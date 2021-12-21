Надул и поехал: в Японии изобрели надувной скутер-чемодан

23:39 В Испании за сутки выявлено рекордное число случаев заболевания COVID-19 За прошедшие сутки в Испании было выявлено 49 823 новых случая коронавирусной инфекции, что является для страны антирекордом за всё время пандемии.

23:38 Бастрыкин поручил передать в СК материалы проверки по избиению фигуриста Соловьёва Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах инцидента с избиением олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

23:30 Психфак МГУ пообещал обеспечить девятилетней студентке Тепляковой комфортное пребывание В пресс-службе факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова сообщили, что обеспечат девятилетней студентке Алисе Тепляковой комфортное пребывание на территории вуза.

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23:23 Ямайский форвард Николсон подписал контракт со «Спартаком» Московский «Спартак» объявил о заключении контракта с нападающим сборной Ямайки и бельгийского клуба «Шарлеруа» Шамаром Николсоном.

23:11 Эрдоган обсудил с Шольцем перспективу присоединения Турции к ЕС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках первых телефонных переговоров с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал на необходимость построения отношений Анкары и Брюсселя на основе возможного вступления республики в Евросоюз.

23:05 Колесников признан лучшим пловцом ЧМ на короткой воде в Абу-Даби Организаторы чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) отдали награду лучшему спортсмену соревнований россиянину Клименту Колесникову.

23:00 Кадыров обратился к МИД России из-за решения Турции открыть парк имени Дудаева Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к МИД России из-за решения турецких властей открыть парк имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева в городе Корфез.

22:57 В Госдепе США сообщили о плановых контактах с Россией по безопасности в 2022 году Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе в рамках НАТО и ОБСЕ в начале 2022 года.

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22:32 Блинкен заявил об отсутствии планов новых встреч Байдена и Путина Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящий момент проведение новых встреч президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным не планируется.

22:24 Губерниев: избившие Соловьёва должны понести серьёзное наказание Дмитрий Губерниев прокомментировал избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

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22:15 Представитель ВОЗ Клюге назвал омикрон-штамм «очередным штормом» для Европы Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что штамм «омикрон» коронавируса может стать «очередным штормом» для Европы.

22:04 В «Спартаке» опровергли информацию о продаже стадиона в Сокольниках В пресс-службе московского «Спартака» прокомментировали информацию о возможной продаже стадиона академии в столичных Сокольниках.

22:04 В Болгарии заявили об отсутствии необходимости дополнительных сил НАТО в республике Глава Министерства обороны Болгарии Стефан Янев сообщил, что не считает необходимым размещать на территории республики дополнительный воинский контингент НАТО.

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21:50 Сальников: я доволен результатами российских пловцов на ЧМ в ОАЭ Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил выступление сборной России по плаванию на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).

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20:39 В Сухуме у здания парламента произошли столкновения оппозиции с милицией В Абхазии у здания парламента произошли столкновения сторонников оппозиции с милицией.

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20:26 Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Порошенко Roshen на $10 млн Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу компаний Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко на общую сумму 283,63 млн гривен (почти $10,5 млн). Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

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