Le Figaro: Байден согласился выделить Украине $40 млрд

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19:02 Синхронистка Колесниченко заявила, что верит в возвращение России на международные турниры Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко верит, что российские спортсмены вернутся на международные старты.

19:00 Американка Стивенс поддержала лишение Уимблдона рейтинговых очков Член совета игроков Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Слоан Стивенс прокомментировала решение организации лишить Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков.

18:58 RT публикует видео из подвалов и бункеров «Азовстали» RT публикует видео из подвалов и бункеров комбината «Азовсталь» в Мариуполе, снятые военным корреспондентом Валентином Горшениным.

18:48 В Тегеране застрелили офицера Корпуса стражей Исламской революции В Тегеране неизвестные застрелили полковника Корпуса стражей Исламской революции Сайяда Ходаи, который ехал по городу на автомобиле. Об этом сообщило агентство IRNA.

18:45 GT: заморозка российских активов подорвала финансовую гегемонию США Решение Соединённых Штатов заморозить государственные активы России подорвало американскую гегемонию на глобальном финансовом рынке. Об этом говорится в статье китайского портала Global Times.

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