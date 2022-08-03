Fronda: польский генерал призвал не восстанавливать Донбасс и рассказал о «непростительной ошибке» Киева

Украине сейчас не стоит вкладывать средства в разрушенный Донбасс, потому что там «слишком много сепаратистов и российских войск», заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью Fronda он также напомнил о «вопиющей и недопустимой ошибке» украинцев — сдаче в плен бойцов полка «Азов»*.
«В настоящий момент совершенно необоснованно возвращать Донецкую и Луганскую области», — заявил в беседе с порталом Fronda польский генерал Вальдемар Скшипчак. Тем самым он ответил на вопрос, получится ли у Украины отбить южные территории. По его мнению, делать это не следует потому, что там находятся «сепаратисты» и российские войска, а во-вторых, сейчас эта территория разрушена. Более многообещающим для Киева выглядит Запорожско-Херсонское направление, считает Скшипчак.
В интервью он также рассказал, что с самого начала считал большой и возмутительной ошибкой с военной точки зрения отдать приказ солдатам полка «Азов»* сдаться. «Я критиковал его, даже подвергая себя жёсткой полемике. Следовательно, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что каждый, кто попадает в руки русских, превращается в труп. Россия не признаёт пленных и не соблюдает военного права. Для меня решение о сдаче полка «Азов» было самой большой и вопиющей ошибкой украинцев. Им нельзя этого простить, потому что таких ошибок в ходе войны с Россией нельзя совершать», — констатировал он.
*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
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