WT: военнослужащих ВМС США уволят за отказ от вакцинации

Моряки Военно-морских сил США, которые к 28 ноября не пройдут полную вакцинацию от коронавируса, будут уволены, передаёт The Washington Times. В ВМС утверждают, что военнослужащие должны быть готовы к выполнению своих задач в любое время и в любой точке мира, вне зависимости от темпов распространения коронавируса.

Руководство Военно-морских сил США объявило о создании Консолидированного управления по борьбе с COVID-19, которое будет контролировать увольнение находящихся на действительной военной службе моряков, не прошедших полную вакцинацию до 28 ноября, сообщает The Washington Times.

По данным ВМС, более 98% военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, уже получили по крайней мере одну дозу препарата от коронавируса. Тем не менее, по последним сообщениям средств массовой информации, более 200 тыс. моряков по разным причинам ещё не прошли полную вакцинацию.

Как утверждает ответственный за военно-морской персонал вице-адмирал Джон Ноуэлл — младший, в ВМС США от коронавируса умерли 164 человека, из которых 144 человека не были привиты, тогда как статус вакцинации оставшихся 20 человек остаётся «неопределённым». Эта цифра, по его словам, намного превышает общее количество травм и смертей, связанных с наличием других заболеваний или несчастными случаями, за тот же период.

В ВМС отметили, что военнослужащие должны пройти полную вакцинацию к 28 ноября 2021 года. Это означает, что у них есть время до 14 ноября, чтобы получить все положенные дозы вакцины, чтобы прошёл положенный 14-дневный срок, необходимый для получения статуса о полной вакцинации.

«Моряки должны быть готовы к выполнению своих задач в любое время, в любой точке мира, в том числе там, где уровень вакцинации низкий, а уровень распространения заболеваний высокий», — сказано в заявлении ВМС США.

Как напоминает The Washington Times, около двух месяцев назад министр обороны США Ллойд Остин приказал вакцинировать всех военнослужащих. Тем не менее в министерстве отметили, что в некоторых случаях по медицинским или религиозным причинам могут быть сделаны исключения.

В Пентагоне также отметили, что отказывающиеся от вакцинации моряки могут быть уволены, а у офицеров будет пять дней после получения уведомления, чтобы либо начать процесс вакцинации, либо покинуть свой пост.