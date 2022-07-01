Polskie Radio: Россию стали снова воспринимать как СССР — и, как ни странно, это на руку Польше

Cаммит НАТО в Мадриде символизирует в определённой степени возвращение к политике и восприятию России как СССР, уверен эксперт по Восточной Европе Гжегож Кучиньский. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что военная угроза, которая нависла над Польшей, как ни парадоксально, пойдёт ей на пользу. Ввиду своего географического положения Польша станет центральной точкой восточного фланга НАТО, который будет должным образом укреплён.

«Холодная война закончилась уже несколько декад назад, однако, скорее всего, этот саммит в Мадриде символизирует возвращение к политике и восприятию России таким образом, как воспринимали Советский Союз», — поделился своим мнением эксперт по Восточной Европе Гжегож Кучиньский.

«Возможно, это не совсем то же самое, но понятно, что Россия вытупает в качестве главной угрозы для Североатлантического альянса: это прослеживается как в стратегических документах, так и в реальных решениях. С нашей точки зрения, это очень хорошо», — подчеркнул он в интервью Polskie Radio.

Одновременно эксперт объяснил, что не имеет в виду то, что возврат к ситуации угрозы войны выгоден для поляков в прямом смысле этого слова. «Однако то, что восточный фланг будет укреплён, и то, что Польша станет ключевым элементом, очень хорошо для нас, для Польши и для поляков», — констатировал он.

«В случае если Россия — это главная угроза, то, смотря на карту Европы и всё более длинную границу между НАТО и Россией, Польша занимает наиболее важное положение по географическим характеристикам <...>», — обратил внимание Кучиньский. Он указал на непосредственную близость к Украине, Белоруссии и Калининградской области. «Одновременно мы выступаем — через Сувальский перешеек — наземным соединением с Балтийскими странами», — добавил он.

«То, что Польша стала центральной точкой восточного фланга НАТО, что также открыто сказал Джо Байден, совершенно очевидно», — подчеркнул эксперт.