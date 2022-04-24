N-TV: Германия планирует закупить 60 американских вертолётов «Чинук»

Минобороны ФРГ намеревается приобрести 60 транспортных вертолётов CH-47F, сообщает N-TV. На сделку планируется потратить €5 млрд, которые будут выделены из дополнительных средств для бундесвера.
Немецкое правительство намерено закупить 60 американских транспортных вертолётов CH-47F «Чинук», пишет N-TV. Сообщается, что сумма сделки составит €5 млрд, которые планируется выделить из дополнительных средств на бундесвер.
Как отмечает издание, поставка новых самолётов произойдёт не ранее 2025 года. При этом пресс-секретарь Минобороны ФРГ заявила, что окончательного решения по закупке ещё не принято. На данный момент основным транспортным вертолётом бундесвера является американский CH-53. Его планируется полностью снять с вооружения в 2030 году.
Изначально в бундесвере планировали заменить СH-53 на принципиально новый вертолёт, однако от этой идеи отказались из-за её затратности, пишет N-TV. Издание также напоминает, что ещё в начале апреля Минобороны ФРГ анонсировало дополнительные закупки нового оборудования для немецкой армии. Помимо прочего, в его список входят бронежилеты, каски и прочая экипировка.
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