Le Figaro: Байден согласился выделить Украине $40 млрд

19:13
Премьер Польши предложил Норвегии поделиться частью нефтегазовых доходов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал норвежские власти поделиться частью доходов от экспорта нефти и газа.
19:02
Синхронистка Колесниченко заявила, что верит в возвращение России на международные турниры
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко верит, что российские спортсмены вернутся на международные старты.
19:00
Американка Стивенс поддержала лишение Уимблдона рейтинговых очков
Член совета игроков Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Слоан Стивенс прокомментировала решение организации лишить Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков.
18:58
RT публикует видео из подвалов и бункеров «Азовстали»
RT публикует видео из подвалов и бункеров комбината «Азовсталь» в Мариуполе, снятые военным корреспондентом Валентином Горшениным.
18:48
В Тегеране застрелили офицера Корпуса стражей Исламской революции
В Тегеране неизвестные застрелили полковника Корпуса стражей Исламской революции Сайяда Ходаи, который ехал по городу на автомобиле. Об этом сообщило агентство IRNA.
18:45
GT: заморозка российских активов подорвала финансовую гегемонию США
Решение Соединённых Штатов заморозить государственные активы России подорвало американскую гегемонию на глобальном финансовом рынке. Об этом говорится в статье китайского портала Global Times.
18:44
Колосков: Семак и Федотов — лучшие тренеры РПЛ сезона-2021/22
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о лучших тренерах Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне.
18:38
Слуцкий пропустит пресс-конференцию «Рубина» по итогам сезона
В пресс-службе «Рубина» сообщили, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий не примет участия в пресс-конференцию по итогам сезона-2021/22.
18:33
Алекперов заявил, что ЕС в случае эмбарго не скоро найдёт замену российской нефти
Евросоюз в случае введения эмбарго на российскую нефть не найдёт ей замену даже в среднесрочной перспективе, заявил в интервью Financial Times экс-глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
18:28
Авербух поделился впечатлениями от работы с фигуристом Семененко
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что российский фигурист Евгений Семененко питает большую любовь к творчеству и является подарком для любого постановщика программ.
18:22
Корреспондент RT показал одну из огневых позиций украинских боевиков на «Азовстали»
Корреспондент RT Игорь Жданов показал одну из огневых позиций украинских боевиков из полка «Азов» на «Азовстали» в Мариуполе, которая являлась одновременно входом в подземный тоннель.
18:16
Глава МИД Финляндии выразил оптимистичный настрой по переговорам с Турцией по НАТО
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил об оптимистичном настрое по переговорам с Турцией по вопросам вступления Хельсинки в НАТО.
18:15
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и возглавил общий зачёт «Формулы-1»
Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на шестом этапе «Формулы-1» — Гран-при Испании.
18:14
Кобелев: для «Динамо» этот сезон ещё не закончен, впереди финал Кубка России
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлении московской команды в РПЛ сезона-2021/2022.
18:02
Президент Австрии Ван дер Беллен заявил о планах баллотироваться на новый срок
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил о планах баллотироваться на новый срок.
18:00
Миллер назвал лучший матч Дзюбы в составе «Зенита»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита».
17:57
Газизов — о матче «Уфы» с «Рубином»: справедливость восторжествовала
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов до последнего был уверен, что его клуб не вылетит в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам матча с казанским «Рубином».
17:48
Военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание из Европы
Военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в Соединённые Штаты детское питание из Европы. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
17:40
Российский теннисист Котов не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
Россиянин Павел Котов не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.
17:36
NI: нежелание Турции принимать в НАТО Швецию и Финляндию ослабит альянс на десятилетия
Нежелание Турции давать согласие на приём Финляндии и Швеции в НАТО может ослабить альянс на десятилетия. Об этом сообщил обозреватель The National Interest Марк Епископос.
17:34
Гбамен — об игре в ЦСКА: у меня самые лучшие впечатления от времени в Москве
Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен попрощался с армейским клубом и его болельщиками.
17:27
Семшов считает, что Черчесов мог бы пригласить Дзюбу в «Ференцварош»
Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказал мнение, что главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов может пригласить в свою команду нападающего Артёма Дзюбу после его ухода из санкт-петербургского клуба.
17:12
Кузнецов уступил Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос»
Россиянин Андрей Кузнецов не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.
17:10
Экономический советник Белого дома Диз не исключил рисков рецессии в США
Главный экономический советник Белого дома Брайан Диз в интервью CNN не исключил рисков возникновения рецессии в Соединённых Штатах.
17:06
ТАСС: угрозы жизни раненого мэра Энергодара нет
Угрозы жизни раненого мэра Энергодара Андрея Шевчика нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.
16:59
Гончаренко: без Газинского и Мартыновича тяжело представить «Краснодар»
Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал уход из команды Юрия Газинского, Александра Мартыновича и Евгения Городова.
16:54
Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Волновахи в ДНР
Один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения в результате обстрела населённого пункта Волноваха со стороны украинских войск.
16:53
Мэр Сочи сообщил о прибытии в город Лукашенко на переговоры с Путиным
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о прибытии в город белорусского лидера Александра Лукашенко для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
16:49
Обляков — о победе над «Ростовом»: именно так мы должны были проводить Марио и Дзагу
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями от разгромной победы над «Ростовом» в матче 30-го тура РПЛ.
16:49
Федотов: футболисты «Сочи» верили, что смогут завоевать серебро чемпионата России
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал исторические результаты команды.
16:40
Устроивший стрельбу в подъезде дома в Подмосковье явился в полицию
Мужчина, который подозревается в стрельбе в подъезде дома в Одинцово Московской области, явился в полицию. Об этом информирует ГУ МВД России по Московской области.
16:37
Kronen Zeitung: в Австрии выявили пациента с подозрением на заболевание оспой обезьян
В Австрии выявили первого пациента, у которого подозревают заболевание оспой обезьян. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.
16:36
Агент Языджи заявил, что футболист хочет остаться в ЦСКА
Футбольный агент Адам Чебеджи высказался о будущем своего клиента полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи в московском клубе.
16:33
«РБ Спорт»: руководство РФС во главе с Дюковым выступает против расширения РПЛ
Руководство Российского футбольного союза (РФС) выступает против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
16:21
Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.
16:20
Сын Стрельцова рассказал, будет ли оформлять Fan ID
Игорь Стрельцов — сын футболиста «Торпедо» Эдуарда Стрельцова — рассказал, будет ли оформлять паспорт болельщика (Fan ID).
16:19
Гришин: Кассьерра — лучший игрок чемпионата
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал лучшего игрока чемпионата России в сезоне-2021/22.
16:19
В МИД Франции не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет
Вступление Украины в Евросоюз будет долгим процессом и может занять 15—20 лет. Об этом заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
16:13
В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой украинскими военными из «Града»
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града».
16:11
ЦСКА обыграл «Зенит» во втором финальном матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл «Зенит» во второй встрече финальной серии Единой лиги ВТБ.
16:09
В ДНР заявили, что боевики «Азова» при отступлении выжигали дома в Мариуполе
Заместитель командира инженерно-сапёрного взвода ДНР с позывным Крот заявил РИА Новости, что, по свидетельствам очевидцев, боевики украинского националистического полка «Азов» при отступлении из Мариуполя к заводу «Азовсталь» выжигали прилегающие здания, «зачастую с жильцами в доме».
16:05
Кавазашвили: когда мы приезжали в Тбилиси, все разыскивали Понедельника и только потом Иванова, Стрельцова и Воронина
Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о народной любви к советскому футболисту Виктору Понедельнику.
16:00
Пономарёв: раньше в футболе не было такого, чтобы специально хватали за майку или трусы, фолили
Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв сравнил советских и современных футболистов.
15:54
Гендиректор ФК СКА-Хабаровск считает неверным возможное решение о моратории на вылет из РПЛ
Генеральный директор клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев высказал мнение, что возможный мораторий на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) и последующая отмена стыковых матчей за право сыграть в элитном дивизионе будет обидным решением для клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
15:51
Украина вышла из Соглашения об увековечении памяти об участниках Великой Отечественной войны
Верховная рада одобрила ратификацию закона о выходе Украины из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне.
15:41
«Наполи» разгромил «Специю» и завершил сезон на третьем месте в Серии А
В матче 38-го тура итальянской Серии А «Наполи» разгромил «Специю».
15:41
Гимнаст Маринов — о дисквалификации Куляка: все поддержали Ивана, это мужской поступок
Чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов заявил, что поддержал товарища по команде Ивана Куляка, отстранённого Международной федерацией гимнастики (FIG) на год.
15:37
Welt am Sonntag: в ФРГ предложили разобрать газораспределительную систему к 2045 году
В Министерстве экономики Германии предложили разобрать газораспределительную систему в стране к 2045 году в рамках декарбонизации и перехода на альтернативную энергетику. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники.
15:35
Спортивный директор «Баварии»: агент Левандовски промыл Роберту мозги
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о ситуации вокруг возможного ухода нападающего Роберта Левандовски.
15:24
Андрей Тихонов: высокий результат «Краснодара» по итогам сезона говорит о работе академии
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение, что высокий результат «Краснодара» по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) говорит о хорошей работе академии.