Das Erste: Германия готовится приводить энергетические компании под контроль государства

Министр экономики Германии готовится к серьёзному энергетическому кризису в стране, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Роберт Хабек планирует внести в закон об энергетической безопасности поправку, которая позволит государству брать контроль над компаниями в этой отрасли и управлять ими в соответствии с требованиями времени. В крайнем случае возможна также экспроприация энергетического предприятия.

Министр экономики Германии Роберт Хабек активизирует подготовку на случай серьёзного энергетического кризиса в стране, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По планируемой поправке к закону об энергетической безопасности предусматривается, что в случае кризиса компании, управляющие критически важной энергетической инфраструктурой, могут быть переданы под доверительное управление государству. Согласно отчёту, уже начато ведомственное согласование законопроекта.

Министерство экономики может распорядиться о доверительном управлении, «если существует конкретная опасность того, что без доверительного управления компания не будет выполнять свои задачи, служащие функционированию сообщества в энергетическом секторе, и существует угроза нарушения надёжности снабжения». Министерство может издать такой приказ на шесть месяцев, и этот срок может быть продлён ещё на полгода.

В крайних случаях возможна также экспроприация предприятия, однако это закон предусматривал и ранее. Впрочем, этот вариант является «последним средством», цитируют немецкие СМИ пояснительную записку к законопроекту. «В случаях, когда доверительное управление или другие более мягкие средства, такие как альтернативное приобретение, не представляются уместными, экспроприация может также осуществляться напрямую», — говорится далее в пояснительном тексте к законопроекту.

Федеральное правительство Германии также должно получить возможность создать и использовать цифровую платформу для реализации антикризисных мер, для чего в указ о газовой безопасности будут внесены соответствующие поправки. Крупные промышленные компании и газовые трейдеры в газовом секторе должны зарегистрироваться на этой платформе и хранить там различные данные. В случае чрезвычайной ситуации их данные будут использоваться для решения вопроса о том, где можно сэкономить газ, а где придётся его перекрыть, отмечает Das Erste.

Закон об энергетической безопасности был принят в 1975 году и стал реакцией на нефтяной кризис того времени. Он позволяет исполнительной власти вмешиваться с помощью законодательных постановлений для обеспечения надёжности поставок. Сюда также относятся такие меры, как воскресные дни без автомобилей или ограничения скорости. Закон по-прежнему содержит все эти варианты. Однако некоторые — и, в частности, свободные демократы — выступают против ограничения скорости на автомагистралях, напоминает немецкий телеканал.