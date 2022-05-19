Times: скачок цен на энергоносители вызвал в Британии рекордную инфляцию

В апреле уровень инфляции в Соединённом Королевстве вырос до 9%, тем самым достигнув 40-летнего максимума, пишет The Times. По словам издания, ключевой причиной роста стало повышение мировых цен на топливо, усугублённое украинским кризисом.

Из-за скачка цен на электроэнергию и газ инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума. По данным Национальной статистической службы (ONS), в апреле этот показатель вырос до 9%, что стало самым высоким значением с 1982 года, пишет The Times.

В прошлом месяце стоимость коммунальных услуг в стране выросла в среднем на £700. «Примерно три четверти прироста годового уровня [инфляции] в этом месяце приходится на счета за коммунальные услуги», — подтвердил главный экономист ONS Грант Фитцнер.

Повышение мировых цен на энергоносители, усугублённое украинским кризисом, стало ключевой причиной роста цен, затронувшего британские домохозяйства. Впрочем, ещё до конфликта инфляция достигала многолетнего максимума после того, как отмена карантинных мер привела к увеличению затрат на транспорт и топливо, обращает внимание The Times.

В Банке Англии ожидают, что осенью пик инфляции превысит 10,2%, когда счета за электроэнергию будут рассчитываться во второй раз в этом году. Глава организации Эндрю Бейли предупредил депутатов, что Британии грозит «апокалиптический» рост цен на продовольствие из-за событий на Украине.

По словам Бейли, на экономику Соединённого Королевства действует целый ряд негативных внешних факторов. В их число, помимо украинского конфликта, входят проблемы с цепочками поставок, вызванные локдаунами в Китае.

Центральный банк также наблюдает замедление экономического роста. Ожидается, что он резко затормозится в конце года и может скатиться в рецессию в 2023-м, сократившись на 0,25%, подчёркивает издание.

Домохозяйства, борющиеся со стремительным ростом стоимости жизни, продолжает изматывать шквал плохих экономических новостей. Тем не менее политическая реакция со стороны Банка Англии или правительства оставляет желать лучшего, утверждается в статье.

Триада, состоящая из растущей инфляции, замедления экономики и падения реальных доходов, почти не встретила немедленного фискального решения со стороны министров. Призывы профсоюзов и деловых кругов министров рассмотреть вопрос о чрезвычайном бюджете, как это было в разгар пандемии, также оставались без ответа, заключает The Times.