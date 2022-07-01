Polskie Radio: Россию стали снова воспринимать как СССР — и, как ни странно, это на руку Польше
«Холодная война закончилась уже несколько декад назад, однако, скорее всего, этот саммит в Мадриде символизирует возвращение к политике и восприятию России таким образом, как воспринимали Советский Союз», — поделился своим мнением эксперт по Восточной Европе Гжегож Кучиньский.
«Возможно, это не совсем то же самое, но понятно, что Россия вытупает в качестве главной угрозы для Североатлантического альянса: это прослеживается как в стратегических документах, так и в реальных решениях. С нашей точки зрения, это очень хорошо», — подчеркнул он в интервью Polskie Radio.
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