GT: США способствуют украинскому конфликту ради контроля над Европой и ослабления России

США не хотят мирного урегулирования украинского конфликта, отказываясь предложить Украине гарантии безопасности и призывая с осторожностью отнестись к обещанию России сократить масштаб специальной операции, пишет Global Times. Как отмечает издание, Вашингтону необходим конфликт для расширения контроля над Брюсселем и ослабления Москвы.

После очередного раунда переговоров между Россией и Украиной в Турции во вторник, стороны заявили о наличии положительных подвижек. В частности, на Украине допустили возможность постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий, а в России заявили, что отведут войска с киевского и черниговского направлений фронта. Тем не менее, как пишет Global Times, такие позитивные сигналы «явно не то, чего хотят США».

«Мы находимся в процессе постоянного обсуждения с Украиной тех способов, с помощью которых мы можем помочь им обеспечить суверенитет и безопасность. Но нет никаких конкретных деталей относительно гарантий безопасности, о которых я могла бы говорить в настоящий момент», — заявила в среду на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ответ на вопрос: «Готовы ли США стать гарантом безопасности Украины или рассматривают такую возможность?»

Как отмечает издание, подобный ответ отражает тот факт, что Вашингтон не хочет мирного сосуществования Москвы и Киева. По словам профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдуна, США рассматривают Украину в качестве инструмента для того, чтобы пошатнуть позиции России, поэтому Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев.

Помимо отказа от гарантий безопасности, США также призвали с осторожностью отнестись к обещанию России сократить масштаб специальной операции. Так, президент Украины Владимир Зеленский проинформировал американского лидера Джо Байдена о ходе мирных переговоров в среду в телефонном разговоре. В ходе беседы Байден сообщил Зеленскому, что США направят Украине дополнительную помощь в размере $500 млн. После этого звонка Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что Россия отводит часть войск с киевского направления, так как оборона украинских войск вынудила Россию сделать это.

Global Times полагает, что ситуация способствовала дальнейшему сближению Украины с США и в будущем Киев будет действовать в большем соответствии с позицией Вашингтона. На это указывает и видеообращение Зеленского. Как отмечает издание, выглядело оно так, будто США попросили Украину продолжать тупик в переговорах, чтобы Белый дом мог помочь стране, и в Киеве пообещали что-нибудь придумать.

По словам Ли Хайдуна, ещё одна причина, по которой США не хотят в ближайшее время урегулировать российско-украинский кризис, заключается в том, что они хотят использовать его для эффективного контроля над Европой и «маргинализации» России. Учитывая последние события, Вашингтон частично уже реализовал свои цели. Например, США и ЕС подписали сделку о значительном увеличении поставок сжиженного природного газа в Европу, которая призвана помочь региону снизить зависимость от России, но, по сути, сделает его более зависимым от Соединённых Штатов.

24 марта Североатлантический альянс подтвердил, что «продолжит оказывать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украине», а «союзники существенно увеличивают свои расходы на оборону». Усиление роли НАТО — ещё один способ США постоянно ставить Европу в подконтрольное Вашингтону положение.

Разжигание конфликтов соответствует стратегическим потребностям США. Если призыв Украины о предоставлении гарантий безопасности будет удовлетворён, возникнет новая модель международной гарантии безопасности, что будет означать ослабление роли США и НАТО. Как пишет Global Times, «США — основной разрушитель безопасности во всей Европе» и там меньше всех хотят мира между Россией и Украиной.