия членам их семей и угроз увольнения из элитного подразделения.

«Морские котики» сражаются за нашу свободу, но теперь Пентагон пытается их запугать. Десятки солдат, желающих получить освобождение от обязательной вакцинации, теперь обращаются в суд. С нами на связи главный юрисконсульт Института первой свободы, подполковник Корпуса морской пехоты ВМС США в запасе Майкл Берри. Доброе утро, Майкл!



МАЙКЛ БЕРРИ, Институт первой свободы: Доброе утро, Карли!



Итак, ваша организация представляет интересы порядка 35 «морских котиков» в иске, который они подали против Министерства обороны. Потому что эти «морские котики» потребовали освобождения от вакцинации по религиозным причинам, но теперь они говорят, что их пытаются запугать. Расскажите нам, что здесь происходит.



МАЙКЛ БЕРРИ: Всё верно. Эти «морские котики» — в числе самых элитных воинов нашей страны. Казалось бы, надо, чтобы они были на передовой, защищая нашу свободу. Но вместо этого им приходится бороться за свою карьеру, за своё будущее и свои семьи. То, как с ними обходятся ВМС, просто возмутительно. Их наказывают, их вынуждают выбирать между верой и службой своей стране. Такое ожидаешь увидеть в Китае, или в Северной Корее, или ещё где-то, но не здесь, в Соединённых Штатах!



И мы в Институте первой свободы, как вы уже отметили, подали от их имени в суд на администрацию Байдена и Министерство обороны, просто чтобы вернуть этим людям их свободы и дать им возможность продолжать службу. И мы просим людей проявить солидарность с нашими «морскими котиками» и со всем, что они сделали для нас. Подпишите петицию в их поддержку на FirstLibery.org, чтобы показать, как много значит для нашей страны их работа!

Как же ВМС поступают с «морскими котиками», которые не хотят вакцинироваться?

МАЙКЛ БЕРРИ: Они подвергаются различным нападкам. Как я уже говорил, мишенью становится их вера; их заставляют выбирать между их верой и службой стране. Под удар также попадают и их семьи: членам их семей говорят, что им нельзя путешествовать. Так что если вы служите на Западном побережье, но обычно живёте на Восточном побережье, то им говорят, что им нельзя ездить даже в неофициальном порядке. Это касается в том числе и иждивенцев. Так что супругам и детям, которые не подчиняются Минобороны, говорят, что путешествовать им запрещено.

Бьют их и по кошельку. ВМС заявили, что они будут добиваться возвращения денег, потраченных на то, чтобы сделать из этих солдат «морских котиков». При этом мало кто знает, но речь идёт о сумме один — два миллиона долларов или более за одного «морского котика». Получается, что ВМС притесняет их и за это? Список этим не ограничивается. И это просто возмутительно.

То есть даже если «морской котик» получит отвод по религиозным причинам, то их роль как элитных войск может оказаться под угрозой?

МАЙКЛ БЕРРИ: Да, их официально уведомили, и это уведомление нужно обязательно подписать. В этом же уведомлении говорится, что если ваше ходатайство по религиозным причинам удовлетворят, то вас объявят негодным к службе в Силах специальных операций по медицинским показаниям, вас лишат соответствующей зарплаты, а ВМС смогут исключить вас из сообщества Сил специальных операций.

То есть это означает, что даже если они просят отвода от вакцинации по религиозным причинам, их всё равно могут выкинуть из «морских котиков». Это нечто.

Официальный представитель Минобороны выступила с заявлением, гласящим, что «обязательная вакцинация наших военнослужащих — это законный приказ, который максимизирует нашу операционную эффективность. Чтобы иметь возможность действовать в любой точке земного шара, личный состав ВМС должен отвечать медицинским требованиям, включая наличие требуемых прививок. Военнослужащие имеют право ходатайствовать об отводе по религиозным причинам, и эти заявления будут рассматриваться в соответствии с нынешней политикой ВМС».

Мне кажется, что некоторые люди могут сказать, что раз уж речь идёт о «морских котиках», то они должны максимально беречь себя, чтобы не заболели они сами и другие люди вокруг них. Что вы можете на это ответить?

МАЙКЛ БЕРРИ: «Морские котики» — это одни из самых здоровых людей на планете. Это спортсмены-олимпийцы Вооружённых сил. Если кто-то и заботится об их здоровье и боеготовности, то это сами «морские котики». И, как говорится в заявлении представителя Минобороны, они разрешают другие виды отводов, включая отводы по религиозным причинам. Всё, что от них требуется, — это соблюдать законы: этого требует Конституция и федеральные законы, но ВМС это делать отказываются.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2021 года.

