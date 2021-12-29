Shukan Gendai: отставной японский генерал рассказал о российском «военном харассменте»

Бывший руководитель службы разведки ВВС сил самообороны Японии Эйдзи Судзуки предупреждает о «военном харрасменте», который Россия упорно осуществляет по отношению к его стране. Однако, как он пишет в статье для Shūkan Gendai, если где-то в мире произойдёт какой-то военный конфликт, для Японии это уже не будет неожиданным, поскольку японские силы самообороны и американская армия постоянно проводят совместные учения и демонстрируют России свою готовность к любым изменениям.

Бывший руководитель службы разведки ВВС сил самообороны Японии Эйдзи Судзуки бьёт тревогу: российская армия упорно осуществляет «военный харрасмент» Японии. Как он пишет в статье для Shūkan Gendai, после совместного российско-китайского патрулирования окружающих Японию вод в октябре, военное присутствие России и Китая в акватории Северо-Восточной Азии становится практически постоянным.

14 декабря российский военный самолёт радиоэлектронной разведки совершил разведывательный полёт из Охотского моря вокруг Японии до Тихого океана. На следующий день 15 декабря, девять самолётов пролетели над четырьмя островами со стороны Японского моря через Охотское море и направились в сторону Япония вокруг Хоккайдо. 15 декабря Минобороны России объявило, что эсминец «Маршал Шапошников» провёл в море учения по пуску противолодочных ракет. В то же время российское правительство проинформировало Японию, что после 16 декабря Россия проведёт учения по артиллерийско-ракетной стрельбе в водах к юго-востоку от острова Кунашир.

Судзуки отмечает, что каждый раз, когда в регионе проводятся подобные учения, Япония заявляет протесты правительству России, но никаких признаков того, что эти учения будут прекращены, нет. Напротив, таких «военных харассментов» в море и в воздушном пространстве вокруг Японии в последнее время становится всё больше. И чтобы понять, почему в последнее время Россия настойчиво повторяет подобные действия, нужно посмотреть на действия Москвы не только в Европе, где Россия концентрирует войска на границе с Украиной, но и на усиление боевой готовности на Дальнем Востоке, которое делает обстановку вблизи российской границы, в том числе вокруг Японии, весьма напряжённой.

Однако автор статьи предупреждает, что, если где-то в мире произойдёт какой-то военный конфликт, будь то Украина, Тайвань, или Северная Корея, или Иран, для Японии это уже не будет неожиданным. Японские силы самообороны и американская армия постоянно проводят совместные учения и демонстрируют России свою готовность к любым изменениям.

«Искры возможного военного пожара есть везде. Принимая во внимание, что третья мировая война больше не является миром научной фантастики, перед Японией стоит острая необходимость пересмотреть стратегию национальной безопасности и сформулировать новую стратегию национальной обороны страны», — заключает Эйдзи Судзуки.