Полковник Макгрегор: контрнаступление — пропагандистская иллюзия, что Украина ещё держится

Контрнаступление украинских войск в Харьковской области на самом деле стало весьма скромным успехом, ради которого Киеву пришлось понести большие потери, полагает бывший старший советник министра обороны США и отставной полковник Дуглас Макгрегор. Вместе с тем, как рассказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, украинские власти смогут в краткосрочной перспективе воспользоваться плодами своей операции в пропагандистских целях, убеждая Запад в том, что Украина «ещё держится».

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке, бывший старший советник министра обороны США: Конкретно это контрнаступление было предпринято в той зоне, где у россиян было не более 2000 легковооружённых солдат. По сути, это был аналог того, что большинство американцев знает как Special Weapons Assault Teams, то есть полицейский спецназ, плюс какое-то количество десантников, и всё. Они эвакуировали практически всех, хоть там и осталось какое-то количество техники, которая дожидалась эвакуации. Но именно российские войска как таковые переместились в другое место — говоря откровенно, на юг в Херсонскую область, а также в Донбасс, дабы завершить те операции, которые идут там.

Вне всяких сомнений, украинцы узнали благодаря нашей спутниковой разведке, что для них появилась возможность. И украинцы собрали свежие войска, свежие силы, состоящие главным образом из не получивших подготовки запасников, а также небольшого количества опытных бойцов. В авангарде — где-то 40 танков, плюс ещё 40—50 бронетранспортёров, а за ними уже шла основная масса сил на грузовиках, во многих из которых вы узнаете так называемые технички — то есть гражданские грузовики с установленными на них военными вооружениями.





Они пробились через эту линию обороны и затем проехали где-то 50-60 миль, добравшись до упомянутого города Изюма, который стоит на той самой реке и находится неподалёку от границы с Россией.





Пока они ехали, по ним шёл просто ужасный огонь из ракетных установок, артиллерийских орудий и с самолётов. Те 2000 россиян, вероятно, понесли какие-то небольшие потери и отступили в целом в нормальном состоянии. А вот украинцам ради такого весьма скромного успеха пришлось принести в жертву, по разным оценкам, от 5000 до 10000 солдат ранеными и убитыми.

Вы называете этот успех «скромным».

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да.

Так что же, те территории, которые, по словам президента Зеленского, вернули себе украинцы — стоило ли это возвращение тех потерь, которые для него пришлось понести?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Нет, не стоило. Большая часть ресурсов Украины — и полезных ископаемых, и промышленных предприятий, и даже наиболее плодородных земель — в настоящий момент контролируется россиянами. А если сопоставить этот район с остальными территориями, которые находятся под контролем России, выходит, что речь идёт примерно об одном проценте.





Россияне приняли решение предпринять то, что порой приходится делать во время военных действий: они пошли на риск из соображений экономии сил и средств. Нужно либо обеспечить для фронта людские ресурсы, либо отвести самые эффективные силы и мобильный резерв и перебросить их в другое место, где есть какие-то гораздо более важные задачи. И россияне пошли на риск, а украинцы об этом узнали.





Это — большая победа для пропаганды в краткосрочной перспективе, особенно в преддверрии предстоящей встречи в Техасе между Зеленским и главами всех оборонных предприятий. Она позволит попытаться создать иллюзии того, что Украина ещё держится.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2022 года.