TVP: ослабить Россию на годы — экс-министр обороны Польши призвал максимально вооружить Киев

Мирная или слабая — только такая Россия отвечает интересам Польши, считает бывший министр обороны страны Ян Парыс. В интервью TVP он предложил настолько вооружить Украину, чтобы не только сохранить её суверенитет, но и прежде всего ослабить на несколько лет вперёд военный потенциал России.

В западных странах идёт спор на тему того, следует ли стремиться только к тому, чтобы Украина спасла свой суверенитет и территориальную целостность, или же одновременно надо ослабить Россию, чтобы она никому не угрожала на протяжении долгих лет, рассказал TVP бывший глава Министерства национальной обороны Польши Ян Парыс.

«Это совершенно разные цели, и следует использовать разные средства. В интересах Польши, чтобы Россия была либо мирной страной — к сожалению, дело обстоит иначе, — либо куда более слабой страной, нежели на настоящий момент. Сегодня она агрессивная страна, а агрессору следует выбивать зубы», — пояснил бывший министр.

По его мнению, необходимо настолько ослабить военный потенциал России, чтобы на протяжении следующих лет она была не в состоянии ни на кого напасть. «Сегодня Украина сражается героическим образом, но она сражается только потому, что получает поддержку с Запада... Без неё она не в состоянии защитить себя. Если бы ей пришлось полагаться на французскую или немецкую помощь, то её защита продлилась бы всего несколько дней. К счастью, активное участие принял президент Байден, Великобритания, Польша, Румыния и другие государства», — напомнил Ян Парыс.

В беседе экс-министр обратил внимание на то, что поддержка, оказываемая Украине, должна быть в таком размере, чтобы с её помощью она смогла победить в военном конфликте. Он уверен, что небольшая помощь Украине и вовсе не имеет смысла, потому что тогда у украинцев нет никаких шансов.

Ян Парыс напомнил, что звучали голоса, к примеру, Генри Киссинджера, бывшего политика, а на настоящий момент лоббиста, который в Давосе призывал к перемирию и к тому, чтобы Запад смирился с российскими амбициями на Украине. «Это был голос, который представлял интересы крупной промышленности, потому что именно крупная европейская промышленность страдает от того, что она отрезана от российского рынка», — резюмировал он.