N-TV: глава МИД ФРГ заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила готовность Германии предоставить Украине гарантии безопасности в случае провозглашения её нейтрального статуса, пишет N-TV. Кроме того, Бербок заявила, что Украина и Россия должны продолжать переговорный процесс.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин поддерживает мирные переговоры между Россией и Украиной «насколько это возможно», сообщает N-TV. Бербок также подчеркнула, что мирные переговоры должны продолжаться.

Как пишет издание, украинский президент Владимир Зеленский предложил нейтральный статус Украины с гарантиями безопасности от других стран. Одной из таких стран может быть Германия. Комментируя это предложение, Бербок заявила, что ФРГ всегда будет поддерживать Украину: «и если Украине будут нужны гарантии безопасности, то Германия эти гарантии предоставит».

Кроме того, Бербок выступила против незамедлительного эмбарго на российские энергоресурсы, пишет N-TV. По словам политика, на данный момент Германия не может позволить себе такой шаг. При этом Бербок отметила, что ФРГ необходимо диверсифицировать свой импорт энергоресурсов: она пообещала, что Германия уже к концу этого года станет полностью независимой от российских энергоресурсов.