Das Erste: немецкий политик раскритиковал членов бундестага за призыв поставить Украине тяжёлое вооружение

18:26
Россия выразила протест в связи с высылкой сотрудников постпредства России при ЕС
Российская сторона выразила протест послу Евросоюза в Москве Маркусу Эдереру в связи с необоснованной высылкой 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС, сообщает пресс-служба российского МИД.
18:25
В ЛНР сообщили об обстреле населённого пункта Донецкий солдатами ВСУ
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли населённый пункт Донецкий в Луганской Народной Республике.
18:12
Хачатурянц рассказал о результатах совещания по формату следующего сезона РПЛ
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) и судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал результаты совещания по формату чемпионата России сезона-2022/23.
18:10
Россия объявила об ответной высылке из страны 18 сотрудников представительства ЕС в Москве
В МИД России заявили, что российская сторона приняла решение об ответной высылке из страны 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.
18:09
RT публикует снятое с высоты птичьего полёта видео городских боёв в Мариуполе
RT публикует снятые с высоты птичьего полёта кадры городских боёв в Мариуполе. Видео — военного корреспондента Андрея Филатова.
18:07
Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР проведут переговоры
Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док и спецпредставитель США по КНДР Сон Ким на следующей неделе проведут переговоры в Сеуле.
18:02
Олейник отреагировал на слова Родниной о MMA
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник прокомментировал слова депутата Госдумы Ирины Родниной о том, что смешанные единоборства не являются видом спорта.
17:55
Росздравнадзор попросил главврачей усилить контроль за выпиской рецептов на препараты
Росздравнадзор направил письмо главврачам медицинских организаций с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на препараты.
17:53
В московском метро запустят посвящённый Петру I поезд
Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин сообщил, что состав метро, посвящённый Петру I, будет запущен в Москве в ближайший месяц в рамках проекта «Россия — моя история».
17:53
В ДНР заявили об эвакуации 184 человек из Мариуполя в Безыменное
В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 184 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.
17:52
В Москве возбудили дело в отношении колумбийца за массовую рассылку фейков о спецоперации
Следователи завели уголовное дело в отношении гражданина Колумбии за массовую рассылку фейков о военной спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
17:52
В Берлине активисты потребовали уволить Овсянникову из Die Welt
В Берлине проукраинские активисты потребовали уволить бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову из немецкого издания Die Welt.
17:50
Шипулин раскритиковал решение заменить Россию на Украину в группе ЧМ-2022 по волейболу
Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказался о замене сборной России на команду Украины в группе чемпионата мира 2022 года.
17:45
Алекно высказался о замене России на Украину в группе ЧМ-2022 по волейболу
Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно прокомментировал новость о замене команды России на сборную Украины в группе чемпионата мира 2022 года.
17:43
МИД Турции осудил Израиль за убийство семерых мирных жителей Палестины
В МИД Турции опубликовали заявление, в котором осуждаются действия израильских силовиков в Палестине, в частности убийство семерых мирных жителей.
17:41
Глава ЦБ Набиуллина заработала в 2021 году 38,9 млн рублей
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в 2021 году заработала 38,9 млн рублей, согласно представленной декларации.
17:39
В украинском Ровно демонтировали памятник с советской техникой
В украинском городе Ровно демонтировали памятник с советской военной техникой.
17:37
На Дальнем Востоке прошли учения снайперов ВВО
В рамках плановых мероприятий по боевой подготовке на Дальнем Востоке состоялось тактико-специальное учение с подразделениями снайперов Восточного военного округа (ВВО).
17:36
В ЛНР сообщили о повреждении детсада и двух домов при обстреле Золотого-5 ВСУ
В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что детский сад и два дома повреждены в результате артиллерийского обстрела населённого пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ.
17:36
В Ульяновске мужчина задержан за попытку изготовления боеприпасов
В Ульяновске полиция задержала жителя областного центра, который осуществлял незаконное хранение гильз и пуль с целью изготовления боеприпасов.
17:35
Шеф-повар Крюков рассказал, как выбрать мясо для шашлыка
Шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал, как выбрать мясо для шашлыка.
17:35
В Башкирии ввели ковидные послабления при посещении церквей и мечетей
В мечетях, церквях и других религиозных объектах Башкирии разрешили собираться по 500 человек вместо 100, указ подписан главой республики.
17:34
МВД объявило в розыск бывшего сотрудника ФБК Шаведдинова
МВД России объявило в розыск бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* Руслана Шаведдинова**, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.
17:34
Мурманская команда моржей установила мировой рекорд на чемпионате в Петрозаводске
В Петрозаводске на чемпионате по зимнему плаванию мурманская команда моржей установила три рекорда России и один мировой рекорд.
17:32
Израильский историк прокомментировал обучение Канадой украинских националистов
Израильский историк Эфраим Зурофф в эфире RT прокомментировал обучение канадскими инструкторами украинских националистов из батальонов «Азов» и «Айдар».
17:31
Доходы спикера Госдумы Володина в 2021 году составили 65 млн рублей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в декларации за 2021 год указал доход в размере 65 млн рублей.
17:29
Госдолг Италии достиг нового исторического максимума
Центральный банк Италии заявил, что государственный долг страны достиг нового исторического максимума, превысив €2,736 трлн.
17:28
Агент Языджи высказался о будущем футболиста в ЦСКА
Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал о желании футболиста остаться в московском клубе.
17:22
В МЧС заявили о локализации возгорания пяти домов в Нижегородской области
В МЧС Нижегородской области заявили, что спасатели локализовали пожар, охвативший пять жилых домов в Ардатовском районе региона.
17:15
Декларация: доход Мишустина в 2021 году составил 18,3 млн рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал в 2021 году 18 321 716 рублей.
17:13
Боец UFC Эмеев высказался о поединке Немков — Андерсон
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе Рамазан Эмеев рассказал, что думает о предстоящем поединке соотечественника Вадима Немкова с американцем Кори Андерсоном.
17:12
Почти 500 человек тушат природные пожары в пяти районах Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что почти 500 человек привлечены к тушению природных пожаров в пяти районах Тюменской области, главам муниципалитетов поручено усилить патрулирование и мониторинг обстановки.
17:08
Путин в 2021 году заработал 10,2 млн рублей
Российский президент Владимир Путин в 2021 году заработал 10,2 млн рублей. Об этом говорится в декларации о доходе главы государства.
17:00
ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в Калужской области
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания четырёх исламистов в Калужской области.
16:58
В ДНР заявили об обстреле украинскими военными населённого пункта Ясиноватая
Украинские войска открыли огонь по населённому пункту Ясиноватая в ДНР, применив крупнокалиберные снаряды и РСЗО «Град».
16:56
РБК: глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при Чубайсе
Глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании за 2010—2020 годы, когда ею руководил Анатолий Чубайс.
16:53
В МВД ЛНР заявили о возможности удара военными ВСУ «Точкой-У» по Луганску
МВД Луганской Народной Республики заявило, что украинские войска могут 16 апреля ударить по Луганску «Точкой-У».
16:50
В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемых в убийствах сатанистов
Трое подозреваемых в совершении ритуальных убийств в Карелии и Ленинградской области находятся в НИИ им. Сербского, где проводится их судебно-психиатрическая экспертиза. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
16:44
В ДНР сообщили об обстреле Кировского района Донецка ракетами «Град» со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка ракетами из системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.
16:43
Захар Прилепин рассказал о доставке гуманитарной помощи в Донбасс
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин рассказал о том, что доставка гуманитарной помощи является непростым делом, требующим решения большого количества технических и бюрократических вопросов.
16:42
Терюшков: РФС стоит пойти в Азию и остаться на международной арене
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил Российскому футбольному союзу (РФС) перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC).
16:39
В Греции подтвердили отказ от новых поставок военной техники Украине
Официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому заявил, что Греция не собирается больше отправлять Украине военную технику.
16:35
Сидельников затруднился ответить, когда он проведёт следующий поединок
Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников предполагает, что в следующий раз войдёт в октагон не раньше лета.
16:32
Рогозин заявил, что запуск российских миссий к Марсу и Венере отложат
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что запуск российских миссий к Марсу и Венере будет пересмотрен и выполнен в другое время.
16:30
Сидельников не исключает, что подпишет контракт на бой с российским промоушеном
Боец смешанного стиля Кирилл Сидельников ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность участия в поединках российских промоушенов.
16:28
The Telegraph: аналитики ожидают роста экспорта газа из Британии в Европу
Великобритания может стать страной — транзитёром природного газа в Европу на фоне попыток европейских стран сократить зависимость от импорта российских энергоресурсов.
16:28
Журналист Райнер Рупп: США стремятся затянуть конфликт на Украине за счёт гибели украинцев
Немецкий журналист Райнер Рупп в эфире RT заявил, что США стремятся затянуть конфликт на Украине, используя украинцев «в роли пушечного мяса» против России.
16:27
В Калужской области задержаны четыре исламиста, один из них планировал теракт
ФСБ сообщила, что в Калужской области задержаны четыре исламиста из ячейки группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
16:25
В РФС сообщили об отстранении агента Лунёва от футбольной деятельности на год
Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил об отстранении от футбольной деятельности на один год Антона Смирнова, который является агентом вратаря немецкого «Байера» Андрея Лунёва.
16:24
Бастрыкин поручил расследовать факт минирования националистами плотины в ДНР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт минирования украинскими националистами плотины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.