Handelsblatt: Шольцу будет непросто сдержать обещание по увеличению оборонного бюджета

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал выделение дополнительных €100 млрд на оборону, пишет Handelsblatt. Однако реализовать этот план трудно, отмечает издание: на данный момент оборонный бюджет не дотягивает даже до 2% от ВВП. Кроме того, такой шаг потребует от Шольца поддержки двух третей бундестага, а оппозиция в последнее время сильно критикует канцлера.

Вскоре после начала украинского кризиса канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в бундестаге, пишет Handelsblatt: в своей речи он заявил о «поворотном моменте» и анонсировал выделение дополнительных €100 млрд на оборону. «Мы будем инвестировать в нашу оборону более 2 процентов от ВВП», — заявил Шольц.

Однако есть большие сомнения в том, что правящая коалиция в самом деле сдержит свои обещания, пишет издание. На данный момент выделение дополнительных средств на оборону пока не утверждено: Handelsblatt отмечает, что в таком случае Минфин ФРГ должен позаботиться о том, что обычный оборонный бюджет будет соблюдать планку в 2% от ВВП.

Тем не менее в проекте бюджета на 2022 год дополнительные выплаты никак не учтены, сообщает издание. Более того, в финансовом плане, прописанном до 2025 года, ежегодный оборонительный бюджет составляет €50 млрд, что не соответствует даже планке в 2% от ВВП (она составляет €75 млрд). В СДПГ заявляют, что укрепление оборонительного бюджета пройдёт за счёт специальных фондов.

В этой связи член комитета бундестага по бюджету Себастьян Шефер заявил, что цель в 2% от ВВП не должна выходить на передний план. По его словам, основным фактором станет наличие у Германии обещанных партнёрам по альянсу оборонительных возможностей.

Как отмечает издание, партия зелёных в целом весьма критично относится к идее увеличения оборонных расходов. В ходе своей предвыборной кампании зелёные выступали за постепенное разоружение.

В целом, для реализации плана по дополнительным средствам на оборону канцлеру Шольцу потребуется вносить изменения в Конституцию, пишет Handelsblatt. Для этого требуется две трети голосов парламента, а следовательно, Шольц будет зависеть от голосов оппозиции, которая поставит свои условия, а также в последнее время усиленно критикует канцлера.