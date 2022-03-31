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N-TV: глава МИД ФРГ заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила готовность Германии предоставить Украине гарантии безопасности в случае провозглашения её нейтрального статуса, пишет N-TV. Кроме того, Бербок заявила, что Украина и Россия должны продолжать переговорный процесс.
N-TV: глава МИД ФРГ заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности
AP
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин поддерживает мирные переговоры между Россией и Украиной «насколько это возможно», сообщает N-TV. Бербок также подчеркнула, что мирные переговоры должны продолжаться.
 
Как пишет издание, украинский президент Владимир Зеленский предложил нейтральный статус Украины с гарантиями безопасности от других стран. Одной из таких стран может быть Германия. Комментируя это предложение, Бербок заявила, что ФРГ всегда будет поддерживать Украину: «и если Украине будут нужны гарантии безопасности, то Германия эти гарантии предоставит».
 
Кроме того, Бербок выступила против незамедлительного эмбарго на российские энергоресурсы, пишет N-TV. По словам политика, на данный момент Германия не может позволить себе такой шаг. При этом Бербок отметила, что ФРГ необходимо диверсифицировать свой импорт энергоресурсов: она пообещала, что Германия уже к концу этого года станет полностью независимой от российских энергоресурсов. 
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источник
N-TV Германия Европа
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